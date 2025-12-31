A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A harmadik negyedév végén az államháztartás bruttó adóssága a GDP 75,2%-ára emelkedett, ami megnehezíti a kormány számára, hogy teljesítse a csökkenő adósságrátára vonatkozó célkitűzést az év végére - közölte a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerda reggel közzétett részletes pénzügyi számlái szerint az államadósság a harmadik negyedév végén az előzetesen becsült 75,1% helyett 75,2%-on állt. Ez ugyan javulást jelent a második negyedéves 76,1%-hoz képest, de még mindig jelentősen meghaladja a 2023 végi 73,5%-os szintet.
Az év utolsó három hónapjában rendkívüli mértékű adósságcsökkenésre lenne szükség a tavalyi szint alá kerüléshez, amire minimális az esély. Nem látszanak olyan jelentős adósságlejáratok a negyedik negyedévben, amelyek érdemben csökkenthetnék az adósságrátát. Tavaly az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) mintegy 1000 milliárd forintnyi kötvényt vásárolt vissza a jegybanktól az év utolsó napján, de idén egyelőre nem jelentettek be hasonló tranzakciót.
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben, ami legfeljebb néhány tized százalékpontos javulást eredményezhet az adósságrátában. Ez valószínűleg nem lesz elegendő a 73,5% alatti év végi értékhez.
Az MNB adatai szerint a harmadik negyedév végén az államháztartás bruttó, konszolidált adósságából 56.326 milliárd forintot tettek ki a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 7.118 milliárd forintot a felvett hitelek és 702 milliárd forintot a betétek. Az adósságállomány 33,5%-a (21.510 milliárd forint) devizában denominált, míg a külföldi hitelezőkkel szemben 24.287 milliárd forint, a belföldi szektorokkal szemben pedig 39.860 milliárd forint tartozás állt fenn.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
