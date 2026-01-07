Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?

Az amerikai külügyminiszter szerint minimális az esélye Grönland katonai megszállásának, miközben a Trump-adminisztráció továbbra is a sziget megszerzését tervezi.

Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak tartott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek, hanem a sziget Dániától való megvásárlását célozzák - írja a Wall Street Journal.

A hétfői tájékoztatón, ahol elsősorban a venezuelai akcióról volt szó, Chuck Schumer demokrata szenátor kérdésére Rubio minimálisnak nevezte annak esélyét, hogy az Egyesült Államok erőszakkal foglalná el Grönlandot. Lindsey Graham republikánus szenátor megerősítette, hogy a kormányzat tevékenysége "abszolút a tárgyalásokról szól".

A Le Figaro szerint Rubio Jean-Noël Barrot francia külügyminiszternek is kizárta, hogy Grönlandon megismétlődne a venezuelai forgatókönyv. Ezzel szemben a Fehér Ház keddi közleménye szerint az elnök és stábja több lehetőséget is megvitat Grönland megszerzésével kapcsolatban, és a katonai opció is az asztalon van.

A Trump-adminisztráció nemzetbiztonsági prioritásnak tekinti a terület megszerzését, amit az északi-sarkvidéki ellenfelek elrettentésével indokol. A CNN információi szerint a külügyminisztérium az elmúlt hónapokban elemzést készített Grönland kiaknázatlan erőforrásairól, különös tekintettel a ritkaföldfémekre, bár az elemzés szerint ezek kitermelése rendkívül költséges lenne.

Donald Trump már második elnöki ciklusa kezdete előtt beszélt Grönland megszerzésének szándékáról. A politikai nyomásgyakorlás részeként JD Vance alelnök is ellátogatott a szigetre, ami diplomáciai feszültséghez vezetett. A téma a venezuelai amerikai beavatkozás után vált ismét aktuálissá, amikor Trump újra kijelentette, hogy szükségük van a szigetre.