Őrült szerencsére ébredt egyetlen magyar játékos: nagyon nagy pénzt kaszált az Eurojackpoton
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/7. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos több mint 83 millió forintot kaszált ezen a héten, telitalálat nem született. Így a következő sorsoláson 41 millió euró, azaz 15,5 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 7. játékhéten, pénteken
1; 21; 44; 45; 46; 2; 7.
Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal az 5+0-s nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 83 368 865 forinttal lett gazdagabb.
Az alacsonyabb nyerőosztályokban mintegy 17 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton.
A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 41 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 15,5 milliárd forint lesz a tét.
A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája szerdán hozott végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.
Britney Spears mintegy 200 millió dollárért, vagyis körülbelül 63 milliárd forintért értékesítette zenei katalógusát
A legrégebb óta vásznon lévő film, amit nem lehet kirobbantani a top10-ből, az Avatar: Tűz és Hamu.
A humorista-rádiós öt és fél év után döntött a váltás mellett.
A fehérjedús popcornoktól a TikTokon terjedő túrós-csirkés turmixokig ma már szinte mindent bevetünk, hogy több fehérjéhez jussunk.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 6. heti sorsolásán?
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait.
A decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter egyik utolsó televíziós szereplése kerül adásba szombaton a Kincsvadászok VIP új részében.
Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.
A színésznő M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorában elmondta, hogy számára az anyagiak soha nem voltak elsődleges szempontok.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint
A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
