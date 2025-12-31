2025. december 31. szerda Szilveszter
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
Gazdaság

Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége

Pénzcentrum
2025. december 31. 14:28

A harmadik negyedév végén az államháztartás bruttó adóssága a GDP 75,2%-ára emelkedett, ami megnehezíti a kormány számára, hogy teljesítse a csökkenő adósságrátára vonatkozó célkitűzést az év végére - közölte a Portfolio.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerda reggel közzétett részletes pénzügyi számlái szerint az államadósság a harmadik negyedév végén az előzetesen becsült 75,1% helyett 75,2%-on állt. Ez ugyan javulást jelent a második negyedéves 76,1%-hoz képest, de még mindig jelentősen meghaladja a 2023 végi 73,5%-os szintet.

Az év utolsó három hónapjában rendkívüli mértékű adósságcsökkenésre lenne szükség a tavalyi szint alá kerüléshez, amire minimális az esély. Nem látszanak olyan jelentős adósságlejáratok a negyedik negyedévben, amelyek érdemben csökkenthetnék az adósságrátát. Tavaly az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) mintegy 1000 milliárd forintnyi kötvényt vásárolt vissza a jegybanktól az év utolsó napján, de idén egyelőre nem jelentettek be hasonló tranzakciót.

Tömegesen nő a világ országainak eladósodottsága: Magyarországon sem rózsás a helyzet
Tömegesen nő a világ országainak eladósodottsága: Magyarországon sem rózsás a helyzet
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.

A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben, ami legfeljebb néhány tized százalékpontos javulást eredményezhet az adósságrátában. Ez valószínűleg nem lesz elegendő a 73,5% alatti év végi értékhez.

Az MNB adatai szerint a harmadik negyedév végén az államháztartás bruttó, konszolidált adósságából 56.326 milliárd forintot tettek ki a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 7.118 milliárd forintot a felvett hitelek és 702 milliárd forintot a betétek. Az adósságállomány 33,5%-a (21.510 milliárd forint) devizában denominált, míg a külföldi hitelezőkkel szemben 24.287 milliárd forint, a belföldi szektorokkal szemben pedig 39.860 milliárd forint tartozás állt fenn.
Címlapkép: Getty Images
