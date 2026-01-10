A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A MÁV-csoport mosdóinak ingyenessé tétele egyelőre várat magára, annak ellenére, hogy Lázár János miniszter tavaly januárban ezt ígérte a jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok számára - árulta el a közlekedési társaság a Telex megkeresésére.
A MÁV közleménye szerint a mosdófelújítási program befejezéséig a korábbi rendszer marad érvényben: az alvállalkozók által üzemeltetett illemhelyek továbbra is fizetősek, míg a vasúttársaság saját üzemeltetésű mosdói ingyenesen használhatók.
Lázár János építési és közlekedési miniszter 2023 januárjában jelentette be, hogy 2026. január 1-ig felújítják a vasútállomásokon és buszpályaudvarokon található összes mosdót. A miniszter akkor arról beszélt, hogy a MÁV állomásain található 1000 mosdó közül 700 szinte használhatatlan állapotban van, és a felújítás 100 buszpályaudvart is érint.
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne, de a jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ingyenesen vehetnék igénybe a szolgáltatást.
Egy olvasói jelzés szerint azonban a Népliget autóbusz-pályaudvaron és a Keleti pályaudvaron továbbra is fizetni kell a mosdók használatáért, függetlenül attól, hogy az utasnak van-e jegye vagy bérlete.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A MÁV válaszában közölte, hogy a használati feltételek egységesítése csak a mosdófelújítási program lezárulta után várható. Érdekesség, hogy a Keleti pályaudvaron január 9-én még ingyenes volt a mosdóhasználat, de január 10-től már fizetőssé vált.
Címlapfotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Kiadták a vészjelzést: brutális hideg telepszik Magyarországra, ez már a sarkvidéket idézi, ónos eső is érkezik
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.