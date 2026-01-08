Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
A hó betett a MÁV-nak: jelentős késésekre és kimaradó járatokra lehet számítani országszerte
A havas időjárás miatt több forgalmas vasútvonalon jelentős késésekre, kimaradó járatokra és terelésekre kell számítani. A MÁV szerint a vonatközlekedés folyamatos, de az utasoknak hosszabb menetidővel kell kalkulálniuk, írja a Mávinform.
A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.
Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.
A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.
Az S71-es vonatok - néhány reggeli kivétellel - csütörtökön csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.
Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek.
A Komárom - Esztergom vasútvonalon - néhány kivétellel - ismét közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
