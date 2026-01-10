A szokatlanul hideg idő miatt Budapesten is fokozott ellenőrzéseket végeznek a rászorulók védelmében.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
A több mint háromezer magyarországi település közül a legtöbb helyen 2026-ban sem vezettek be új adót, vagy változott meg az eddig kivetett adók mértéke. A Magyar Államkincstár adatbázisa alapján országosan 128 településen vezettek be új adót 2026. január 1-től, több helyen akár többféle adót is. További 475 helyen pedig változott a korábban bevezetett adó mértéke. Mutatjuk, mely településeken és hogyan változott az idegenforgalmi adó, a telekadó, az építményadó és milyen új települési adókat vezettek be Magyarországon.
A települési adók alatt a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat értjük, ezekből viszonylag kevés akad, de azok annál érdekesebbek. Először az újonnan bevezetett települési adók közül szemezgettünk, milyen érdekes vagy furcsa adók kerültek bevezetésre országszerte 2026-ban, majd kitérünk az idegenforgalmi adó, a telekadó és az építményadó változásaira is.
Új települési adók 2026-ban
A települési adókkal gyakran egy-egy község, város vagy kerület sajátos problémáját igyekszenek orvosolni a helyi döntéshozók. Itt van például a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, mely betelepülési adót vet ki: betelepültenként vagy betelepülőnként 150 ezer forintot 2026-tól. Teszi ezt "a tömegesen -15 fő feletti - betelepülők lakcímbejelentése vonatkozásában", és úgy határoz, hogy "mentes az adó alól az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanba betelepültek, illetve betelepülők lakcímlétesítése 15 főig, továbbá 15 fő felett annak a betelepülőnek, illetve betelepültnek a lakcímlétesítése, aki a szállásadó hozzátartozója és e hozzátartozói minőségét hitelt érdemlően igazolja". Ezek szerint a tömeges lakcímbejelentést szeretnék ilyen módon gátolni.
Kárász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint 2026-tól települési adó vonatkozásában adóköteles a település közigazgatási területén elhelyezkedő 20 méternél magasabb építési engedélyköteles nem lakás céljára szolgáló olyan építmény, amely nem minősül épületnek. Az adó mértéke 1 millió Ft/év.
Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján "adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztároló, ideértve a zárt és a nem zárt szennyvíztárolót (a továbbiakban: műtárgy) is", ugyanakkor "nem terheli adófizetési kötelezettség a gyökérzónás szennyvíztisztító berendezéseket". Az adó alapja az ingatlanon található adóköteles műtárgyak darabszáma. Az adó mértéke 120 ezer Ft/db/év.
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete új adónemet vezetett be annak érdekében, hogy az olyan zártkerti ingatlanok is adózzanak, amelyek után jelenleg kommunális adót nem fizetnek. "A mentességi rendszer megállapításának a célja a tulajdoni viszonyok rendezettebbé tétele" - írja a rendelet. Adóköteles Pilis Város illetékességi területén minden olyan zártkerti ingatlan, amely kommunális adófizetési kötelezettség alá nem esik. Az adó mértéke ingatlanonként 8.000 Ft/év.
Döbörhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete azt írja: a helyi bevételeinek növelése, valamint a településkép javítása érdekében települési adót vezet be. Adóköteles a település beépítésre szánt területén található használaton kívüli, elhanyagolt, rendezetlen gondozatlan épület, valamint a tereprendezést igénylő ingatlan. Az adó éves mértéke lakás esetén 800 Ft/m2, nem lakás céljára szolgáló épület esetén 1.000 Ft/m2; és tereprendezés szükségessége esetén 60.000 Ft/ingatlan.
A 2026 előtt bevezetett települési adók is jól szemléltetik, milyen egyedi esetekben vetik ki ezeket a kötelezettségeket: ilyen például a főváros III. kerületében és Budakalászon a motoros vízi járműveket terhelő települési adó, Kórós településen az erdő művelési ágú ingatlanok, a vizek műtárgyai, valamint az átereszek és kutak adója; vagy Somogyhatvanban az ebrendészeti hozzájárulás. Kazincbarcikán településkép-védelmi adót és zöldfelület-védelmi adót vezettek be tavaly nyáron. Visegrádon is "településkép védelmi települési adó" néven vetnek ki közterhet: adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó elhanyagolt, rendezetlen, gondozatlan építmény vagy félkész építmény.
Vagy Szűcsi községben például települési adó megfizetésére köteles az a magánszemély, akinek tárgyév január 1. napján Szűcsi község területén vízi állás (stég), vagy/és horgászház a tulajdonában van. A települési adó összege vízi állásonként (stégenként), és horgászházanként 8.000 Ft/év. Nagydobos, Nagyvarsány és Tivadar területén a magas építményeket terheli adó. Még lehetne sorolni érdekes települési adókat, viszont ezek érintenek talán a legkevesebb lakost Magyarországon.
Ebben a cikkben az adóváltozások közül még kitérünk az idegenforgalmi adóra is, hiszen legtöbb magyart az idegenforgalmi adó mértékének változása érintheti az összes településenként eltérő adó közül: nemcsak a nyaralótulajdonosokat, hanem azokat is akik belföldön utaznak. Az idegenforgalmi adó egyes településeken Magyarországon már 830 forintra emelkedett vendégéjszakánként 2026-ban. Idén januárra az idegenforgalmi adó mértéke 150 településen változott, köztük 30 helyen idén vezették azt be először.
Idegenforgalmi adó (IFA) változások 2026-ban
Ahogy a korábbi években, 2026-ban is növekedik a kivethető idegenforgalmi adó mértékének maximuma. Ezt a felső határt 2003-ban 300 forintban maximálták, később viszont lehetővé tették az emelését, melyet a KSH által mért fogyasztói ár-index növekedés határozott meg. Az utóbbi években volt egy időszak - 2020. április 26. és 2021. július 1. között -, amikor nem szedték be az adót, illetve nem is emelkedhettek az összegek a pandémia sújtotta turizmus helyzetére való tekintettel egy ideig. 2020-ra 525,5 forintnál húzták meg a maximumot, utána nem emelkedett az összeg, 2023. január 1-től viszont ismét az infláció szerint nőtt az IFA mértéke 580 forintra, 2025-ben pedig már 804,5 forint volt a felső határ. Ugyan az éves infláció pontos mértékét 2025-re még nem közölte a KSH, több település döntött arról, hogy 2026. január 1-től emelnek.
Azt fontos kiemelni, hogy a kivetett adómérték ellenére az idegenforgalmi adó fizetése alól mentesülnek többek között a 18 éven aluliak, a helyi üdülők tulajdonosai, a szociális intézmények ápoltjai, a helyben dolgozó vendégmunkások, vagy az adott településen közfeladatot ellátó személyek. Azt is érdemes tudni, hogy az idegenforgalmi adót nem lehet SZÉP-kártyával rendezni, azt külön kell megfizetni.
A települések közül, ahol változott az IFA mértéke 2026-ban, még a tavalyi limitet is kevesen lépik túl a Magyar Államkincstár friss adatai alapján: csak 30 település vezetett be 800 forintnál magasabb idegenforgalmi adót és a legmagasabb, 830 forint/fő/éj összeg csak 7 helyen - Cserszegtomaj, Hévíz, Sárvár, Sümeg, Tata, Tihany és Zalakaros területén - van jelenleg érvényben. 2026-ban 150 településen módosult az idegenforgalmi adó mértéke, ebből 30 település esetében eddig nem kellett az eltöltött vendégéjszakákért fizetni, hanem újonnan vezették be az IFA-t:
- Ácsteszér - 500 Ft/vendégéjszaka
- Bőny - 300 Ft/vendégéjszaka
- Csapi - 600 Ft/vendégéjszaka
- Döröske - 300 Ft/vendégéjszaka
- Gyál - 800 Ft/vendégéjszaka
- Héreg - 500 Ft/vendégéjszaka
- Homokkomárom - 500 Ft/vendégéjszaka
- Hosszúvölgy - 500 Ft/vendégéjszaka
- Hosztót - 500 Ft/vendégéjszaka
- Kaposmérő - 500 Ft/vendégéjszaka
- Kiscsehi - 300 Ft/vendégéjszaka
- Kosd - 500 Ft/vendégéjszaka
- Litka - 300 Ft/vendégéjszaka
- Marcaltő - 500 Ft/vendégéjszaka
- Márianosztra - 500 Ft/vendégéjszaka
- Martonfa - 500 Ft/vendégéjszaka
- Nadap - 500 Ft/vendégéjszaka
- Nagykozár - 500 Ft/vendégéjszaka
- Négyes - 800 Ft/vendégéjszaka
- Pécsvárad - 400 Ft/vendégéjszaka
- Süttő - 800 Ft/vendégéjszaka
- Szomód - 800 Ft/vendégéjszaka
- Szőce - 500 Ft/vendégéjszaka
- Tarján - 500 Ft/vendégéjszaka
- Tés - 500 Ft/vendégéjszaka
- Tiszatardos - 660 Ft/vendégéjszaka
- Vértesacsa - 400 Ft/vendégéjszaka
- Vésztő - 400 Ft/vendégéjszaka
- Vitnyéd - 400 Ft/vendégéjszaka
- Zengővárkony - 300 Ft/vendégéjszaka
A további 120 település, ahol az idegenforgalmi adó módosult a 2026. január 1-től érvényes összegekkel:
- Alsópetény - 500 Ft/vendégéjszaka
- Arka - 500 Ft/vendégéjszaka
- Badacsonytomaj - 800 Ft/vendégéjszaka
- Badacsonytördemic - 650 Ft/vendégéjszaka
- Bajánsenye - 500 Ft/vendégéjszaka
- Bakonybél - 500 Ft/vendégéjszaka
- Bakonyoszlop - 400 Ft/vendégéjszaka
- Bakonyság - 500 Ft/vendégéjszaka
- Bakonyszentkirály - 400 Ft/vendégéjszaka
- Balatonakali - 600 Ft/vendégéjszaka
- Balatonalmádi - 790 Ft/vendégéjszaka
- Balatonfüred - 740 Ft/vendégéjszaka
- Balatonhenye - 800 Ft/vendégéjszaka
- Bátor - 400 Ft/vendégéjszaka
- Bélapátfalva - 500 Ft/vendégéjszaka
- Bodrogkeresztúr - 500 Ft/vendégéjszaka
- Budapest 2. kerület - 800 Ft/vendégéjszaka
- Budapest 10. kerület - 800 Ft/vendégéjszaka
- Budapest 14. kerület - a szállásdíj 4%-a vendégéjszakánként
- Budapest 16. kerület - 400 Ft/vendégéjszaka
- Budapest 22. kerület - 650 Ft/vendégéjszaka
- Bük - 800 Ft/vendégéjszaka
- Bükkszentmárton - 400 Ft/vendégéjszaka
- Csepreg - 500 Ft/vendégéjszaka
- Cserszegtomaj - 830 Ft/vendégéjszaka
- Csesznek - 400 Ft/vendégéjszaka
- Csókakő - 500 Ft/vendégéjszaka
- Demjén - 600 Ft/vendégéjszaka
- Dombrád - 500 Ft/vendégéjszaka
- Dunabogdány - 800 Ft/vendégéjszaka
- Eger - 750 Ft/vendégéjszaka
- Eplény - 400 Ft/vendégéjszaka
- Érsekcsanád - 600 Ft/vendégéjszaka
- Esztergom - 800 Ft/vendégéjszaka
- Fábiánsebestyén - 300 Ft/vendégéjszaka
- Fadd - 500 Ft/vendégéjszaka
- Felsőszölnök - 400 Ft/vendégéjszaka
- Füzér - 500 Ft/vendégéjszaka
- Gárdony - 600 Ft/vendégéjszaka
- Gödöllő - 650 Ft/vendégéjszaka
- Gyermely - 500 Ft/vendégéjszaka
- Gyomaendrőd - 500 Ft/vendégéjszaka
- Győrújbarát - 500 Ft/vendégéjszaka
- Gyulakeszi - 500 Ft/vendégéjszaka
- Hajdúszoboszló - 750 Ft/vendégéjszaka
- Harsány - 400 Ft/vendégéjszaka
- Hegykő - 700 Ft/vendégéjszaka
- Hercegkút - 500 Ft/vendégéjszaka
- Hévíz - 830 Ft/vendégéjszaka
- Hidegkút - 800 Ft/vendégéjszaka
- Hódmezővásárhely - 500 Ft/vendégéjszaka
- Hollóháza - 400 Ft/vendégéjszaka
- Hollókő - 550 Ft/vendégéjszaka
- Hortobágy - 500 Ft/vendégéjszaka
- Horvátzsidány - 450 Ft/vendégéjszaka
- Isaszeg - 300 Ft/vendégéjszaka
- Kaba - 400 Ft/vendégéjszaka
- Kalocsa - 600 Ft/vendégéjszaka
- Kecskéd - 600 Ft/vendégéjszaka
- Kehidakustány - 500 Ft/vendégéjszaka
- Kerepes - 800 Ft/vendégéjszaka
- Kétvölgy - 300 Ft/vendégéjszaka
- Kóspallag - 800 Ft/vendégéjszaka
- Kőszeg - 700 Ft/vendégéjszaka
- Kővágóörs - 500 Ft/vendégéjszaka
- Lábatlan - 800 Ft/vendégéjszaka
- Lipót - 650 Ft/vendégéjszaka
- Mátraszentimre - 700 Ft/vendégéjszaka
- Medgyesegyháza - 500 Ft/vendégéjszaka
- Mezőkövesd - 500 Ft/vendégéjszaka
- Mónosbél - 350 Ft/vendégéjszaka
- Mórahalom - 800 Ft/vendégéjszaka
- Mosonmagyaróvár - 600 Ft/vendégéjszaka
- Mosonudvar - 250 Ft/vendégéjszaka
- Nagymaros - 800 Ft/vendégéjszaka
- Nagyrákos - 400 Ft/vendégéjszaka
- Nemesgulács - 750 Ft/vendégéjszaka
- Neszmély - 600 Ft/vendégéjszaka
- Ólmod - 450 Ft/vendégéjszaka
- Ópusztaszer - 500 Ft/vendégéjszaka
- Orfalu - 400 Ft/vendégéjszaka
- Pacsa - 500 Ft/vendégéjszaka
- Páka - 500 Ft/vendégéjszaka
- Pányok - 400 Ft/vendégéjszaka
- Pápa - 750 Ft/vendégéjszaka
- Parád - 750 Ft/vendégéjszaka
- Parádsasvár - 680 Ft/vendégéjszaka
- Pécs - 600 Ft/vendégéjszaka
- Porva - 700 Ft/vendégéjszaka
- Püspökladány - 400 Ft/vendégéjszaka
- Ráckeve - 750 Ft/vendégéjszaka
- Raposka - 600 Ft/vendégéjszaka
- Regéc - 300 Ft/vendégéjszaka
- Röjtökmuzsaj - 600 Ft/vendégéjszaka
- Sármellék - 500 Ft/vendégéjszaka
- Sárospatak - 550 Ft/vendégéjszaka
- Sárvár - 830 Ft/vendégéjszaka
- Soponya - 600 Ft/vendégéjszaka
- Sukoró - 800 Ft/vendégéjszaka
- Sümeg - 830 Ft/vendégéjszaka
- Szentbékkálla - 300 Ft/vendégéjszaka
- Szentgotthárd - 800 Ft/vendégéjszaka
- Szigetmonostor - 550 Ft/vendégéjszaka
- Szigetszentmiklós - 700 Ft/vendégéjszaka
- Szigliget - 600 Ft/vendégéjszaka
- Szilvásvárad - 600 Ft/vendégéjszaka
- Tápiószecső - 800 Ft/vendégéjszaka
- Tapolca - 800 Ft/vendégéjszaka
- Tarcal - 750 Ft/vendégéjszaka
- Tata - 830 Ft/vendégéjszaka
- Tihany - 830 Ft/vendégéjszaka
- Tiszadorogma - 300 Ft/vendégéjszaka
- Tokaj - 750 Ft/vendégéjszaka
- Újlőrincfalva - 500 Ft/vendégéjszaka
- Várgesztes - 600 Ft/vendégéjszaka
- Veresegyház - 700 Ft/vendégéjszaka
- Verőce - 800 Ft/vendégéjszaka
- Visegrád - 820 Ft/vendégéjszaka
- Zalakaros - 830 Ft/vendégéjszaka
- Zánka - 600 Ft/vendégéjszaka
Az összeg mindenhol nőtt, illetve egy helyen Budapest 14. kerületében az 530 forintos fix összeg helyett a szállásdíj 4%-ára változott vendégéjszakánként. Jelenleg 2125 magyar településen egyáltalán nem is kell IFA-t fizetni, az adó mértéke pedig 10 településen a legkisebb, 50 forint: Bögöte, Dorog, Felsőregmec, Gór, Ibrány, Lónya, Mersevát, Mórágy, Rudabánya és Vajszló területén.
Fontos változás, hogy a kormány még 2025-ben az IFA-bevallás egyszerűsítéséről döntött: a Magyar Közlöny 2025. november 13-i 132. számában megjelent 1420/2025. (XI. 13.) kormányhatározat az idegenforgalmi adó adóbevallási kötelezettségének egyszerűsítéséről elrendelte, hogy "a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) készítse elő az idegenforgalmi adó adóbevallás tervezetét". Továbbá a szálláshely-szolgáltatóknak az idegenforgalmi adó adóbevallási kötelezettségének egyszerűsítésének megvalósítása érdekében a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és szükség szerint annak módosítását, valamint a szükséges informatikai fejlesztések felmérését és megvalósítását rendelte el. Az NTAK rendszer fejlesztésére is utasítást adott a nemzetgazdasági miniszternek az üzemeltető bevonásával, illetve megbízta a Magyar Államkincstár bevonásával az Önkormányzati ASP Adó szakrendszer fejlesztésének szükségességének vizsgálatát. Amennyiben szükséges, az önkormányzati rendszert is fejleszteni fogják 2026. december 31-ig a határozat szerint.
Több helyen emelkedtek a vagyoni típusú adók is
123 településen változott 2026. január 1-jével az építményadó mértéke és 110 helyen a telekadó mértéke. Ezek a vagyoni típusú adók sok magánszemélyt és vállalkozást érinthetnek, ha helyben van tulajdonuk. Több helyen meghatároztak különféle, eltérő eseteket is, amikor az adó mértéke is eltér. Viszont azt, hogy pontosan milyen építményre, adóalanyra milyen adómérték vonatkozik, érdemes vagy a település honlapján, vagy az Államkincstár honlapján kikeresnie az érintetteknek. Eltérhet például a lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmények adója. Az építményadót újonnan 12 település vezette be:
- Abaújlak - 300 Ft/négyzetméter
- Bagod - 1000 Ft/négyzetméter (csak lakás esetén)
- Demjén - 300 Ft/négyzetméter
- Füle - 1000 Ft/négyzetméter
- Gibárt - 400 Ft/négyzetméter
- Jászkarajenő - 200 Ft/négyzetméter
- Kerepes - 1500 Ft/négyzetméter
- Nagykökényes - 2000 Ft/négyzetméter
- Tiszasziget - 400 Ft/négyzetméter
- Vitnyéd - 500 Ft/négyzetméter
- Zalalövő - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)
- Zengővárkony - 750 Ft/négyzetméter
Változott továbbá az adó mértéke a következő településeken 2026. január 1-től:
- Alsóörs - 1200 Ft/négyzetméter
- Alsópetény - 100 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)
- Alsózsolca - 1200 Ft/négyzetméter
- Arka - 1000 Ft/négyzetméter
- Aszófő - 1200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1090 Ft/négyzetméter)
- Badacsonytomaj - 250 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)
- Bakonybél - 400 Ft/négyzetméter
- Bakonygyirót - 300 Ft/négyzetméter
- Balatonakali - 2400 Ft/négyzetméter
- Balatonalmádi - 1700 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2000 Ft/négyzetméter)
- Balatonfüred - 1980 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 3020 Ft/négyzetméter)
- Balatonszepezd - 2000 Ft/négyzetméter
- Bánhorváti - 2500 Ft/négyzetméter
- Berhida - 175 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1295 Ft/négyzetméter)
- Budakalász - 1890 Ft/négyzetméter
- Budapest 1. kerület - 2800 Ft/négyzetméter
- Budapest 2. kerület - 2900 Ft/négyzetméter
- Budapest 3. kerület - 3059 Ft/négyzetméter
- Budapest 4. kerület - 3038 Ft/négyzetméter
- Budapest 5. kerület - 2416 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 3059 Ft/négyzetméter)
- Budapest 6. kerület - 3000 Ft/négyzetméter
- Budapest 9. kerület - 3050 Ft/négyzetméter
- Budapest 10. kerület - 2800 Ft/négyzetméter
- Budapest 13. kerület - 3059 Ft/négyzetméter
- Budapest 16. kerület - 2265 Ft/négyzetméter
- Budapest 18. kerület - 3050 Ft/négyzetméter
- Budapest 21. kerület - 2362 Ft/négyzetméter
- Bük - 500 Ft/négyzetméter
- Cegléd - 950 Ft/négyzetméter
- Csongrád - 400 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)
- Csót - 2000 Ft/négyzetméter
- Devecser - 750 Ft/négyzetméter
- Diósd - 1750 Ft/négyzetméter
- Dorog - 1220 Ft/négyzetméter
- Dunabogdány - 1690 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 405 Ft/négyzetméter)
- Dunaharaszti - 220 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2140 Ft/négyzetméter)
- Dunakeszi - 1754 Ft/négyzetméter
- Ebergőc - 800 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 100 Ft/négyzetméter)
- Emőd - 1000 Ft/négyzetméter
- Eplény - 390 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1300 Ft/négyzetméter)
- Érsekcsanád - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 250 Ft/négyzetméter)
- Érsekvadkert - 400 Ft/négyzetméter
- Fehérvárcsurgó - 700 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1500 Ft/négyzetméter)
- Felsőzsolca - 1300 Ft/négyzetméter
- Gödöllő - 625 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)
- Gyál - 900 Ft/négyzetméter
- Gyermely - 200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 600 Ft/négyzetméter)
- Gyömrő - 730 Ft/négyzetméter
- Gyöngyöshalász - 2070 Ft/négyzetméter
- Győrújbarát - 1000 Ft/négyzetméter
- Gyulakeszi - 500 Ft/négyzetméter
- Harsány - 250 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 450 Ft/négyzetméter)
- Hatvan - 1980 Ft/négyzetméter
- Hévíz - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2000 Ft/négyzetméter)
- Hódmezővásárhely - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1500 Ft/négyzetméter)
- Ikrény - 160 Ft/négyzetméter
- Kajászó - 900 Ft/négyzetméter
- Kazincbarcika - 3050 Ft/négyzetméter
- Kecskéd - 200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 560 Ft/négyzetméter)
- Kehidakustány - 500 Ft/négyzetméter
- Kerekharaszt - 900 Ft/négyzetméter
- Kisapáti - 2000 Ft/négyzetméter
- Kisfalud - 1100 Ft/négyzetméter
- Leányvár - 135 Ft/négyzetméter
- Litér - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)
- Maglód - 900 Ft/négyzetméter
- Márianosztra - 1000 Ft/négyzetméter (csak lakás esetén)
- Mecseknádasd - 800 Ft/négyzetméter
- Medgyesegyháza - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1000 Ft/négyzetméter)
- Mencshely - 800 Ft/négyzetméter
- Mezőkövesd - 800 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1200 Ft/négyzetméter)
- Mihályi - 600 Ft/négyzetméter
- Mórahalom - 100 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1000 Ft/négyzetméter)
- Mosonudvar - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)
- Nagybarca - 2000 Ft/négyzetméter
- Nagykanizsa - 1000 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)
- Nagykőrös - 1200 Ft/négyzetméter
- Nagyréde - 850 Ft/négyzetméter
- Nemesgulács - 1200 Ft/négyzetméter
- Nyim - 900 Ft/négyzetméter
- Nyírbátor - 2100 Ft/négyzetméter
- Nyírgelse - 1000 Ft/négyzetméter
- Ócsa - 1000 Ft/négyzetméter
- Pápa - 1850 Ft/négyzetméter
- Pécel - 1500 Ft/négyzetméter
- Pér - 400 Ft/négyzetméter
- Pereszteg - 600 Ft/négyzetméter
- Pétfürdő - 1200 Ft/négyzetméter
- Pócsa - 700 Ft/négyzetméter
- Pomáz - 1000 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1250 Ft/négyzetméter)
- Ráckeve - 600 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2950 Ft/négyzetméter)
- Rajka - 1500 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)
- Raposka - 800 Ft/négyzetméter
- Szigetmonostor - 1100 Ft/négyzetméter
- Szigetszentmárton - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 300 Ft/négyzetméter)
- Szigliget - 1100 Ft/négyzetméter
- Szirmabesenyő - 1100 Ft/négyzetméter
- Szokolya - 1500 Ft/négyzetméter
- Sződ - 1400 Ft/négyzetméter
- Tállya - 1000 Ft/négyzetméter
- Tapolca - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1700 Ft/négyzetméter)
- Tarján - 1800 Ft/négyzetméter
- Tárnok - 1600 Ft/négyzetméter
- Téglás - 2500 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1650 Ft/négyzetméter)
- Tiszaug - 800 Ft/négyzetméter
- Üröm - 1320 Ft/négyzetméter
- Vál - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)
- Vámosszabadi - 650 Ft/négyzetméter
- Várvölgy - 550 Ft/négyzetméter
- Veresegyház - 2600 Ft/négyzetméter
- Zalaszentgrót - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 360 Ft/négyzetméter)
Telekadó 2026-ban 23 helyen került bevezetésre:
- Bük - 100 Ft/négyzetméter
- Bükkábrány - 25 Ft/négyzetméter
- Csapi - 10 Ft/négyzetméter
- Demjén - 100 Ft/négyzetméter
- Gyömrő - 100 Ft/négyzetméter
- Halimba - 200 Ft/négyzetméter
- Hortobágy - 50 Ft/négyzetméter
- Jakabszállás - 200 Ft/négyzetméter
- Kaszaper - 20 Ft/négyzetméter
- Kerepes - 500 Ft/négyzetméter
- Kisapáti - 30 Ft/négyzetméter
- Kisapostag - 200 Ft/négyzetméter
- Kistelek - 100 Ft/négyzetméter
- Lispeszentadorján - 20 Ft/négyzetméter
- Litér - 200 Ft/négyzetméter
- Medgyesbodzás - 20 Ft/négyzetméter
- Mogyorósbánya - 50 Ft/négyzetméter
- Nagykökényes - 500 Ft/négyzetméter
- Nyésta - 50 Ft/négyzetméter
- Rábatöttös - 50 Ft/négyzetméter
- Szihalom - 18 Ft/négyzetméter
- Vatta - 125 Ft/négyzetméter
- Vitnyéd - 100 Ft/négyzetméter
További 87 helyen változott a fizetendő telekadó összege, 2026. január 1-től:
- Alsóörs - 250 Ft/négyzetméter
- Bábolna - 125 Ft/négyzetméter
- Badacsonytomaj - 500 Ft/négyzetméter
- Bakonybánk - 40 Ft/négyzetméter
- Balatonalmádi - 500 Ft/négyzetméter
- Balatonederics - 85 Ft/négyzetméter
- Balatonfüred - 500 Ft/négyzetméter
- Balatongyörök - 50 Ft/négyzetméter
- Berhida - 244 Ft/négyzetméter
- Bordány - 100 Ft/négyzetméter
- Bőcs - 428 Ft/négyzetméter
- Budakalász - 375 Ft/négyzetméter
- Budapest 1. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 3. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 4. kerület - 552 Ft/négyzetméter
- Budapest 6. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 9. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 10. kerület - 480 Ft/négyzetméter
- Budapest 13. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 14. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 16. kerület - 300 Ft/négyzetméter
- Budapest 18. kerület - 550 Ft/négyzetméter
- Budapest 21. kerület - 556 Ft/négyzetméter
- Budapest 22. kerület - 360 Ft/négyzetméter
- Csepreg - 70 Ft/négyzetméter
- Cserszegtomaj - 30 Ft/négyzetméter
- Diósd - 350 Ft/négyzetméter
- Dorog - 224 Ft/négyzetméter
- Dunaharaszti - 150 Ft/négyzetméter
- Dunakeszi - 536 Ft/négyzetméter
- Ebergőc - 50 Ft/négyzetméter
- Eplény - 325 Ft/négyzetméter
- Érd - 300 Ft/négyzetméter
- Érsekcsanád - 24 Ft/négyzetméter
- Fadd - 180 Ft/négyzetméter
- Fülöpjakab - 60 Ft/négyzetméter
- Gödöllő - 440 Ft/négyzetméter
- Gyermely - 50 Ft/négyzetméter
- Gyöngyöshalász - 450 Ft/négyzetméter
- Gyöngyössolymos - 85 Ft/négyzetméter
- Hódmezővásárhely - 555 Ft/négyzetméter
- Homokbödöge - 3 Ft/négyzetméter
- Hosszúhetény - 20 Ft/négyzetméter
- Isaszeg - 40 Ft/négyzetméter
- Kajászó - 100 Ft/négyzetméter
- Kardoskút - 70 Ft/négyzetméter
- Kecskéd - 85 Ft/négyzetméter
- Kehidakustány - 50 Ft/négyzetméter
- Keszthely - 75 Ft/négyzetméter
- Kisfalud - 50 Ft/négyzetméter
- Kocsér - 10 Ft/négyzetméter
- Leányvár - 75 Ft/négyzetméter
- Maglód - 200 Ft/négyzetméter
- Medgyesegyháza - 20 Ft/négyzetméter
- Mencshely - 50 Ft/négyzetméter
- Mogyoród - 200 Ft/négyzetméter
- Mórahalom - 380 Ft/négyzetméter
- Mosonudvar - 125 Ft/négyzetméter
- Nagytevel - 48 Ft/négyzetméter
- Nyim - 70 Ft/négyzetméter
- Nyírbátor - 160 Ft/négyzetméter
- Pereszteg - 12 Ft/négyzetméter
- Püski - 50 Ft/négyzetméter
- Románd - 45 Ft/négyzetméter
- Röjtökmuzsaj - 40 Ft/négyzetméter
- Sikátor - 60 Ft/négyzetméter
- Sóskút - 20 Ft/négyzetméter
- Szeged - 200 Ft/négyzetméter
- Szentgotthárd - 300 Ft/négyzetméter
- Szigetmonostor - 170 Ft/négyzetméter
- Szomor - 13 Ft/négyzetméter
- Szőc - 40 Ft/négyzetméter
- Sződ - 85 Ft/négyzetméter
- Tápszentmiklós - 60 Ft/négyzetméter
- Tarcal - 94 Ft/négyzetméter
- Tarján - 60 Ft/négyzetméter
- Tatabánya - 61 Ft/négyzetméter
- Tiszasziget - 90 Ft/négyzetméter
- Tótvázsony - 40 Ft/négyzetméter
- Üröm - 240 Ft/négyzetméter
- Vadna - 150 Ft/négyzetméter
- Vál - 50 Ft/négyzetméter
- Vámosszabadi - 65 Ft/négyzetméter
- Városföld - 200 Ft/négyzetméter
- Veresegyház - 470 Ft/négyzetméter
- Veszprémfajsz - 20 Ft/négyzetméter
Illetve Pakson úgy döntöttek, hogy a magánszemélyek mentesek a tulajdonukban lévő telek esetében a telekadó fizetése alól - ezt eddig elviekben nem rögzítették pontosan a jogszabályok. Két helyen pedig már most tudható, hogy 2027. január 1-jétől 250 Ft/m2-t kell majd fizetni: Salgótarján és Hidegkút területén. (Hidegkúton addig 50 Ft/m2 fizetendő.)
Sok helyen változott a magánszemélyek kommunális adója is: 322 helyen, melyből 39 helyen idén vezették be első ízben ezt az adót. A helyi iparűzési adó (HIPA) szintén sok, összesen 120 településen változott 2026. januártól, ebből 36 helyen először vezették be. Ezeknek az adóknak a változásaira külön cikkben térünk ki.
