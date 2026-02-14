2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Őrült szerencsére ébredt egyetlen magyar játékos: nagyon nagy pénzt kaszált az Eurojackpoton

Pénzcentrum
2026. február 14. 08:25

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos több mint 83 millió forintot kaszált ezen a héten, telitalálat nem született. Így a következő sorsoláson 41 millió euró, azaz 15,5 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 7. játékhéten, pénteken

1; 21; 44; 45; 46; 2; 7

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal az 5+0-s nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 83 368 865 forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban mintegy 17 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton.

A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 41 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 15,5 milliárd forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Keleti Éva

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

FRISS HÍREK
Több friss hír
09:32
09:00
08:25
07:45
07:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 14.
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 13.
Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án
2026. február 13.
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 14. szombat
Bálint, Valentin
7. hét
Február 14.
Bálint-nap (Valentin nap)
Február 14.
Az epilepszia világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
5
4 hete
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 14. 09:00
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Pénzcentrum  |  2026. február 14. 06:04
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. február 14. 08:32
Mégis mi történik a magyar erdőkben? Tényleg szükség van erre?