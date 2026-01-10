Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista

A több mint háromezer magyarországi település közül a legtöbb helyen 2026-ban sem vezettek be új adót, vagy változott meg az eddig kivetett adók mértéke. A Magyar Államkincstár adatbázisa alapján országosan 128 településen vezettek be új adót 2026. január 1-től, több helyen akár többféle adót is. További 475 helyen pedig változott a korábban bevezetett adó mértéke. Mutatjuk, mely településeken és hogyan változott az idegenforgalmi adó, a telekadó, az építményadó és milyen új települési adókat vezettek be Magyarországon.

A települési adók alatt a községeket, városokat, kerületeket érintő különleges esetekben, egyedileg kivetett adókat értjük, ezekből viszonylag kevés akad, de azok annál érdekesebbek. Először az újonnan bevezetett települési adók közül szemezgettünk, milyen érdekes vagy furcsa adók kerültek bevezetésre országszerte 2026-ban, majd kitérünk az idegenforgalmi adó, a telekadó és az építményadó változásaira is.

Új települési adók 2026-ban

A települési adókkal gyakran egy-egy község, város vagy kerület sajátos problémáját igyekszenek orvosolni a helyi döntéshozók. Itt van például a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, mely betelepülési adót vet ki: betelepültenként vagy betelepülőnként 150 ezer forintot 2026-tól. Teszi ezt "a tömegesen -15 fő feletti - betelepülők lakcímbejelentése vonatkozásában", és úgy határoz, hogy "mentes az adó alól az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanba betelepültek, illetve betelepülők lakcímlétesítése 15 főig, továbbá 15 fő felett annak a betelepülőnek, illetve betelepültnek a lakcímlétesítése, aki a szállásadó hozzátartozója és e hozzátartozói minőségét hitelt érdemlően igazolja". Ezek szerint a tömeges lakcímbejelentést szeretnék ilyen módon gátolni.

Kárász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint 2026-tól települési adó vonatkozásában adóköteles a település közigazgatási területén elhelyezkedő 20 méternél magasabb építési engedélyköteles nem lakás céljára szolgáló olyan építmény, amely nem minősül épületnek. Az adó mértéke 1 millió Ft/év.

Mindszentgodisa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete alapján "adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és tárolására szolgáló egyedi szennyvíztároló, ideértve a zárt és a nem zárt szennyvíztárolót (a továbbiakban: műtárgy) is", ugyanakkor "nem terheli adófizetési kötelezettség a gyökérzónás szennyvíztisztító berendezéseket". Az adó alapja az ingatlanon található adóköteles műtárgyak darabszáma. Az adó mértéke 120 ezer Ft/db/év.

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete új adónemet vezetett be annak érdekében, hogy az olyan zártkerti ingatlanok is adózzanak, amelyek után jelenleg kommunális adót nem fizetnek. "A mentességi rendszer megállapításának a célja a tulajdoni viszonyok rendezettebbé tétele" - írja a rendelet. Adóköteles Pilis Város illetékességi területén minden olyan zártkerti ingatlan, amely kommunális adófizetési kötelezettség alá nem esik. Az adó mértéke ingatlanonként 8.000 Ft/év.

Döbörhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete azt írja: a helyi bevételeinek növelése, valamint a településkép javítása érdekében települési adót vezet be. Adóköteles a település beépítésre szánt területén található használaton kívüli, elhanyagolt, rendezetlen gondozatlan épület, valamint a tereprendezést igénylő ingatlan. Az adó éves mértéke lakás esetén 800 Ft/m2, nem lakás céljára szolgáló épület esetén 1.000 Ft/m2; és tereprendezés szükségessége esetén 60.000 Ft/ingatlan.

A 2026 előtt bevezetett települési adók is jól szemléltetik, milyen egyedi esetekben vetik ki ezeket a kötelezettségeket: ilyen például a főváros III. kerületében és Budakalászon a motoros vízi járműveket terhelő települési adó, Kórós településen az erdő művelési ágú ingatlanok, a vizek műtárgyai, valamint az átereszek és kutak adója; vagy Somogyhatvanban az ebrendészeti hozzájárulás. Kazincbarcikán településkép-védelmi adót és zöldfelület-védelmi adót vezettek be tavaly nyáron. Visegrádon is "településkép védelmi települési adó" néven vetnek ki közterhet: adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó elhanyagolt, rendezetlen, gondozatlan építmény vagy félkész építmény.

Vagy Szűcsi községben például települési adó megfizetésére köteles az a magánszemély, akinek tárgyév január 1. napján Szűcsi község területén vízi állás (stég), vagy/és horgászház a tulajdonában van. A települési adó összege vízi állásonként (stégenként), és horgászházanként 8.000 Ft/év. Nagydobos, Nagyvarsány és Tivadar területén a magas építményeket terheli adó. Még lehetne sorolni érdekes települési adókat, viszont ezek érintenek talán a legkevesebb lakost Magyarországon.

Ebben a cikkben az adóváltozások közül még kitérünk az idegenforgalmi adóra is, hiszen legtöbb magyart az idegenforgalmi adó mértékének változása érintheti az összes településenként eltérő adó közül: nemcsak a nyaralótulajdonosokat, hanem azokat is akik belföldön utaznak. Az idegenforgalmi adó egyes településeken Magyarországon már 830 forintra emelkedett vendégéjszakánként 2026-ban. Idén januárra az idegenforgalmi adó mértéke 150 településen változott, köztük 30 helyen idén vezették azt be először.

Idegenforgalmi adó (IFA) változások 2026-ban

Ahogy a korábbi években, 2026-ban is növekedik a kivethető idegenforgalmi adó mértékének maximuma. Ezt a felső határt 2003-ban 300 forintban maximálták, később viszont lehetővé tették az emelését, melyet a KSH által mért fogyasztói ár-index növekedés határozott meg. Az utóbbi években volt egy időszak - 2020. április 26. és 2021. július 1. között -, amikor nem szedték be az adót, illetve nem is emelkedhettek az összegek a pandémia sújtotta turizmus helyzetére való tekintettel egy ideig. 2020-ra 525,5 forintnál húzták meg a maximumot, utána nem emelkedett az összeg, 2023. január 1-től viszont ismét az infláció szerint nőtt az IFA mértéke 580 forintra, 2025-ben pedig már 804,5 forint volt a felső határ. Ugyan az éves infláció pontos mértékét 2025-re még nem közölte a KSH, több település döntött arról, hogy 2026. január 1-től emelnek.

Azt fontos kiemelni, hogy a kivetett adómérték ellenére az idegenforgalmi adó fizetése alól mentesülnek többek között a 18 éven aluliak, a helyi üdülők tulajdonosai, a szociális intézmények ápoltjai, a helyben dolgozó vendégmunkások, vagy az adott településen közfeladatot ellátó személyek. Azt is érdemes tudni, hogy az idegenforgalmi adót nem lehet SZÉP-kártyával rendezni, azt külön kell megfizetni.

A települések közül, ahol változott az IFA mértéke 2026-ban, még a tavalyi limitet is kevesen lépik túl a Magyar Államkincstár friss adatai alapján: csak 30 település vezetett be 800 forintnál magasabb idegenforgalmi adót és a legmagasabb, 830 forint/fő/éj összeg csak 7 helyen - Cserszegtomaj, Hévíz, Sárvár, Sümeg, Tata, Tihany és Zalakaros területén - van jelenleg érvényben. 2026-ban 150 településen módosult az idegenforgalmi adó mértéke, ebből 30 település esetében eddig nem kellett az eltöltött vendégéjszakákért fizetni, hanem újonnan vezették be az IFA-t:

Ácsteszér - 500 Ft/vendégéjszaka

Bőny - 300 Ft/vendégéjszaka

Csapi - 600 Ft/vendégéjszaka

Döröske - 300 Ft/vendégéjszaka

Gyál - 800 Ft/vendégéjszaka

Héreg - 500 Ft/vendégéjszaka

Homokkomárom - 500 Ft/vendégéjszaka

Hosszúvölgy - 500 Ft/vendégéjszaka

Hosztót - 500 Ft/vendégéjszaka

Kaposmérő - 500 Ft/vendégéjszaka

Kiscsehi - 300 Ft/vendégéjszaka

Kosd - 500 Ft/vendégéjszaka

Litka - 300 Ft/vendégéjszaka

Marcaltő - 500 Ft/vendégéjszaka

Márianosztra - 500 Ft/vendégéjszaka

Martonfa - 500 Ft/vendégéjszaka

Nadap - 500 Ft/vendégéjszaka

Nagykozár - 500 Ft/vendégéjszaka

Négyes - 800 Ft/vendégéjszaka

Pécsvárad - 400 Ft/vendégéjszaka

Süttő - 800 Ft/vendégéjszaka

Szomód - 800 Ft/vendégéjszaka

Szőce - 500 Ft/vendégéjszaka

Tarján - 500 Ft/vendégéjszaka

Tés - 500 Ft/vendégéjszaka

Tiszatardos - 660 Ft/vendégéjszaka

Vértesacsa - 400 Ft/vendégéjszaka

Vésztő - 400 Ft/vendégéjszaka

Vitnyéd - 400 Ft/vendégéjszaka

Zengővárkony - 300 Ft/vendégéjszaka

A további 120 település, ahol az idegenforgalmi adó módosult a 2026. január 1-től érvényes összegekkel:

Alsópetény - 500 Ft/vendégéjszaka

Arka - 500 Ft/vendégéjszaka

Badacsonytomaj - 800 Ft/vendégéjszaka

Badacsonytördemic - 650 Ft/vendégéjszaka

Bajánsenye - 500 Ft/vendégéjszaka

Bakonybél - 500 Ft/vendégéjszaka

Bakonyoszlop - 400 Ft/vendégéjszaka

Bakonyság - 500 Ft/vendégéjszaka

Bakonyszentkirály - 400 Ft/vendégéjszaka

Balatonakali - 600 Ft/vendégéjszaka

Balatonalmádi - 790 Ft/vendégéjszaka

Balatonfüred - 740 Ft/vendégéjszaka

Balatonhenye - 800 Ft/vendégéjszaka

Bátor - 400 Ft/vendégéjszaka

Bélapátfalva - 500 Ft/vendégéjszaka

Bodrogkeresztúr - 500 Ft/vendégéjszaka

Budapest 2. kerület - 800 Ft/vendégéjszaka

Budapest 10. kerület - 800 Ft/vendégéjszaka

Budapest 14. kerület - a szállásdíj 4%-a vendégéjszakánként

Budapest 16. kerület - 400 Ft/vendégéjszaka

Budapest 22. kerület - 650 Ft/vendégéjszaka

Bük - 800 Ft/vendégéjszaka

Bükkszentmárton - 400 Ft/vendégéjszaka

Csepreg - 500 Ft/vendégéjszaka

Cserszegtomaj - 830 Ft/vendégéjszaka

Csesznek - 400 Ft/vendégéjszaka

Csókakő - 500 Ft/vendégéjszaka

Demjén - 600 Ft/vendégéjszaka

Dombrád - 500 Ft/vendégéjszaka

Dunabogdány - 800 Ft/vendégéjszaka

Eger - 750 Ft/vendégéjszaka

Eplény - 400 Ft/vendégéjszaka

Érsekcsanád - 600 Ft/vendégéjszaka

Esztergom - 800 Ft/vendégéjszaka

Fábiánsebestyén - 300 Ft/vendégéjszaka

Fadd - 500 Ft/vendégéjszaka

Felsőszölnök - 400 Ft/vendégéjszaka

Füzér - 500 Ft/vendégéjszaka

Gárdony - 600 Ft/vendégéjszaka

Gödöllő - 650 Ft/vendégéjszaka

Gyermely - 500 Ft/vendégéjszaka

Gyomaendrőd - 500 Ft/vendégéjszaka

Győrújbarát - 500 Ft/vendégéjszaka

Gyulakeszi - 500 Ft/vendégéjszaka

Hajdúszoboszló - 750 Ft/vendégéjszaka

Harsány - 400 Ft/vendégéjszaka

Hegykő - 700 Ft/vendégéjszaka

Hercegkút - 500 Ft/vendégéjszaka

Hévíz - 830 Ft/vendégéjszaka

Hidegkút - 800 Ft/vendégéjszaka

Hódmezővásárhely - 500 Ft/vendégéjszaka

Hollóháza - 400 Ft/vendégéjszaka

Hollókő - 550 Ft/vendégéjszaka

Hortobágy - 500 Ft/vendégéjszaka

Horvátzsidány - 450 Ft/vendégéjszaka

Isaszeg - 300 Ft/vendégéjszaka

Kaba - 400 Ft/vendégéjszaka

Kalocsa - 600 Ft/vendégéjszaka

Kecskéd - 600 Ft/vendégéjszaka

Kehidakustány - 500 Ft/vendégéjszaka

Kerepes - 800 Ft/vendégéjszaka

Kétvölgy - 300 Ft/vendégéjszaka

Kóspallag - 800 Ft/vendégéjszaka

Kőszeg - 700 Ft/vendégéjszaka

Kővágóörs - 500 Ft/vendégéjszaka

Lábatlan - 800 Ft/vendégéjszaka

Lipót - 650 Ft/vendégéjszaka

Mátraszentimre - 700 Ft/vendégéjszaka

Medgyesegyháza - 500 Ft/vendégéjszaka

Mezőkövesd - 500 Ft/vendégéjszaka

Mónosbél - 350 Ft/vendégéjszaka

Mórahalom - 800 Ft/vendégéjszaka

Mosonmagyaróvár - 600 Ft/vendégéjszaka

Mosonudvar - 250 Ft/vendégéjszaka

Nagymaros - 800 Ft/vendégéjszaka

Nagyrákos - 400 Ft/vendégéjszaka

Nemesgulács - 750 Ft/vendégéjszaka

Neszmély - 600 Ft/vendégéjszaka

Ólmod - 450 Ft/vendégéjszaka

Ópusztaszer - 500 Ft/vendégéjszaka

Orfalu - 400 Ft/vendégéjszaka

Pacsa - 500 Ft/vendégéjszaka

Páka - 500 Ft/vendégéjszaka

Pányok - 400 Ft/vendégéjszaka

Pápa - 750 Ft/vendégéjszaka

Parád - 750 Ft/vendégéjszaka

Parádsasvár - 680 Ft/vendégéjszaka

Pécs - 600 Ft/vendégéjszaka

Porva - 700 Ft/vendégéjszaka

Püspökladány - 400 Ft/vendégéjszaka

Ráckeve - 750 Ft/vendégéjszaka

Raposka - 600 Ft/vendégéjszaka

Regéc - 300 Ft/vendégéjszaka

Röjtökmuzsaj - 600 Ft/vendégéjszaka

Sármellék - 500 Ft/vendégéjszaka

Sárospatak - 550 Ft/vendégéjszaka

Sárvár - 830 Ft/vendégéjszaka

Soponya - 600 Ft/vendégéjszaka

Sukoró - 800 Ft/vendégéjszaka

Sümeg - 830 Ft/vendégéjszaka

Szentbékkálla - 300 Ft/vendégéjszaka

Szentgotthárd - 800 Ft/vendégéjszaka

Szigetmonostor - 550 Ft/vendégéjszaka

Szigetszentmiklós - 700 Ft/vendégéjszaka

Szigliget - 600 Ft/vendégéjszaka

Szilvásvárad - 600 Ft/vendégéjszaka

Tápiószecső - 800 Ft/vendégéjszaka

Tapolca - 800 Ft/vendégéjszaka

Tarcal - 750 Ft/vendégéjszaka

Tata - 830 Ft/vendégéjszaka

Tihany - 830 Ft/vendégéjszaka

Tiszadorogma - 300 Ft/vendégéjszaka

Tokaj - 750 Ft/vendégéjszaka

Újlőrincfalva - 500 Ft/vendégéjszaka

Várgesztes - 600 Ft/vendégéjszaka

Veresegyház - 700 Ft/vendégéjszaka

Verőce - 800 Ft/vendégéjszaka

Visegrád - 820 Ft/vendégéjszaka

Zalakaros - 830 Ft/vendégéjszaka

Zánka - 600 Ft/vendégéjszaka

Az összeg mindenhol nőtt, illetve egy helyen Budapest 14. kerületében az 530 forintos fix összeg helyett a szállásdíj 4%-ára változott vendégéjszakánként. Jelenleg 2125 magyar településen egyáltalán nem is kell IFA-t fizetni, az adó mértéke pedig 10 településen a legkisebb, 50 forint: Bögöte, Dorog, Felsőregmec, Gór, Ibrány, Lónya, Mersevát, Mórágy, Rudabánya és Vajszló területén.

Fontos változás, hogy a kormány még 2025-ben az IFA-bevallás egyszerűsítéséről döntött: a Magyar Közlöny 2025. november 13-i 132. számában megjelent 1420/2025. (XI. 13.) kormányhatározat az idegenforgalmi adó adóbevallási kötelezettségének egyszerűsítéséről elrendelte, hogy "a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) készítse elő az idegenforgalmi adó adóbevallás tervezetét". Továbbá a szálláshely-szolgáltatóknak az idegenforgalmi adó adóbevallási kötelezettségének egyszerűsítésének megvalósítása érdekében a vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát és szükség szerint annak módosítását, valamint a szükséges informatikai fejlesztések felmérését és megvalósítását rendelte el. Az NTAK rendszer fejlesztésére is utasítást adott a nemzetgazdasági miniszternek az üzemeltető bevonásával, illetve megbízta a Magyar Államkincstár bevonásával az Önkormányzati ASP Adó szakrendszer fejlesztésének szükségességének vizsgálatát. Amennyiben szükséges, az önkormányzati rendszert is fejleszteni fogják 2026. december 31-ig a határozat szerint.

Több helyen emelkedtek a vagyoni típusú adók is

123 településen változott 2026. január 1-jével az építményadó mértéke és 110 helyen a telekadó mértéke. Ezek a vagyoni típusú adók sok magánszemélyt és vállalkozást érinthetnek, ha helyben van tulajdonuk. Több helyen meghatároztak különféle, eltérő eseteket is, amikor az adó mértéke is eltér. Viszont azt, hogy pontosan milyen építményre, adóalanyra milyen adómérték vonatkozik, érdemes vagy a település honlapján, vagy az Államkincstár honlapján kikeresnie az érintetteknek. Eltérhet például a lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmények adója. Az építményadót újonnan 12 település vezette be:

Abaújlak - 300 Ft/négyzetméter

Bagod - 1000 Ft/négyzetméter (csak lakás esetén)

Demjén - 300 Ft/négyzetméter

Füle - 1000 Ft/négyzetméter

Gibárt - 400 Ft/négyzetméter

Jászkarajenő - 200 Ft/négyzetméter

Kerepes - 1500 Ft/négyzetméter

Nagykökényes - 2000 Ft/négyzetméter

Tiszasziget - 400 Ft/négyzetméter

Vitnyéd - 500 Ft/négyzetméter

Zalalövő - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)

Zengővárkony - 750 Ft/négyzetméter

Változott továbbá az adó mértéke a következő településeken 2026. január 1-től:

Alsóörs - 1200 Ft/négyzetméter

Alsópetény - 100 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)

Alsózsolca - 1200 Ft/négyzetméter

Arka - 1000 Ft/négyzetméter

Aszófő - 1200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1090 Ft/négyzetméter)

Badacsonytomaj - 250 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)

Bakonybél - 400 Ft/négyzetméter

Bakonygyirót - 300 Ft/négyzetméter

Balatonakali - 2400 Ft/négyzetméter

Balatonalmádi - 1700 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2000 Ft/négyzetméter)

Balatonfüred - 1980 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 3020 Ft/négyzetméter)

Balatonszepezd - 2000 Ft/négyzetméter

Bánhorváti - 2500 Ft/négyzetméter

Berhida - 175 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1295 Ft/négyzetméter)

Budakalász - 1890 Ft/négyzetméter

Budapest 1. kerület - 2800 Ft/négyzetméter

Budapest 2. kerület - 2900 Ft/négyzetméter

Budapest 3. kerület - 3059 Ft/négyzetméter

Budapest 4. kerület - 3038 Ft/négyzetméter

Budapest 5. kerület - 2416 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 3059 Ft/négyzetméter)

Budapest 6. kerület - 3000 Ft/négyzetméter

Budapest 9. kerület - 3050 Ft/négyzetméter

Budapest 10. kerület - 2800 Ft/négyzetméter

Budapest 13. kerület - 3059 Ft/négyzetméter

Budapest 16. kerület - 2265 Ft/négyzetméter

Budapest 18. kerület - 3050 Ft/négyzetméter

Budapest 21. kerület - 2362 Ft/négyzetméter

Bük - 500 Ft/négyzetméter

Cegléd - 950 Ft/négyzetméter

Csongrád - 400 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)

Csót - 2000 Ft/négyzetméter

Devecser - 750 Ft/négyzetméter

Diósd - 1750 Ft/négyzetméter

Dorog - 1220 Ft/négyzetméter

Dunabogdány - 1690 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 405 Ft/négyzetméter)

Dunaharaszti - 220 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2140 Ft/négyzetméter)

Dunakeszi - 1754 Ft/négyzetméter

Ebergőc - 800 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 100 Ft/négyzetméter)

Emőd - 1000 Ft/négyzetméter

Eplény - 390 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1300 Ft/négyzetméter)

Érsekcsanád - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 250 Ft/négyzetméter)

Érsekvadkert - 400 Ft/négyzetméter

Fehérvárcsurgó - 700 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1500 Ft/négyzetméter)

Felsőzsolca - 1300 Ft/négyzetméter

Gödöllő - 625 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)

Gyál - 900 Ft/négyzetméter

Gyermely - 200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 600 Ft/négyzetméter)

Gyömrő - 730 Ft/négyzetméter

Gyöngyöshalász - 2070 Ft/négyzetméter

Győrújbarát - 1000 Ft/négyzetméter

Gyulakeszi - 500 Ft/négyzetméter

Harsány - 250 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 450 Ft/négyzetméter)

Hatvan - 1980 Ft/négyzetméter

Hévíz - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2000 Ft/négyzetméter)

Hódmezővásárhely - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1500 Ft/négyzetméter)

Ikrény - 160 Ft/négyzetméter

Kajászó - 900 Ft/négyzetméter

Kazincbarcika - 3050 Ft/négyzetméter

Kecskéd - 200 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 560 Ft/négyzetméter)

Kehidakustány - 500 Ft/négyzetméter

Kerekharaszt - 900 Ft/négyzetméter

Kisapáti - 2000 Ft/négyzetméter

Kisfalud - 1100 Ft/négyzetméter

Leányvár - 135 Ft/négyzetméter

Litér - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)

Maglód - 900 Ft/négyzetméter

Márianosztra - 1000 Ft/négyzetméter (csak lakás esetén)

Mecseknádasd - 800 Ft/négyzetméter

Medgyesegyháza - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1000 Ft/négyzetméter)

Mencshely - 800 Ft/négyzetméter

Mezőkövesd - 800 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1200 Ft/négyzetméter)

Mihályi - 600 Ft/négyzetméter

Mórahalom - 100 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1000 Ft/négyzetméter)

Mosonudvar - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 700 Ft/négyzetméter)

Nagybarca - 2000 Ft/négyzetméter

Nagykanizsa - 1000 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2200 Ft/négyzetméter)

Nagykőrös - 1200 Ft/négyzetméter

Nagyréde - 850 Ft/négyzetméter

Nemesgulács - 1200 Ft/négyzetméter

Nyim - 900 Ft/négyzetméter

Nyírbátor - 2100 Ft/négyzetméter

Nyírgelse - 1000 Ft/négyzetméter

Ócsa - 1000 Ft/négyzetméter

Pápa - 1850 Ft/négyzetméter

Pécel - 1500 Ft/négyzetméter

Pér - 400 Ft/négyzetméter

Pereszteg - 600 Ft/négyzetméter

Pétfürdő - 1200 Ft/négyzetméter

Pócsa - 700 Ft/négyzetméter

Pomáz - 1000 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1250 Ft/négyzetméter)

Ráckeve - 600 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 2950 Ft/négyzetméter)

Rajka - 1500 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)

Raposka - 800 Ft/négyzetméter

Szigetmonostor - 1100 Ft/négyzetméter

Szigetszentmárton - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 300 Ft/négyzetméter)

Szigliget - 1100 Ft/négyzetméter

Szirmabesenyő - 1100 Ft/négyzetméter

Szokolya - 1500 Ft/négyzetméter

Sződ - 1400 Ft/négyzetméter

Tállya - 1000 Ft/négyzetméter

Tapolca - 850 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1700 Ft/négyzetméter)

Tarján - 1800 Ft/négyzetméter

Tárnok - 1600 Ft/négyzetméter

Téglás - 2500 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 1650 Ft/négyzetméter)

Tiszaug - 800 Ft/négyzetméter

Üröm - 1320 Ft/négyzetméter

Vál - 300 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 800 Ft/négyzetméter)

Vámosszabadi - 650 Ft/négyzetméter

Várvölgy - 550 Ft/négyzetméter

Veresegyház - 2600 Ft/négyzetméter

Zalaszentgrót - 900 Ft/négyzetméter (nem lakás célra viszont 360 Ft/négyzetméter)

Telekadó 2026-ban 23 helyen került bevezetésre:

Bük - 100 Ft/négyzetméter

Bükkábrány - 25 Ft/négyzetméter

Csapi - 10 Ft/négyzetméter

Demjén - 100 Ft/négyzetméter

Gyömrő - 100 Ft/négyzetméter

Halimba - 200 Ft/négyzetméter

Hortobágy - 50 Ft/négyzetméter

Jakabszállás - 200 Ft/négyzetméter

Kaszaper - 20 Ft/négyzetméter

Kerepes - 500 Ft/négyzetméter

Kisapáti - 30 Ft/négyzetméter

Kisapostag - 200 Ft/négyzetméter

Kistelek - 100 Ft/négyzetméter

Lispeszentadorján - 20 Ft/négyzetméter

Litér - 200 Ft/négyzetméter

Medgyesbodzás - 20 Ft/négyzetméter

Mogyorósbánya - 50 Ft/négyzetméter

Nagykökényes - 500 Ft/négyzetméter

Nyésta - 50 Ft/négyzetméter

Rábatöttös - 50 Ft/négyzetméter

Szihalom - 18 Ft/négyzetméter

Vatta - 125 Ft/négyzetméter

Vitnyéd - 100 Ft/négyzetméter

További 87 helyen változott a fizetendő telekadó összege, 2026. január 1-től:

Alsóörs - 250 Ft/négyzetméter

Bábolna - 125 Ft/négyzetméter

Badacsonytomaj - 500 Ft/négyzetméter

Bakonybánk - 40 Ft/négyzetméter

Balatonalmádi - 500 Ft/négyzetméter

Balatonederics - 85 Ft/négyzetméter

Balatonfüred - 500 Ft/négyzetméter

Balatongyörök - 50 Ft/négyzetméter

Berhida - 244 Ft/négyzetméter

Bordány - 100 Ft/négyzetméter

Bőcs - 428 Ft/négyzetméter

Budakalász - 375 Ft/négyzetméter

Budapest 1. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 3. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 4. kerület - 552 Ft/négyzetméter

Budapest 6. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 9. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 10. kerület - 480 Ft/négyzetméter

Budapest 13. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 14. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 16. kerület - 300 Ft/négyzetméter

Budapest 18. kerület - 550 Ft/négyzetméter

Budapest 21. kerület - 556 Ft/négyzetméter

Budapest 22. kerület - 360 Ft/négyzetméter

Csepreg - 70 Ft/négyzetméter

Cserszegtomaj - 30 Ft/négyzetméter

Diósd - 350 Ft/négyzetméter

Dorog - 224 Ft/négyzetméter

Dunaharaszti - 150 Ft/négyzetméter

Dunakeszi - 536 Ft/négyzetméter

Ebergőc - 50 Ft/négyzetméter

Eplény - 325 Ft/négyzetméter

Érd - 300 Ft/négyzetméter

Érsekcsanád - 24 Ft/négyzetméter

Fadd - 180 Ft/négyzetméter

Fülöpjakab - 60 Ft/négyzetméter

Gödöllő - 440 Ft/négyzetméter

Gyermely - 50 Ft/négyzetméter

Gyöngyöshalász - 450 Ft/négyzetméter

Gyöngyössolymos - 85 Ft/négyzetméter

Hódmezővásárhely - 555 Ft/négyzetméter

Homokbödöge - 3 Ft/négyzetméter

Hosszúhetény - 20 Ft/négyzetméter

Isaszeg - 40 Ft/négyzetméter

Kajászó - 100 Ft/négyzetméter

Kardoskút - 70 Ft/négyzetméter

Kecskéd - 85 Ft/négyzetméter

Kehidakustány - 50 Ft/négyzetméter

Keszthely - 75 Ft/négyzetméter

Kisfalud - 50 Ft/négyzetméter

Kocsér - 10 Ft/négyzetméter

Leányvár - 75 Ft/négyzetméter

Maglód - 200 Ft/négyzetméter

Medgyesegyháza - 20 Ft/négyzetméter

Mencshely - 50 Ft/négyzetméter

Mogyoród - 200 Ft/négyzetméter

Mórahalom - 380 Ft/négyzetméter

Mosonudvar - 125 Ft/négyzetméter

Nagytevel - 48 Ft/négyzetméter

Nyim - 70 Ft/négyzetméter

Nyírbátor - 160 Ft/négyzetméter

Pereszteg - 12 Ft/négyzetméter

Püski - 50 Ft/négyzetméter

Románd - 45 Ft/négyzetméter

Röjtökmuzsaj - 40 Ft/négyzetméter

Sikátor - 60 Ft/négyzetméter

Sóskút - 20 Ft/négyzetméter

Szeged - 200 Ft/négyzetméter

Szentgotthárd - 300 Ft/négyzetméter

Szigetmonostor - 170 Ft/négyzetméter

Szomor - 13 Ft/négyzetméter

Szőc - 40 Ft/négyzetméter

Sződ - 85 Ft/négyzetméter

Tápszentmiklós - 60 Ft/négyzetméter

Tarcal - 94 Ft/négyzetméter

Tarján - 60 Ft/négyzetméter

Tatabánya - 61 Ft/négyzetméter

Tiszasziget - 90 Ft/négyzetméter

Tótvázsony - 40 Ft/négyzetméter

Üröm - 240 Ft/négyzetméter

Vadna - 150 Ft/négyzetméter

Vál - 50 Ft/négyzetméter

Vámosszabadi - 65 Ft/négyzetméter

Városföld - 200 Ft/négyzetméter

Veresegyház - 470 Ft/négyzetméter

Veszprémfajsz - 20 Ft/négyzetméter

Illetve Pakson úgy döntöttek, hogy a magánszemélyek mentesek a tulajdonukban lévő telek esetében a telekadó fizetése alól - ezt eddig elviekben nem rögzítették pontosan a jogszabályok. Két helyen pedig már most tudható, hogy 2027. január 1-jétől 250 Ft/m2-t kell majd fizetni: Salgótarján és Hidegkút területén. (Hidegkúton addig 50 Ft/m2 fizetendő.)

Sok helyen változott a magánszemélyek kommunális adója is: 322 helyen, melyből 39 helyen idén vezették be első ízben ezt az adót. A helyi iparűzési adó (HIPA) szintén sok, összesen 120 településen változott 2026. januártól, ebből 36 helyen először vezették be. Ezeknek az adóknak a változásaira külön cikkben térünk ki.