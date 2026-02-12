Nem indult jól a forint napja: mi lesz az árfolyammal csütörtökön?

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése 379,46 forintra ment fel reggel hat órára az előző este hat órai 378,89 forintról, a dollár jegyzése 319,95 forinton áll 318,95 forint után, a svájci franké pedig 414,64 forintra emelkedett 414,04-ről.

A forint a hét eleje óta gyengült, 0,4 százalékkal az euró, 0,1 százalékkal a dollár és 0,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

A februári kezdésnél a forint erősebben áll csütörtök reggeli jegyzésén: 0,5 százalékkal az euróval és a dollárral szemben, valamint 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.