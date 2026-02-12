2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A close-up view of some Hungarian forints.
Gazdaság

Nem indult jól a forint napja: mi lesz az árfolyammal csütörtökön?

Pénzcentrum
2026. február 12. 07:56

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése 379,46 forintra ment fel reggel hat órára az előző este hat órai 378,89 forintról, a dollár jegyzése 319,95 forinton áll 318,95 forint után, a svájci franké pedig 414,64 forintra emelkedett 414,04-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint a hét eleje óta gyengült, 0,4 százalékkal az euró, 0,1 százalékkal a dollár és 0,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

A februári kezdésnél a forint erősebben áll csütörtök reggeli jegyzésén: 0,5 százalékkal az euróval és a dollárral szemben, valamint 0,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #deviza #svájci frank #gazdaság #usd #euróárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:02
08:44
08:31
08:20
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 11. 16:58
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" - biztos, hogy így van?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 11. 20:00
Az ATV szerint Magyar Péter megfenyegette a csatornát, a Tisza Párt vezetőjének kijelentése azonban inkább a csatorna jövőjéről szóló véleménynek tűnik
Előbb Hont András, majd az ATV-t működtető médiavállalat sajtóosztálya is arról beszélt, hogy Magyar...
Bankmonitor  |  2026. február 11. 15:07
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratég...
iO Charts  |  2026. február 11. 14:39
Hulladékgazdálkodási újrahasznosítási részvények: a szeméttől az új termékekig
A hulladéklerakók telítődnek, a természetes élőhelyeket ipari folyamatok szennyezik, a levegőminőség...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
2 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
2 napja
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
5
2 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 08:31
Itt a meglepő inflációs adat: régen láttunk ilyet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 06:20
Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó
Agrárszektor  |  2026. február 12. 08:16
Akkora vihar söpört itt végig, hogy özönvíz mosott el mindent