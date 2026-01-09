A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Káosz a pécsi vasútvonalon: fűtetlen vonat, késő buszok, tanácstalan utasok
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között, a késve érkező pótlóbuszok pedig sok pécsi és Budapest felé utazó utasnak okoztak jelentős késést és bizonytalanságot.
Csütörtökön komoly fennakadások alakultak ki a pécsi vasútvonalon: Bükkösd és Abaliget között a felsővezeték leszakadása miatt teljesen leállt a vonatközlekedés. Az érintett szakaszon pótlóbuszokat rendeltek el, ezek azonban a téli útviszonyok és a lassabb közúti forgalom miatt a szokásosnál később érkeztek meg, ami több járat utasainak okozott bizonytalanságot és hosszabb várakozást.
A Mávinform tájékoztatása szerint Bükkösd és Abaliget között a felsővezeték leszakadása miatt nem közlekedhettek a vonatok, ezért vezették be az autóbuszos pótlást. Egy érintett utas elmondása alapján a 14:43-kor Pécsről Dombóvárra induló személyvonat Bükkösd után a nyílt pályán állt meg, az utasok pedig fűtetlen kocsikban voltak kénytelenek várakozni. A szerelvényt később dízelmozdonnyal visszahúzták a bükkösdi állomásra, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy nem lesz pótlóbusz, mert a Volán nem tud járművet biztosítani. Úgy tudták, hogy a vonatot visszahúzzák Pécsre, arról viszont nem kaptak egyértelmű információt, hogyan folytathatják az útjukat.
Az üggyel kapcsolatban megkeresett MÁV közölte: csütörtök kora este Bükkösd és Abaliget között valóban leszakadt a felsővezeték, és az Országos Haváriaközpont azonnal megkezdte a pótlóbuszok mozgósítását. A vasúttársaság szerint a téli útviszonyok és a lassabb közúti közlekedés miatt a buszok a megszokottnál hosszabb idő alatt érkeztek meg az érintett állomásokra - írta a Telex.
A MÁV tájékoztatása alapján a személyvonat a felsővezeték-szakadás miatt a nyílt vonalon kényszerült megállni, majd dízelmozdonnyal vontatták vissza Bükkösdre. A társaság hangsúlyozta, hogy amíg a vonatot nem húzták be az állomásra, a felsővezetéki táplálás hiánya miatt az elektromos fűtést nem tudták működtetni a szerelvényen, ezért az utastér és a vezetőfülke fokozatosan lehűlt. Közlésük szerint Bükkösd állomáson már ismét biztosították az áramellátást és a fűtést a villamosmozdonyról. A MÁV visszautasította azt az állítást, hogy ne biztosítottak volna pótlóbuszt az utasoknak, állításuk szerint a járművek kizárólag a kedvezőtlen útviszonyok miatt érkeztek később Bükkösdre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egy másik utas arról számolt be a lapnak, hogy a 17:14-kor induló Mecsek InterCityvel szeretett volna Pécsről Budapestre utazni. Elmondása szerint a járatot először törölték, és azt közölték, hogy vonat helyett pótlóbuszokat indítanak. Mivel a buszok nem érkeztek meg időben, később azt jelentették be, hogy mégis elindul a vonat, de csak Szentlőrincig közlekedik. Az utas beszámolója szerint ott a pótlóbuszok szintén késve futottak be, és csak Dombóvárig vitték az utasokat. Dombóváron szálltak át a Budapestre tartó Mecsek InterCityre, amely – a tájékoztatás szerint – addig nem indult tovább, amíg az utolsó pótlóbusz utasai is meg nem érkeztek.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
A Stranger Things miatt özönlenek Izlandra a rajongók: 5000 százalékos keresési boomot hozott a sorozat
A Stranger Things ötödik, egyben befejező évadának szilveszteri premierje után meredeken megugrott az Izland iránti online érdeklődés.
2026-ban már nem az számít, hány utazást tudunk bezsúfolni egyetlen évbe, hanem az, hogy minden egyes út valóban emlékezetes legyen.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Novak Djokovic szerbiai luxusbirtoka eddig elzárt világ volt a nyilvánosság elől, most azonban bárki eltölthet itt egy éjszakát
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.