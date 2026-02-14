Őrült szerencsére ébredt egyetlen magyar játékos: nagyon nagy pénzt kaszált az Eurojackpoton

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos több mint 83 millió forintot kaszált ezen a héten, telitalálat nem született. Így a következő sorsoláson 41 millió euró, azaz 15,5 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 7. játékhéten, pénteken

1; 21; 44; 45; 46; 2 ; 7 .

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal az 5+0-s nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 83 368 865 forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban mintegy 17 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton.

A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 41 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 15,5 milliárd forint lesz a tét.

