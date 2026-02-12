A Pénzcentrum 2026. február 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem indult jól a forint napja: mi lesz az árfolyammal csütörtökön?
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése 379,46 forintra ment fel reggel hat órára az előző este hat órai 378,89 forintról, a dollár jegyzése 319,95 forinton áll 318,95 forint után, a svájci franké pedig 414,64 forintra emelkedett 414,04-ről.
A forint a hét eleje óta gyengült, 0,4 százalékkal az euró, 0,1 százalékkal a dollár és 0,6 százalékkal a svájci frank ellenében.
A februári kezdésnél a forint erősebben áll csütörtök reggeli jegyzésén: 0,5 százalékkal az euróval és a dollárral szemben, valamint 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
A fogyasztói árak 2026 januárjában átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, egy hónap alatt pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
A pénz- és tőkepiacok időről időre produkálnak olyan mozgásokat, amelyekre még a sokat látott elemzők is felkapják a fejüket.
2026 márciusától a hitelintézetek kötelező tartalékrátája 8 százalékról 6 százalékra csökken.
A kormány az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet a cukrászdákra is kiterjeszti.
A holland Heineken sörgyártó az éves eredményei ismertetésekor bejelentette, hogy a következő két évben munkahelyek megszüntetését tervezi.
Magyarországon az adóbevételek GDP-hez viszonyított aránya továbbra is elmarad az Európai Unió átlagától.
A 2026. április 12-i országgyűlési választásig több fontos adminisztratív teendő vár a szavazókra. A
Február 25-ig kell benyújtaniuk a katás egyéni vállalkozóknak a 2025-ös évre vonatkozó bevallásukat.
Talán soha nem hiányzott még ennyire az EU-s pénz a magyar gazdaságból: elképesztő hibát találtak a számításokban
A magyar gazdaság teljesítménye és az uniós források beáramlása közötti kapcsolat jóval összetettebb annál, mint amit a közösségi médiában terjedő leegyszerűsített grafikonok sugallnak.
A KSH csütörtökön közli a januári inflációs adatokat, amelyek a várakozások szerint több mint öt év után először 3 százalék alatti éves áremelkedést jelezhetnek.
Erősödött szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 474,09 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel 130 328,22 ponton zárt kedden.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
Nem csak az éttermek, hanem a cukrászdák is kaphatnának a támogatási keretből - ezt jelentette be a miniszter.
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
Egyre profibb módszerekkel élnek vissza a csalók: ezúttal hamis számlák, sürgető üzenetek és megtévesztő linkek terjednek.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás