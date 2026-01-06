Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója. A rendező halálhíréről sorra számolnak be kollégái a közösségi médiában.

Műveiben – többek között a Családi tűzfészek, a Kárhozat, a Werckmeister harmóniák és fő műve, a Sátántangó révén – kelet-európai emberi sorsokat emelt kozmikus, egyetemes jelentőségűvé, miközben azt firtatta, megmaradt-e még e térségben az emberi méltóság és az együttérzés.

