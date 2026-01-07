2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Budapest, 2025. október 9.Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Szórakozás

Így búcsúzott a Nobel-díjas Krasznahorkai László Tarr Bélától: elgondolkodtató szavak

Pénzcentrum
2026. január 7. 12:04

Krasznahorkai László Nobel-díjas író a New York Timesnak küldött nyilatkozatban búcsúzott el Tarr Béla filmrendezőtől, akit korunk egyik legnagyobb művészének nevezett.

A világhírű rendező halála után sokáig nem volt elérhető Krasznahorkai László reakciója, csupán annyi volt látható, hogy Facebook-oldalán feketére cserélte profil- és háttérképét.

A New York Timesnak küldött nyilatkozatában Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt. Megállíthatatlan, brutális, törhetetlen."

Amikor a művészet elveszít egy ilyen radikális alkotót, egy ideig úgy tűnik, minden rettenetesen unalmas lesz ezután. Ki lesz itt a következő lázadó? Ki lép ki a fényre? Ki forgat fel mindent?

– írta a Nobel-díjas szerző, aki Tarr Béla több filmjének forgatókönyvírója volt.

Tarr Béla kedd hajnalban hunyt el. A rendező és Krasznahorkai László együttműködése a magyar filmművészet egyik legjelentősebb alkotói kapcsolata volt.

Fotó: Marjai János, MTI/MTVA 
#gyász #film #szórakozás #művészet #író #halálhír #nobel-díj #krasznahorkai lászló #tarr béla

13:02
12:31
12:11
12:04
11:43
