Így búcsúzott a Nobel-díjas Krasznahorkai László Tarr Bélától: elgondolkodtató szavak

Krasznahorkai László Nobel-díjas író a New York Timesnak küldött nyilatkozatban búcsúzott el Tarr Béla filmrendezőtől, akit korunk egyik legnagyobb művészének nevezett.

A világhírű rendező halála után sokáig nem volt elérhető Krasznahorkai László reakciója, csupán annyi volt látható, hogy Facebook-oldalán feketére cserélte profil- és háttérképét.

A New York Timesnak küldött nyilatkozatában Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt. Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen."

Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép ki a fényre? Ki forgat fel mindent?

– írta a Nobel-díjas szerző, aki Tarr Béla több filmjének forgatókönyvírója volt.

Tarr Béla kedd hajnalban hunyt el. A rendező és Krasznahorkai László együttműködése a magyar filmművészet egyik legjelentősebb alkotói kapcsolata volt.

Fotó: Marjai János, MTI/MTVA



