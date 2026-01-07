2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zirc, 2026. január 7. Hókotró dolgozik 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus

Nagy Béla Ádám
2026. január 7. 15:02

Tartós hideg, több hullámban érkező havazás és fagyos nappalok jellemzik a következő napokat Magyarországon. A jelenlegi előrejelzések szerint jelentős hóolvadás és árvízi kockázat egyelőre nem várható, ugyanakkor a kemény fagyok, az ónos csapadék és a hófúvások komoly kihívásokat okozhatnak, miközben a keleti országrészben újabb számottevő friss hó hullhat a hét második feléig.

Magyarországot heves téli időjárás sújtja, az elmúlt napokban országosan jelentős mennyiségű hó hullott. Több helyen 20–30 centiméternyi hótakaró borítja az utakat és településeket, ami komoly közlekedési nehézségeket eredményezett. A meteorológusok további havazást és erős szeleket is jeleznek előre. Narancs és sárga riasztást adtak ki hófúvás és erős szél veszélye miatt több megyére, a forgalmas utak, például az M1-es autópálya egyes szakaszain is torlódások vannak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mentőszolgálat több száz esethez riasztott egységeket, és országosan több mint 700 embert láttak el havazással összefüggő traumás sérülésekkel az elmúlt napokban.  Az Operatív Törzs szerint minden állami szerv teljes kapacitással dolgozik a helyzet kezelésén, és az önkormányzatokat is fokozott készültségre kérték.

Iskolabezárások?

A havazás már a tanulók mindennapi eljutását is nehezíti, és egyes helyeken a tanítási rendet is befolyásolhatja. A korábbi cikkünkben sorra vettük, mit ír pontosan a jogszabály, milyen esetben és milyen feltételekkel rendelhető el rendkívüli tanítási szünet.

Mínusz 20 fok sem kizárt

Berceli Balázs az Időkép meteorológusa szerint a következő nagyjából egy hétben marad a télies időjárás. Térségünket több hullámban érinti csapadék, amelynek döntő része hó lesz, de egyes térségekben ónos eső és fagyott eső is előfordulhat. Az éjszakák nagyon hidegek lesznek, sokfelé mínusz 15 fok körüli minimumokkal, helyenként akár mínusz 20 fokkal, napközben pedig többfelé fagypont alatt marad a hőmérséklet, így jelentős hóolvadás egyelőre nem várható.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakember hangsúlyozta, hogy a nagy folyók, például a Duna és a Tisza vízhozamát elsősorban a külföldi vízgyűjtők csapadéka és hókészlete határozza meg. A jelenlegi számítások alapján a következő egy hétben nem alakul ki olyan mértékű hóolvadás, amely jelentősebb árhullámot vagy árvizet okozna Magyarországon. Belvizes elöntésekről is korai még beszélni, ez majd az enyhülés idején, a hóolvadás ütemétől függ.

Nem kell villámárvizektől tartani

Villámárvizek kialakulására jelenleg nincs esély, mivel ezek rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékhoz kötődnek. A tartós fagy miatt ugyanakkor számítani kell jégzajlásra, kisebb vízfolyások részleges vagy teljes befagyására, míg a Dunán és a Tiszán inkább a part menti részeken jelenhet meg jég

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– fogalmazott Berceli Balázs.

Az előrejelzések szerint országos, az egész országot egyszerre érintő nagy havazás nem valószínű, de csütörtök estig a keleti országrészben többfelé hullhat újabb 5–10 centiméter, helyenként ennél is több friss hó. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet, ennek mértéke azonban egyelőre bizonytalan.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
#riasztás #utazás #közlekedés #havazás #iskola #időjárás #duna #árvíz #tél #hó #mentőszolgálat #fagy #hideg #meteorológia #tisza #operatív törzs

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:48
14:43
14:32
14:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 7.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
2026. január 7.
Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
NAPTÁR
Tovább
2026. január 7. szerda
Attila, Ramóna
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
1 hete
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:48
Érkeznek a kormány rendkívüli bejelentései: sajtótájékoztatót hívott össze Gulyás Gergely
Pénzcentrum  |  2026. január 7. 14:43
Dollármilliárdok sorsa táncol vékony jégen Venezuelában: sokan már örökre lemondhatnak a pénzükről?
Agrárszektor  |  2026. január 7. 14:34
Elképesztő dolog történt Magyarországon: 15 éve nem volt erre példa