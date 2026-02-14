2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 14.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 14.)

Pénzcentrum
2026. február 14. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 14., szombat.

Névnap

Bálint, Valentin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.26 Ft
CHF: 415.96 Ft
GBP: 436.17 Ft
USD: 319.39 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. február 13.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 21, 44, 45, 46

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 26 db
3+2 találat: 29 db
3+1 találat: 577 db
2+2 találat: 618 db
3-as találat: 1291 db
1+2 találat: 3972 db
2+1 találat: 11082 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39420 Ft
MOL: 3724 Ft
RICHTER: 11700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.15: Eleinte erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, este ki is derülhet az ég. Az ország keleti harmadán ugyanakkor végig borult marad az idő. Többfelé várható csapadék, az esőt északnyugat felől átmenetileg havas eső, havazás válthatja, de közben gyorsan szűnik is a csapadék. Vékony hóréteg főleg a hegyekben alakulhat ki. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen viharossá fokozódik, egy-egy helyen erősen viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet -1 és +7, a maximum 1, 7 fok között alakul, több helyen már reggel beáll a csúcsérték, napközben csökken a hőmérséklet.

2026.02.16: Keleten is átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, de már hajnaltól nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Főleg délelőtt előfordulhatnak még naposabb körzetek. Kisebb csapadék is valószínű, eleinte havazás, melyet délnyugaton, délen vegyes halmazállapot, akár ónos eső, fagyott eső, napközben átmenetileg eső is felválthat. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7, -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
