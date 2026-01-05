2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pár ünnepli a költözés napját, a jelzálogot és a költözési koncepciót.
Otthon

Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?

Jeki Gabriella
2026. január 5. 19:00

Az elmúlt tíz évben olyan ütemben drágultak a lakások Magyarországon, amire Európában alig akad példa. Miközben sok országban lassult vagy megállt az áremelkedés, itthon az ingatlanárak legalább a duplájukra nőttek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan lett Magyarország az uniós lakáspiaci drágulás egyik „bajnoka”, és mit jelent ez a vásárlók és bérlők számára.

Európa élmezőnyébe került az ingatlanok árának drágulása hazánkban. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott európai összehasonlítás egyértelmű, amely szerint 2013 és 2023 között Magyarországon több mint 200 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, ami az egyik legnagyobb növekedést jelenti az Európai Unióban. Ezzel szemben több nyugat-európai országban, többek között például Németországban vagy Franciaországban az árak jóval mérsékeltebben nőttek, míg egyes dél-európai piacokon hosszabb időszakokra stagnálás vagy visszaesés volt a jellemző.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a különbség részben abból fakad, hogy Magyarország alacsonyabb árszintről indult, ugyanakkor az elmúlt évtizedben a lakáspiacot erőteljes keresleti hullám és befektetői érdeklődés hajtotta. De mi állhat az ingatlanok ilyen hihetetlen mértékű drágulása mögött? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a magyar ingatlanár-robbanás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező egyszerre erősítette fel a folyamatot.

VIDEÓ

Ilyenek a hosszú ideig alacsony kamatkörnyezet, az állami lakástámogatások (CSOK, Otthon Start, stb.) és kedvezményes hitelek, a befektetési célú vásárlások növekedése, valamint az építőipari költségek emelkedése. Úgy tűnik, ezek együtt olyan keresletet generáltak, amelyet a kínálat csak lassan tudott követni, különösen a nagyvárosokban. Ennek eredményeként az árak elszakadtak a jövedelmek növekedési ütemétől. Eközben egyre feszültebb az egyensúly a lakhatás és jövedelmi viszonyok között. Az adataink szerint több európai országban, köztük Magyarországon, a lakhatási költségek a háztartások jövedelmének 30-40 százalékát emésztik fel. Ez különösen a fiatalokat és az első lakást vásárlókat érinti érzékenyen.

Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #befektetés #lakáshitel #ingatlan #építőipar #lakáspiac #drágulás #jövedelem #ingatlanpiac #áremelkedés #lakásár #lakhatás #lakásárak #ingatlanárak #CHART by Pénzcentrum #lakástámogatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:51
18:44
18:29
18:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
1 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
1 hónapja
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
1 hónapja
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 18:02
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 17:13
Rendkívüli döntést hozott Orbán Viktor: komoly lépéseket tesz a hóhelyzet miatt a kormány
Agrárszektor  |  2026. január 5. 18:29
Erős, mire készülnek a lengyel termelők: ez egész Európára hatással lehet