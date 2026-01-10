Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért

A MÁV-csoport mosdóinak ingyenessé tétele egyelőre várat magára, annak ellenére, hogy Lázár János miniszter tavaly januárban ezt ígérte a jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok számára - árulta el a közlekedési társaság a Telex megkeresésére.

A MÁV közleménye szerint a mosdófelújítási program befejezéséig a korábbi rendszer marad érvényben: az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyek továbbra is fizetősek, míg a vasúttársaság saját üzemeltetésű mosdói ingyenesen használhatók.

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2023 januárjában jelentette be, hogy 2026. január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon található összes mosdót. A miniszter akkor arról beszélt, hogy a MÁV állomásain található 1000 mosdó közül 700 szinte használhatatlan állapotban van, és a felújítás 100 buszpályaudvart is érint.

A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne, de a jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ingyenesen vehetnék igénybe a szolgáltatást.

Egy olvasói jelzés szerint azonban a Népliget autóbusz-pályaudvaron és a Keleti pályaudvaron továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért, függetlenül attól, hogy az utasnak van-e jegye vagy bérlete.

A MÁV válaszában közölte, hogy a használati feltételek egységesítése csak a mosdófelújítási program lezárulta után várható. Érdekesség, hogy a Keleti pályaudvaron január 9-én még ingyenes volt a mosdóhasználat, de január 10-től már fizetőssé vált.

