Izraeli katonák őrzik a sorompót, sziluettben a délutáni napfényben
Világ

Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében

2026. január 6. 12:15

Orosz tisztek lázadnak a Pokrovszk körüli frontvonalról való áthelyezésüket követelve, miközben a zaporizzsjai fronton részeg parancsnokok okoznak súlyos veszteségeket a csapatoknak - írja az Express.

Az ATESH orosz partizáncsoport jelentése szerint a Pokrovszk frontvonalán szolgáló orosz tisztek tömegesen kérvényezik áthelyezésüket a "hátországba", hogy elkerüljék a halált. A tömeges elégedetlenség a 39. Gárdamotoros Lövészdandárnál tapasztalható, amely a Keleti Katonai Körzet 68. Hadtestének része.

"A parancsnokság fegyelmezési büntetésekkel, lefokozással és teljes karrierblokkolással tartja kordában a tiszteket" – írták. A tiszteket szigorúan megróják, ha beosztottjaik feladják pozícióikat, és arra kényszerítik őket, hogy olyan "stabil helyzetről" számoljanak be, amely valójában nem létezik.

Az orosz tisztek "teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik". Egyre többen nyújtanak be kérelmet a hátországba vagy békésebb frontvonalakra való áthelyezésért.

Eközben a zaporizzsjai megszállt területen állomásozó 74. Gépesített Lövészezred "katasztrofális veszteségeket szenved az alkoholt fogyasztó parancsnokok miatt". A katonák elmondása szerint "a parancsokat súlyos alkoholos befolyásoltság állapotában adják ki, a valós helyzet legcsekélyebb megértése nélkül".

Az "alkohol-zászlóaljban" a veszteségek havonta akár 100 főt is elérnek halottakban és sebesültekben – jelentősen többet, mint más egységeknél – a parancsnokok összefüggéstelen utasításai miatt. "A zászlóalj sorsa nem a taktikától és az ellenségtől függ, hanem attól, hogy a parancsnokok mennyit ittak aznap" – áll az ATESH jelentésében.
Címlapkép: Getty Images
