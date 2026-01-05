Németország 2026-tól új nyugdíj-megtakarítási programot indít minden iskoláskorú gyermek számára.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Az elmúlt tíz évben olyan ütemben drágultak a lakások Magyarországon, amire Európában alig akad példa. Miközben sok országban lassult vagy megállt az áremelkedés, itthon az ingatlanárak legalább a duplájukra nőttek. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja azt mutatja meg, hogyan lett Magyarország az uniós lakáspiaci drágulás egyik „bajnoka”, és mit jelent ez a vásárlók és bérlők számára.
Európa élmezőnyébe került az ingatlanok árának drágulása hazánkban. A CHART by Pénzcentrum új adásában bemutatott európai összehasonlítás egyértelmű, amely szerint 2013 és 2023 között Magyarországon több mint 200 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, ami az egyik legnagyobb növekedést jelenti az Európai Unióban. Ezzel szemben több nyugat-európai országban, többek között például Németországban vagy Franciaországban az árak jóval mérsékeltebben nőttek, míg egyes dél-európai piacokon hosszabb időszakokra stagnálás vagy visszaesés volt a jellemző.
A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint a különbség részben abból fakad, hogy Magyarország alacsonyabb árszintről indult, ugyanakkor az elmúlt évtizedben a lakáspiacot erőteljes keresleti hullám és befektetői érdeklődés hajtotta. De mi állhat az ingatlanok ilyen hihetetlen mértékű drágulása mögött? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a magyar ingatlanár-robbanás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező egyszerre erősítette fel a folyamatot.
Ilyenek a hosszú ideig alacsony kamatkörnyezet, az állami lakástámogatások (CSOK, Otthon Start, stb.) és kedvezményes hitelek, a befektetési célú vásárlások növekedése, valamint az építőipari költségek emelkedése. Úgy tűnik, ezek együtt olyan keresletet generáltak, amelyet a kínálat csak lassan tudott követni, különösen a nagyvárosokban. Ennek eredményeként az árak elszakadtak a jövedelmek növekedési ütemétől. Eközben egyre feszültebb az egyensúly a lakhatás és jövedelmi viszonyok között. Az adataink szerint több európai országban, köztük Magyarországon, a lakhatási költségek a háztartások jövedelmének 30-40 százalékát emésztik fel. Ez különösen a fiatalokat és az első lakást vásárlókat érinti érzékenyen.
