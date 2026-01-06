Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
Orosz tisztek lázadnak a Pokrovszk körüli frontvonalról való áthelyezésüket követelve, miközben a zaporizzsjai fronton részeg parancsnokok okoznak súlyos veszteségeket a csapatoknak - írja az Express.
Az ATESH orosz partizáncsoport jelentése szerint a Pokrovszk frontvonalán szolgáló orosz tisztek tömegesen kérvényezik áthelyezésüket a "hátországba", hogy elkerüljék a halált. A tömeges elégedetlenség a 39. Gárdamotoros Lövészdandárnál tapasztalható, amely a Keleti Katonai Körzet 68. Hadtestének része.
"A parancsnokság fegyelmezési büntetésekkel, lefokozással és teljes karrierblokkolással tartja kordában a tiszteket" – írták. A tiszteket szigorúan megróják, ha beosztottjaik feladják pozícióikat, és arra kényszerítik őket, hogy olyan "stabil helyzetről" számoljanak be, amely valójában nem létezik.
Az orosz tisztek "teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik". Egyre többen nyújtanak be kérelmet a hátországba vagy békésebb frontvonalakra való áthelyezésért.
Eközben a zaporizzsjai megszállt területen állomásozó 74. Gépesített Lövészezred "katasztrofális veszteségeket szenved az alkoholt fogyasztó parancsnokok miatt". A katonák elmondása szerint "a parancsokat súlyos alkoholos befolyásoltság állapotában adják ki, a valós helyzet legcsekélyebb megértése nélkül".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az "alkohol-zászlóaljban" a veszteségek havonta akár 100 főt is elérnek halottakban és sebesültekben – jelentősen többet, mint más egységeknél – a parancsnokok összefüggéstelen utasításai miatt. "A zászlóalj sorsa nem a taktikától és az ellenségtől függ, hanem attól, hogy a parancsnokok mennyit ittak aznap" – áll az ATESH jelentésében.
Egy friss közvélemény-kutatás szerint az ukránok elsöprő többsége csak a háborút lezáró békemegállapodás után tartja időszerűnek a választásokat.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.