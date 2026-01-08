2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
havazás, hó, hóesés
Utazás

A hó betett a MÁV-nak: jelentős késésekre és kimaradó járatokra lehet számítani országszerte

Pénzcentrum
2026. január 8. 07:58

A havas időjárás miatt több forgalmas vasútvonalon jelentős késésekre, kimaradó járatokra és terelésekre kell számítani. A MÁV szerint a vonatközlekedés folyamatos, de az utasoknak hosszabb menetidővel kell kalkulálniuk, írja a Mávinform.

A Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve újszászi közlekedő kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Kapcsolódó cikkeink:

A Szobról 4:56-kor induló Z70-es vonat (2349) nem közlekedik. Az utasok a Szobról 5:02-kor induló S70-es vonattal (2359) utazhatnak a Nyugati pályaudvarig.

Az S71-es vonatok - néhány reggeli kivétellel - csütörtökön csak Vác - Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek.

Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek.

A Komárom - Esztergom vasútvonalon - néhány kivétellel - ismét közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #vasút #tömegközlekedés #vonatközlekedés #vonatok

