A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint az elmúlt négy évben 12 százalékkal zsugorodott a magyar ipar teljesítménye.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 14.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. február 14., szombat.
Névnap
Bálint, Valentin
Friss hírek
- 6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
- Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
- Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
- Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
- Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
- Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
Deviza árfolyam
EUR: 379.26 Ft
CHF: 415.96 Ft
GBP: 436.17 Ft
USD: 319.39 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2026. február 13.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 21, 44, 45, 46
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 1 db
4+1 találat: 10 db
4-es találat: 26 db
3+2 találat: 29 db
3+1 találat: 577 db
2+2 találat: 618 db
3-as találat: 1291 db
1+2 találat: 3972 db
2+1 találat: 11082 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39420 Ft
MOL: 3724 Ft
RICHTER: 11700 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.15: Eleinte erősen felhős vagy borult időre van kilátás, majd napközben északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, este ki is derülhet az ég. Az ország keleti harmadán ugyanakkor végig borult marad az idő. Többfelé várható csapadék, az esőt északnyugat felől átmenetileg havas eső, havazás válthatja, de közben gyorsan szűnik is a csapadék. Vékony hóréteg főleg a hegyekben alakulhat ki. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon és északkeleten nagy területen viharossá fokozódik, egy-egy helyen erősen viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet -1 és +7, a maximum 1, 7 fok között alakul, több helyen már reggel beáll a csúcsérték, napközben csökken a hőmérséklet.
2026.02.16: Keleten is átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, de már hajnaltól nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Főleg délelőtt előfordulhatnak még naposabb körzetek. Kisebb csapadék is valószínű, eleinte havazás, melyet délnyugaton, délen vegyes halmazállapot, akár ónos eső, fagyott eső, napközben átmenetileg eső is felválthat. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7, -2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.02.14)
