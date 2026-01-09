2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vonat a vasúti síneken, Sa Pobla, Mallorca, Baleár-szigetek, Spanyolország
Utazás

Káosz a pécsi vasútvonalon: fűtetlen vonat, késő buszok, tanácstalan utasok

Pénzcentrum
2026. január 9. 09:46

Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között, a késve érkező pótlóbuszok pedig sok pécsi és Budapest felé utazó utasnak okoztak jelentős késést és bizonytalanságot.

Csütörtökön komoly fennakadások alakultak ki a pécsi vasútvonalon: Bükkösd és Abaliget között a felsővezeték leszakadása miatt teljesen leállt a vonatközlekedés. Az érintett szakaszon pótlóbuszokat rendeltek el, ezek azonban a téli útviszonyok és a lassabb közúti forgalom miatt a szokásosnál később érkeztek meg, ami több járat utasainak okozott bizonytalanságot és hosszabb várakozást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mávinform tájékoztatása szerint Bükkösd és Abaliget között a felsővezeték leszakadása miatt nem közlekedhettek a vonatok, ezért vezették be az autóbuszos pótlást. Egy érintett utas elmondása alapján a 14:43-kor Pécsről Dombóvárra induló személyvonat Bükkösd után a nyílt pályán állt meg, az utasok pedig fűtetlen kocsikban voltak kénytelenek várakozni. A szerelvényt később dízelmozdonnyal visszahúzták a bükkösdi állomásra, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy nem lesz pótlóbusz, mert a Volán nem tud járművet biztosítani. Úgy tudták, hogy a vonatot visszahúzzák Pécsre, arról viszont nem kaptak egyértelmű információt, hogyan folytathatják az útjukat.

Az üggyel kapcsolatban megkeresett MÁV közölte: csütörtök kora este Bükkösd és Abaliget között valóban leszakadt a felsővezeték, és az Országos Haváriaközpont azonnal megkezdte a pótlóbuszok mozgósítását. A vasúttársaság szerint a téli útviszonyok és a lassabb közúti közlekedés miatt a buszok a megszokottnál hosszabb idő alatt érkeztek meg az érintett állomásokra - írta a Telex.

A MÁV tájékoztatása alapján a személyvonat a felsővezeték-szakadás miatt a nyílt vonalon kényszerült megállni, majd dízelmozdonnyal vontatták vissza Bükkösdre. A társaság hangsúlyozta, hogy amíg a vonatot nem húzták be az állomásra, a felsővezetéki táplálás hiánya miatt az elektromos fűtést nem tudták működtetni a szerelvényen, ezért az utastér és a vezetőfülke fokozatosan lehűlt. Közlésük szerint Bükkösd állomáson már ismét biztosították az áramellátást és a fűtést a villamosmozdonyról. A MÁV visszautasította azt az állítást, hogy ne biztosítottak volna pótlóbuszt az utasoknak, állításuk szerint a járművek kizárólag a kedvezőtlen útviszonyok miatt érkeztek később Bükkösdre.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egy másik utas arról számolt be a lapnak, hogy a 17:14-kor induló Mecsek InterCityvel szeretett volna Pécsről Budapestre utazni. Elmondása szerint a járatot először törölték, és azt közölték, hogy vonat helyett pótlóbuszokat indítanak. Mivel a buszok nem érkeztek meg időben, később azt jelentették be, hogy mégis elindul a vonat, de csak Szentlőrincig közlekedik. Az utas beszámolója szerint ott a pótlóbuszok szintén késve futottak be, és csak Dombóvárig vitték az utasokat. Dombóváron szálltak át a Budapestre tartó Mecsek InterCityre, amely – a tájékoztatás szerint – addig nem indult tovább, amíg az utolsó pótlóbusz utasai is meg nem érkeztek.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #busz #volán #késés #pécs #vonatközlekedés #utasok #meghibásodás #mávinform

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:28
10:15
10:01
09:53
09:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
2
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
3
2 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
5
2 hete
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyam
A bank által a forint és egy adott deviza/valuta vonatkozásában napról-napra hivatalosan jegyzett, a napilapokban időről-időre közzétett vételi és eladási (átváltási) árat jelenti. A deviza/deviza közötti árfolyamot, vagyis a keresztárfolyamot mindig a forint árfolyamával szemben jegyzett árfolyamokon keresztül kell értelmezni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 10:01
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 08:31
Továbbra sem tér magához a magyarok vásárlási kedve: elképesztő, ami a boltokban folyik
Agrárszektor  |  2026. január 9. 09:03
Kapkodtak régen ezért az élelmiszerért az emberek: most alig veszik