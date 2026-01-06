Népszerű autós kütyü bukott meg a nagy teszten: télen semmit sem ér, időpocsékolás és káros használni

Jeges szélvédő, párás utastér, hideg kormány: télen sok autós nyúl különféle „csodakütyükhöz”, abban bízva, hogy gyors megoldást kap a mindennapi kellemetlenségekre. A Német Autóklub szakértői tesztelték a legnépszerűbb téli autós kiegészítőket, az eredmény pedig több esetben csalódást keltő. Kiderült: ami elsőre praktikusnak tűnik, gyakran hatástalan, sőt akár veszélyes is lehet.

Jeges szélvédő, hideg ülés, párás utastér - a téli autózás minden évben próbára teszi a sofőröket. Nem véletlen, hogy ilyenkor ellepik a boltokat és az online piactereket a különféle „téli autós megoldások”: fűtőventilátorok, elektromos jégkaparók, páramentesítő tasakok és egyéb praktikusnak tűnő eszközök.

De vajon valóban segítenek? A Német Autóklub (ADAC) szakértői tesztelték a leggyakoribb téli kiegészítőket - az eredmény sok esetben kiábrándító.

Utastéri fűtés: kevés az áram, nagy az ígéret

A 12 voltos csatlakozóra dugható fűtőventilátorok az egyik legnépszerűbb téli kütyünek számítanak. Az ADAC szerint azonban a legtöbb modell mindössze 150 wattos teljesítményű, ami legfeljebb egy tenyérnyi „kukucskáló lyukat” képes olvasztani a jeges szélvédőn. Összehasonlításképp: egy állófűtés teljesítménye 4000-5000 watt. Ráadásul a nem megfelelő rögzítés akár a műszerfal alatti elektronikát is károsíthatja.

Hasonló a helyzet a fűtőpárnákkal és fűthető ülésbetétekkel. Ezek gyakran nehezen rögzíthetők, erős fékezéskor vagy balesetnél fennáll a veszélye, hogy az utas az öv alatt előrecsúszik. További kockázat, hogy egyes modellek hajlítás esetén túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben akár tűzveszélyt is jelenthetnek. A németek szerint sokkal biztonságosabb megoldás a szakszerűen beépített, gyári jellegű ülésfűtés.

A fűthető kormányvédők sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Felhelyezésük időigényes, használatuk kényelmetlen, ráadásul menet közben a kábelek komoly baleseti kockázatot jelentenek. A szakértők itt is inkább a gyári kormányfűtés utólagos beépítését javasolják, ahol erre van lehetőség.

Karosszériavédelem: itt már akad jó megoldás

A külső visszapillantó tükrökre húzható takarók csak részleges védelmet nyújtanak, és minden indulás előtt, illetve után le- és fel kell őket tenni. Sok modern autóban a tükörfűtés már alapfelszereltség, amely automatikusan vagy a hátsó ablakfűtéssel együtt működik - ez jellemzően hatékonyabb megoldás.

Az elektromos, felmelegedő jégkaparók viszont egyértelműen megbuktak az ADAC tesztjén. A felmelegedő fémfelület nem érintkezik közvetlenül a kaparó élével, így még a vékony jégréteget sem képes hatékonyan eltávolítani. Ráadásul fennáll a szélvédő megrepedésének, illetve a túlmelegedés veszélye is.

Pozitív kivételt a szélvédőtakarók jelentenek. A jó minőségű, mágneses rögzítésű változatok valóban hatékonyan védik az üveget a jegesedéstől. Az olcsó, könnyű műanyag vagy karton megoldásokat viszont jó eséllyel elfújja a szél.

A páramentesítő tasakok alapvetően működnek, tasakonként akár fél kilogramm nedvességet is képesek megkötni. Ugyanakkor telítődve súlyos tárggyá válnak, ezért fontos a biztonságos elhelyezésük, például az ülések alatt.

Sok egyéb kiegészítő - például egyes speciális jégkaparók vagy elindulást segítő műanyag elemek - inkább csak marketingfogás. Havas-jeges körülmények között az ADAC szerint továbbra is a hólánc jelenti a valóban hatékony megoldást.

Külön figyelmeztetnek a 12 voltos csatlakozóról működő vízforralókra is: ezek nincsenek rögzítve, erős fékezéskor forrázásveszélyt jelentenek, és elvonják a vezető figyelmét.

Az ADAC összegzése szerint sok téli autós kiegészítő teljesen felesleges, ha az autót hagyományos módon, alaposan felkészítjük a hideg hónapokra. Ide tartozik a fagyálló szélvédőmosó ellenőrzése, az ajtótömítések ápolása, a zárak kezelése, valamint egy stabil jégkaparó és seprű bekészítése.

A Német Autóklub hangsúlyozza: nem a kütyük száma, hanem a tudatos felkészülés teszi biztonságosabbá a téli autózást.