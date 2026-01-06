2026. január 6. kedd Boldizsár
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 6.Meghalt Tarr Béla filmrendezõ. A felvétel 2012. január 26-án készült Budapesten.MTI/Illyés Tibor
Szórakozás

Meghalt Tarr Béla

Pénzcentrum
2026. január 6. 12:04

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója. A rendező halálhíréről sorra számolnak be kollégái a közösségi médiában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Műveiben – többek között a Családi tűzfészek, a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák és fő műve, a Sátántangó révén – kelet-európai emberi sorsokat emelt kozmikus, egyetemes jelentőségűvé, miközben azt firtatta, megmaradt-e még e térségben az emberi méltóság és az együttérzés.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#gyász #film #magyar #kultúra #szórakozás #elhunyt #művészet #művész #filmek #halálhír

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
12:04
12:00
11:45
11:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
1 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 12:15
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 10:02
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
Agrárszektor  |  2026. január 6. 11:26
Olyan fagy tarolta le ezt a térséget, hogy a vonatokat is korlátozni kell