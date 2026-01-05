Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad

Az új Tesla Model Y egy éve érkezett meg Magyarországra, azóta pedig nemcsak a kínálat bővült, hanem a modellcsalád csúcsára is felkerült a várva várt Performance kivitel. A frissített dizájn, az adaptív futómű és a több mint 620 lóerős hajtáslánc egyértelműen jelzi, hogy itt már nem a kompromisszummentes családi SUV a fő fókusz.

Egy éve mutatkozott be Magyarországon az új Tesla Model Y, amelyet Juniper kódnévvel illettek. Akkorian csak egyféle konfigurációt lehetett rendelni, ez azóta kibővült, és érkezett egy jóárasított - cserébe több extrától is megfosztott - változat is belőle.

Annak idején az elsők között próbálhattuk ki a hazai bemutató után az új Model Y-t, ami egy merőben más formavilágot és minőséget képvisel az elődmodellnél. Most pedig megérkezett a csúcsot jelentő Performance kivitel, amelyen tovább finomítottak.

Nem lehet eltéveszteni

A Performance modellek azonnal felismerhetők a piros féknyergekről és a karbon hátsó szárnyról - ez alól a Juniper sem kivétel. Az autó megkapta a Performance jelölést is, amely felváltja a korábban pirossal aláhúzott „Dual Motor” feliratot. Az emblémát az első ajtók kilépőfénye is a talajra vetíti: apró, de kifejezetten hangulatos részlet. A tesztautó milliós felárért rendelhető piros színe abszolút feldobja az összképet.

A hátsó diffúzor kialakítása is módosult a nagyobb leszorítóerő érdekében. A műanyag lökhárítót kissé kijjebb húzták, és egy fényes fekete extra betét is helyet kapott benne. Elöl szintén átalakult a lökhárító: markánsabb formát kapott, kétoldalt aerodinamikai beömlőkkel és fényes fekete elemekkel.

A látványt a 21 colos Arachnid kovácsolt felnik teszik teljessé, elöl 255/35 R21, hátul 275/30 R21 méretű gumikon. Kétségtelenül brutálisan mutatnak, még ha a magyar utak komfortszintjét nem is emelik. A felnik aerodinamikai betétekkel érkeznek, amelyek ugyan néhány kilométerrel javítják a hatótávot, cserébe viszont látványosan rontják az összképet. A kerekek mögött nagyobb és erősebb Brembo fékek dolgoznak, de a több mint 620 lóerős és 2,1 tonnás autót még ezeknek sem mindig egyszerű megfogni: pár intenzívebb fékezés után már túlmelegedésre figyelmeztetett a rendszer.

Speciális futóművet kapott

A Performance egyik legfontosabb újdonsága az adaptív futómű, amely most először jelent meg a Model Y-ban. Nem légrugós megoldásról van szó, hanem elektronikusan vezérelt csillapításról, amely valós időben vált a standard és a sportos beállítások között.

Autópályán kényelmes, kanyargós úton viszont feszes és stabil. A kanyartempója ennek tükrében parádés, nagy sebességnél sem válik bizonytalanná az autó, és pontosan arra az ívre állítható, ahová a vezető szeretné. A 21 colos kerekek ugyanakkor továbbra sem teszik puhává a rugózást: városi kátyúkra érzékeny, viszont jó minőségű aszfalton és nagy tempónál kisimul az autó mozgása.

Új ülésekkel jön

Az utastérben minden a sportos hangulatot szolgálja. A műszerfalon és az ajtókon valódi karbon betétek futnak végig, az alumínium pedálok pedig alapfelszereltségnek számítanak a csúcsváltozatban. A Performance ülések új formát kaptak - bennük a logóval -, immár motorosan állítható combtámasszal, valamint az első sorban ülésszellőztetés is elérhető.

A központi kijelző is megújult: a korábbi 15,4 colos panelt egy 16 hüvelykes váltotta, amely 80 százalékkal több pixelt kínál. A gyártó szerint a megjelenítés élesebb és kontrasztosabb lett, miközben a rendszer működése is gyorsabb és folyamatosabb. Ugyanakkor szerintem az átlagos felhasználó ebből hangyányit érzékelhet, nem ez lesz az autó selling pointja.

Az indexkar szerencsére visszatért, nem a kormányról, gombokkal kell indexelni, az irányváltó viszont a központi kijelzőre költözött. Ennek használatát némileg ritkítja, hogy az autó igyekszik automatikusan felismerni, előre vagy hátra szeretnénk-e haladni állóhelyzetből. A kameraalapú esőérzékelővel is lenne még munka: az ablaktörlők gyakran feleslegesen törölnek teljesen száraz üvegen, máskor viszont finom esőben külön ösztönzésre van szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen a kilátás.

A második üléssorban maradt a megszokott Model Y-szintű méret, így a praktikum terén semmit sem veszített az autó a családi SUV jellegéből - a csomagtérben ugyanúgy megvan a padló alatti üreg és az első csomagtér is, pakolni lehet bőven.

Mennyit megy egy töltéssel?

Az eddigi 79 kWh-s akkumulátor helyett egy nagyobb, 82,4 kWh kapacitású, LG 5M típusjelzésű csomag került a padló alá. A gyártó szerint 580 kilométert is képes elmenni egy töltéssel, de ez nyilván időjárás, fűtéshűtés és vezetési stílus függvénye is. Például téli körülmények között mentem vele több mint 400 kilométert, főleg autópályán, amikoris 23 kWh/100km-re jött ki az átlagfogyasztás, azaz ilyenkor kb. 350 kilométer a hatótávolsága, városban-főúton, fűtéssel ilyen 20-21 körül meg lehet úszni - azaz ilyenkor 400 kilométer körüli hatótávval érdemes kalkulálni.

Töltés során továbbra is elérhető a 250 kW-os egyenáramú csúcsteljesítmény, amelyet az autó néhány percig tart, majd körülbelül 160 kW-ra csökken. Ez az érték nagyjából 55 százalékos töltöttségig stabil marad, ezt követően indul el a fokozatos visszaesés. 10-ről 80 százalékra ideális esetben kb. 30-35 perc alatt tölt fel az autó.

A Model Y Performance már támogatja a V2L (Vehicle-to-Load) funkciót is. Ennek köszönhetően külső eszközök - például kempingfelszerelés, szerszámok vagy akár háztartási gépek – is működtethetők az autóról, nagyjából 2,4 kW teljesítményig. A használathoz egy speciális Tesla-adapter szükséges, amely Magyarországon egyelőre nem elérhető, a funkció azonban hardveresen már aktív.

Mibe kerül?

A legolocsóbb Model Y Performance 25 369 900 forintért rendelhető meg, a tesztautónál erre jött még a 990 000 forintos Ultra Red fényezés, ha pedig valaki fehér belsővel szeretné megvenni, annak 458 000 forintot kell leszurkolnia. A teljes önvezető képesség pedig további majdnem 2,9 millió forintot kóstál.

A vetélytársak közül a Hyundai Ioniq 5N 24 999 000 forinttól rendelhető meg, a Kia EV6 GT alapára pedig 27 499 000 forint. A legerősebb Ford Mustang Mach-E GT 25 190 000 forintért rendelhető meg