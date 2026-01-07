Tarr Béla a nemzetközi művészfilmes szcénában is hatalmas respektnek örvendett, amit az is bizonyít, hogy nemrég még életműdíjat vehetett át a Tokiói Filmfesztiválon.
Így búcsúzott a Nobel-díjas Krasznahorkai László Tarr Bélától: elgondolkodtató szavak
Krasznahorkai László Nobel-díjas író a New York Timesnak küldött nyilatkozatban búcsúzott el Tarr Béla filmrendezőtől, akit korunk egyik legnagyobb művészének nevezett.
A világhírű rendező halála után sokáig nem volt elérhető Krasznahorkai László reakciója, csupán annyi volt látható, hogy Facebook-oldalán feketére cserélte profil- és háttérképét.
A New York Timesnak küldött nyilatkozatában Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt. Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen."
Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép ki a fényre? Ki forgat fel mindent?
– írta a Nobel-díjas szerző, aki Tarr Béla több filmjének forgatókönyvírója volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Tarr Béla kedd hajnalban hunyt el. A rendező és Krasznahorkai László együttműködése a magyar filmművészet egyik legjelentősebb alkotói kapcsolata volt.
Fotó: Marjai János, MTI/MTVA
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.
Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg.