2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-7 °C Budapest
vonat kanyarodik a hóviharban, egy állomáshoz közeledve
Utazás

MÁV: Győr és Pécs is elesett, óriási késések vannak

MTI
2026. január 8. 18:06

Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.

A Mávinform azt írta, Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.

A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények. A Mecsek InterCity-k, valamint a Pécs-Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #havazás #vonat #hó #pécs #győr #felsővezeték szakadás

