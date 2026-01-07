Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus

Tartós hideg, több hullámban érkező havazás és fagyos nappalok jellemzik a következő napokat Magyarországon. A jelenlegi előrejelzések szerint jelentős hóolvadás és árvízi kockázat egyelőre nem várható, ugyanakkor a kemény fagyok, az ónos csapadék és a hófúvások komoly kihívásokat okozhatnak, miközben a keleti országrészben újabb számottevő friss hó hullhat a hét második feléig.

Magyarországot heves téli időjárás sújtja, az elmúlt napokban országosan jelentős mennyiségű hó hullott. Több helyen 20–30 centiméternyi hótakaró borítja az utakat és településeket, ami komoly közlekedési nehézségeket eredményezett. A meteorológusok további havazást és erős szeleket is jeleznek előre. Narancs és sárga riasztást adtak ki hófúvás és erős szél veszélye miatt több megyére, a forgalmas utak, például az M1-es autópálya egyes szakaszain is torlódások vannak.

A mentőszolgálat több száz esethez riasztott egységeket, és országosan több mint 700 embert láttak el havazással összefüggő traumás sérülésekkel az elmúlt napokban. Az Operatív Törzs szerint minden állami szerv teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, és az önkormányzatokat is fokozott készültségre kérték.

Iskolabezárások?

A havazás már a tanulók mindennapi eljutását is nehezíti, és egyes helyeken a tanítási rendet is befolyásolhatja. A korábbi cikkünkben sorra vettük, mit ír pontosan a jogszabály, milyen esetben és milyen feltételekkel rendelhető el rendkívüli tanítási szünet.

Mínusz 20 fok sem kizárt

Berceli Balázs az Időkép meteorológusa szerint a következő nagyjából egy hétben marad a télies időjárás. Térségünket több hullámban érinti csapadék, amelynek döntő része hó lesz, de egyes térségekben ónos eső és fagyott eső is előfordulhat. Az éjszakák nagyon hidegek lesznek, sokfelé mínusz 15 fok körüli minimumokkal, helyenként akár mínusz 20 fokkal, napközben pedig többfelé fagypont alatt marad a hőmérséklet, így jelentős hóolvadás egyelőre nem várható.

A szakember hangsúlyozta, hogy a nagy folyók, például a Duna és a Tisza vízhozamát elsősorban a külföldi vízgyűjtők csapadéka és hókészlete határozza meg. A jelenlegi számítások alapján a következő egy hétben nem alakul ki olyan mértékű hóolvadás, amely jelentősebb árhullámot vagy árvizet okozna Magyarországon. Belvizes elöntésekről is korai még beszélni, ez majd az enyhülés idején, a hóolvadás ütemétől függ.

Nem kell villámárvizektől tartani

Villámárvizek kialakulására jelenleg nincs esély, mivel ezek rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékhoz kötődnek. A tartós fagy miatt ugyanakkor számítani kell jégzajlásra, kisebb vízfolyások részleges vagy teljes befagyására, míg a Dunán és a Tiszán inkább a part menti részeken jelenhet meg jég

– fogalmazott Berceli Balázs.

Az előrejelzések szerint országos, az egész országot egyszerre érintő nagy havazás nem valószínű, de csütörtök estig a keleti országrészben többfelé hullhat újabb 5–10 centiméter, helyenként ennél is több friss hó. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet, ennek mértéke azonban egyelőre bizonytalan.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán