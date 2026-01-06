Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik

A 2026-os befektetési kilátásokat a szakértők szerint továbbra is az AI-hoz kapcsolódó növekedési történetek, a geopolitikai kockázatok alakulása és a választásokhoz kötődő piaci árazások határozhatják meg. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat elsőként a politikai és monetáris jelzésekre, miközben a részvénypiacokon a régiós eszközök, az amerikai piac szélesebb köre és a nemesfémek is érdemi szerephez juthatnak. Egy esetleges orosz–ukrán tűzszünet csökkentheti a kockázati felárakat, de tartós felértékelődést elsősorban a megállapodás részletei és a háború tényleges lezárása hozhat, különösen a régiós piacokon és az újjáépítéshez kötődő szektorokban. A Pénzcentrum idén is szakértőket és elemzőket kérdezett meg a legjobb befektetésekről.

Mindazon emberek, akik megtakarítással rendelkeznek, méltán tehetik fel maguknak a kérdést 2026-ban: mibe érdemes fektetni manapság? Érdemes ilyenkor azon tanakodni, hová érdemes tenni a pénzt, hogy az megőrizze értékét, sőt lehetőleg gyarapodjon is.

A Pénzcentrum arra volt kíváncsi a megkérdezett szakértőknél, hogy 2026-ban mely befektetések kínálhatják a legnagyobb hozampotenciált, és milyen gazdasági, piaci feltételek teljesülése esetén válhatnak ezek valóban vonzóvá a befektetők számára.

Arra is kerestük a választ, hogy a 2026-os országgyűlési választás mikor kezdhet megjelenni a piaci árazásokban, és mely csatornák reagálhatnak erre először. Külön figyeltük a forint árfolyamát, az állampapírhozamok alakulását, a CDS-felárakat és a részvénypiaci mozgásokat, valamint azt, hogy a piaci szereplők mely jelzéseket tartják a legmegbízhatóbb indikátornak ebből a szempontból. Azt is vizsgáltuk, hogy az orosz-ukrán háború lezárása milyen hatással lehet a nemzetközi pénz- és tőkepiacokra, az energiaárakra, az inflációs kilátásokra és a globális befektetői hangulatra.

Az AI nagyot mehet a piacokon

Nagy Viktor, a Portfolio elemzője szerint 2026-ban továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések lehetnek a piac meghatározó területei. Az AI jövőre is kiemelt téma maradhat, amelyből elsősorban a nagy technológiai vállalatok profitálhatnak. Az elemző szerint érdemes figyelni az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatos híreket is.

Egy átmeneti vagy tartós béke esetén további felértékelődés jöhet a közép kelet európai részvénypiacokon, valamint az ukrajnai újjáépítésben érintett vállalatok részvényeiben. 2026 fontos kérdése lesz az is, hogy új elnök kerül az amerikai jegybank élére. A várható kamatcsökkentési ciklus és a gyengülő dollár kedvezhet a nyersanyagoknak, különösen a nemesfémeknek

- tette hozzá.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a fejlett piacokon az AI-hoz kapcsolódó beruházások húzhatják a növekedést. Ezek nemcsak a technológiai cégeknél jelennek meg, hanem az egész ökoszisztémában, így az energiaellátásban, a hálózati infrastruktúrában, az elektrifikációban és az ipari beszállítóknál is.

A fejlődő piacok közül továbbra is kedvező befektetési célpontnak tartja a közép kelet európai régiót. Emellett Latin Amerikában Brazíliát, Ázsiában pedig Indiát, Kínát és Tajvant emelte ki, ahol a piaci átlagnál jobb teljesítményre számít. A kilátásokat erősíti, ha az AI-beruházások folytatódnak és mérhető eredményeket hoznak, a monetáris politika támogató marad, valamint a dollár gyengülése is fennmarad.

Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliómenedzsere szerint 2026-ban sem várható az ideinél nyugodtabb piaci környezet. A geopolitikai feszültségek fennmaradnak, az Egyesült Államokban félidős választásokat tartanak, miközben a Fed élére olyan elnök kerülhet, aki alkalmazkodik a jelenlegi amerikai adminisztráció kamatcsökkentési elvárásaihoz.

A fiskálisan lazító országokban a növekvő államadósság és kötvénykibocsátás nyomás alatt tarthatja a hosszú lejáratú hozamokat, ami a hozamgörbék meredekebbé válásához vezethet. Az amerikai részvénypiacok ugyanakkor 2026-ban tovább emelkedhetnek. A Fed kamatvágásai és a Big Beautiful Bill-csomag élénkíthetik a lakossági fogyasztást, ami már nemcsak az AI-hoz köthető cégeknek kedvezhet, hanem szélesebb vállalati kör növekedését is támogathatja.

Az európai és régiós részvénypiacok értékeltsége továbbra is alacsonyabb az amerikainál, miközben a német kormány gazdaságélénkítő programja is javíthatja a kilátásokat. A nemesfémek közül elsősorban az arany teljesíthet jól 2026-ban

- állítja Vályi.

A választás is „bezavarhat"?

Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettese szerint a devizapiacon már megjelent annak az árazása, hogy reális forgatókönyv lehet egy kormányváltás. Több tényező mellett ez is hozzájárulhatott a forint idei jó teljesítményéhez.

A magyar államkötvények hozamai, különösen a 10 éves és hosszabb lejáratok, nem tudtak tartósan erősödni. Teljesítményüket visszafogta, hogy a költségvetési hiánycél 2025-re és 2026-ra is 5 százalékra emelkedett. Az OTP Alapkezelő szerint a választások után kockázati prémium árazódhat ki a piacról, függetlenül attól, melyik politikai oldal kerül hatalomra, mivel a választásokat követően a költségvetési hiány mérséklésére számítanak.

Hozzátette: a választások után nőhet az esélye annak is, hogy az MNB újra kamatcsökkentési ciklust indít. Ez további támogatást adhat a magyar államkötvények teljesítményének.

Kiss Péter szerint több elemzés is azt mutatja, hogy a választások hatása már megjelent a piaci árazásokban. Ez összhangban van azzal a tapasztalattal, hogy ha kirajzolódik egy egyértelmű politikai irány, a piacok jellemzően már körülbelül hat hónappal korábban elkezdik ezt beárazni.

Érdemi mozgások inkább a választásokhoz közeledve, az utolsó két három hónapban jelenhetnek meg, elsősorban a likvidebb piacokon. Ezek közül a devizapiac és az állampapírpiac reagálhat a leggyorsabban. Ezen eszközök szempontjából kulcsfontosságú lehet a jegybank kommunikációja, különösen az, hogy milyen jelzéseket ad a monetáris politika várható irányáról

- fogalmazott Kiss Péter.

A béke újabb lendületet hozhat?

Vályi Bence kiemelte, a konfliktusban érintett, illetve arra kitettséggel rendelkező eszközök árazásában már részben megjelent egy esetleges béke vagy fegyverszünet lehetősége. Egy tartós békemegállapodás esetén a régiós eszközök további felértékelődése várható. Ebben a helyzetben jelentős mennyiségű intézményi tőke térhet vissza a térség piacaira, köztük olyan tengerentúli befektetők pénzei is, amelyek a háború kitörésekor hagyták el a régiót.

Kiss Péter arról beszélt: a piaci reakció mértéke alapvetően attól függ, milyen feltételekkel születik meg a tűzszünetről vagy a háború lezárásáról szóló megállapodás. Az első körös piaci hatás a meglévő kockázati felárak csökkenése lehet. Ennek részeként mérséklődhetnek az európai gáz és olajárak, erősödhetnek a közép kelet európai devizák és részvénypiacok, valamint szűkülhetnek az állampapírfelárak. Ezeknek a mozgásoknak a tartóssága a megállapodás részleteitől függ.

Amennyiben nő egy tartós tűzszünet esélye, illetve a harcok ténylegesen befejeződnek, az Ukrajna újjáépítéséhez kapcsolódó szektorok és az orosz vagy ukrán kitettséggel rendelkező vállalatok felülteljesíthetnek. Ebben az esetben a szélesebb európai részvénypiac is új lendületet kaphat.

Hosszú Ferenc pedig kiemelte: a háború lezárásának kérdése elsősorban a kelet közép európai részvénypiacok szempontjából releváns. A konfliktus kitörése után a régiós részvények jelentős diszkonttal forogtak, amely a vállalatok stabil működése és profitabilitása miatt fokozatosan leépült. Ez az időszak jó belépési pontot jelentett, a 2022 közepén vásárlók több mint kétszeres hozamot érhettek el, ami meghaladta az amerikai részvénypiac AI által hajtott teljesítményét is.

Az OTP Alapkezelő megítélése szerint a korábbi diszkont 2025 végére nagyrészt eltűnt. A régiós részvénypiac jelenleg átlagosan mintegy 10 százalékkal olcsóbb az elmúlt évtized átlagánál, amit a magasabb állampapírhozamok és a fennmaradó geopolitikai kockázatok indokolnak. Egy törékeny tűzszünet önmagában nem indítana el széles körű ralit, mivel a geopolitikai kockázat érdemben nem csökkenne, és a piacok ehhez a helyzethez részben már alkalmazkodtak.

- fogalmazott hozzátéve, az orosz energiatermékek fokozatos európai visszatérése kedvezőtlenül érintheti a régiós részvényindexekben jelentős súlyt képviselő olaj és gázipari vállalatokat, mivel a jelenleg magas finomítói marzsok csökkenhetnek.

Kedvezőbb árfolyammozgás elsősorban azoknál a cégeknél jelenhet meg, amelyek orosz kitettséggel rendelkeznek, vagy a háború kitörése után kivonultak az orosz piacról, és erős helyismerettel bírnak. Közvetetten profitálhatnak azok a vállalatok is, amelyek az újjáépítési folyamatokban vehetnek részt, ezeknél szintén maradhat árfolyampotenciál

- mondta a vezérigazgató-helyettes.