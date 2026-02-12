2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Budapest, 2026. január 22. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én.
Gazdaság

Itt van Gulyás Gergely bejelentése az árrésstopról: erre kell készülni a magyarországi boltokban

Pénzcentrum
2026. február 12. 10:23

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében. A kormány több gazdasági és lakossági intézkedésről is döntött: május végéig meghosszabbítják az árrésstopot, változások jöhetnek a rezsitámogatások igénylésében, kiemelt figyelmet kap a kátyúhelyzet kezelése, megkezdődött a 13. havi nyugdíjak utalása, és módosulhatnak az Otthon Start támogatás feltételei is.

A kormány május végéig meghosszabbítja az árrésstopot, mert az intézkedést sikeresnek tartja az infláció mérséklésében – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette, hogy a januári, 2,1 százalékos inflációs adat is az intézkedés hatékonyságát támasztja alá.

A miniszter a rezsiszabályokkal kapcsolatban arról is beszélt, hogy minden érintett értesítést kap a támogatási lehetőségekről és az ügyintézés menetéről. Kiemelte, hogy azoknak, akik nem földgázra vagy távhőre, hanem villamos energiára szeretnék igénybe venni a támogatást, külön nyilatkozatot kell tenniük. Az értesítés a szükséges lépéseket és a nyilatkozattétel részleteit is tartalmazza majd.

A kormány a romló útállapotok miatt tájékoztatást kért az Építésügyi és Közlekedési Minisztériumtól a kátyúhelyzetről – közölte Gulyás Gergely. A rendelkezésre álló adatok szerint Magyarországon mintegy 182 ezer kilométer úthálózat található, és a téli időszakban 4500 útszakaszon keletkeztek új úthibák. A balesetveszélyes, mély kátyúk javítása elsőbbséget élvez. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy az önkormányzatokat felszólítják, vegyenek aktívabban részt az úthibák kijavításában és a kátyúzási munkákban.

A 13. havi nyugdíjak teljes összegét már csütörtökön elkezdte elutalni a kormány, míg a 14. havi nyugdíjak első heti részlete pénteken érkezik majd a számlákra – erősítette meg Vitályos Eszter kormányszóvivő a korábbi bejelentést.

Gulyás Gergely ismertette, hogy azok is jogosultak az Otthon Start 3 százalékos fix kamatozású otthonteremtési támogatásra, akik korábban külföldön dolgoztak, és hazatelepültek Magyarországra. Elmondta, hogy a jelenlegi szabályok szerint a támogatáshoz belföldi munkaviszony igazolása szükséges. A kormány ugyanakkor vizsgálja annak lehetőségét, hogy a jogosultsági feltételeket kiterjesszék azokra is, akik hazaköltöznek és Magyarországon létesítenek lakóhelyet. A hatályos szabályozás szerint azonban továbbra is magyarországi munkaviszony szükséges.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
