Rendkívüli bejelentés a Budapest Parktól: hatalmas újdonságokkal indul a szezon április 23-án

Döntően a hazai közönségre építő masszív fesztiválhangulat 14 éve, minden áprilistól szeptemberig, Európa egyik legnagyobb nyitott szórakozóhelye, a hazai zeneipar top helyszíne, amely mára elérte, hogy Korda Gyuri bácsitól a Carson Comáig minden fellépőt “Park számaikkal” mérnek a menedzserek. Ez a Budapest Park, amelynek friss programjairól, a hazai fesztiválpiacról, a konkurenciáról Pálffy András alapítóval beszélgettünk.

A népszerű szabadtéri szórakozóhely, a Zöld Pardon (ZP) 2011-ben zárt be, mert Újbuda Önkormányzata – a zajterhelésre hivatkozva - nem hosszabbította meg a terület bérleti szerződését. A ZP vezetősége 110 ezer aláírást gyűjtött a hely megmentésére, mindhiába. Majd Pálffy András átsétált a Rákóczi (leánynevén Lágymányosi) híd pesti oldalára és megalapította a Budapest Parkot, amely egy évvel később egy Republic koncerttel nyitott. Na jó, ennyire azért nem volt egyszerű a dolog. A ma már a fő szponzorok nevét viselő Lounge-okkal, teraszokkal, Skybox-okkal, retro kerttel és fast food sarokkal színesített, 11 ezer négyzetméters park ennél jóval szerényebben - 1000 fős látogatói limittel, két kis koncerthelyszínnel - indult.

Pálffy András hangsúlyozza, hogy a kezdetektől arra törekednek, hogy ne csupán koncerteket, hanem komplex fesztiválélményt nyújtsanak: a magas színvonalú technikai háttér és a felkészült személyzet mellett folyamatosan fejlesztik a kiegészítő szolgáltatásokat és programokat is. Fontos számukra, hogy - lassan 15 éve – minden szezonban újat tudjanak mutatni, megőrizve azokat az elemeket és hagyományokat, amelyek a hazai koncertpiacon csak a Park tud. Ezek adják a működésük alapját. Az ars poetica-juk egy mondatban: “A Park-koncepció lényege, hogy méretében aréna, hangulatában fesztivál.” Vagyis – például - a látogatók számára a koncerttel nem ér véget a program, hanem indul az afterparty hajnalig.

Így nem jelentenek számukra komoly konkurenciát az aréna koncertek, mert teljesen más struktúrában működnek. A Park egész estés, éjszakás komplex élményt kínál. Minden koncertnek más a hangulata, nem csak az eltérő fellépők miatt: technikában, díszletben, marketingben, kommunikációban mindent az adott produkcióhoz igazítanak, a fellépő együttessel közösen felépítve. Vagyis nem csupán klasszikus promóteri szerepet visznek, az élményt a produkciók igényeihez igazítják mindenkinek teljes támogatást nyújtva. Ugyanakkor, ha a hazai előadók nagyobb befogadóképességű helyszíneken, például a Puskás Arénában vagy az MVM Dome-ban adnak sikeres koncerteket, az jelzi a közönség növekedését, ami számukra is jó hír.

Természetesen minden év végén átfogó értékelést készítenek, de szezon közben is rendszeresen kutatásokat végeznek a látogatók körében. Ennek alapján tervezik meg a következő évadot, fejlesztik a szolgáltatásaikat. Eredményesség szempontjából a tizennegyedik évad kifejezetten sikeres volt: a látogatószám 7 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet.

Komoly kihívás például, hogy a – kutatásaik alapján – a közönségük jelentős része számára a Budapest Park jelenti az első koncertélményt. Ezért - bár a kezdetektől adtak a biztonságos szórakozás kereteinek megteremtésére - felismerték, hogy egy zöldfülü koncertező számára nem minden helyzet és információ magától értetődő egy ekkora “arénában”. Ezért a kommunikációra, közönségorientációra kiemelt figyelmet fordítanak.

A Park folyamatosan újít, filozófiájuk, hogy a stabil növekedés egyik alappillére az innováció. Ez nem egyetlen területre korlátozódik: a szervezeti működéstől kezdve a technológiai megoldásokon át a folyamatok finomhangolásáig terjed. A 25 fős állandó csapat a koncertszezonban kb. 400 fősre bővül. Az idei évad konkrét újdonságait Pálffy András egyelőre nem köti az orrunkra, de megigéri, hogy az április 23-án, az Irie Maffia-val induló szezonban sok pozitív élmény fogja érni a közönséget.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Tágabb vizekre evezve elmondja, hogy a hazai koncertpiac az elmúlt években – a nemzetközi folyamatokkal összhangban – jelentős átalakuláson ment keresztül. A közönség egyre tudatosabb a jegyvásárlás és az élménykeresés terén. Továbbra is tarolnak az élőzenei fellépések, de a koncertek szerepe egyre inkább túlmutat magán az előadáson: komplex élményként, közösségi eseményként tekintenek rájuk a látogatók. Örömteli fejlemény, hogy egyre több hazai előadó jut el oda, hogy nagy közönséget legyen képes megszólítani, önálló headline koncerteket (egy fő fellépő, önálló, kiemelt koncertje, szó szerint "főcím" vagy "főattrakció") adjon.

Köztudott, hogy a Park és a Sziget között szakmai együttműködés áll fenn, hiszen Gerendai Károly társtulajdonosa is a Parknak. Pálffy András kiemeli, ezért is minden lehetséges módon támogatják a Sziget megújulását, és folyamatosan keresik a két brand közötti szakmai és működési szinergiák kihasználásának lehetőségeit. Viszont – mint mondja – a Sziget működése és az ott zajló folyamatok nem gyakorolnak közvetlen hatást a Budapest Park mindennapi működésére, döntéshozatalára vagy üzemeltetésére, és ez fordítva is igaz. Mindkét szervezet önálló szervezeti és működési modell mentén működik, saját vízióval, stratégiával és felelősségi rendszerrel.

Természetesen egy, a város ikonikus koncerthelyszínéről szóló írásban a szezon előtt 2 hónappal nem lehet kihagyni az idei évi programok, húzónevek témáját. Talán nem meglepő, hogy 2026 is húzós lesz. A sok nemzetközi előadó közül Mobyt, Rilést vagy ZAZ-ot említi. Több olyan előadó is fellép majd, aki számára ez lesz az első önálló koncert a Soroksári úton, mint Mehringer, Bongor, Co Lee vagy a Mirror Glimpse –, ami mutatja, hogy a nemzetközi sztárok mellett a hazai színtér új és meghatározó szereplői is teret kapnak. Ráadásul a program még nem teljes.