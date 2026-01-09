A Pénzcentrum 2026. január 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több vonalon is elhasalt a MÁV péntek reggel: már most jelentős késéssel járnak a vonatok
Az Mávinform péntek kora reggeli tájékoztatása szerint a téli időjárás elsősorban az észak balatoni vasútvonalon okoz fennakadásokat, a többi vonalon a közlekedés folyamatos. Ugyanakkor továbbra is hosszabb menetidőre és egyes járatok kimaradására kell számítani. Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A vasúttársaság közlése szerint az ország valamennyi Volán autóbuszjáratán elfogadják a vonatjegyeket, valamint a MÁV vonatain is érvényesek az autóbuszokra szóló jegyek.
Nem csak a vonatozóknak kell fokozott figyelemre készülniük. Az HungaroMet péntekre harmadfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt Somogy és Baranya vármegyére, ahol jelentős mennyiségű veszélyes csapadék várható. Másodfokú figyelmeztetés van érvényben Vas és Zala vármegyében, elsőfokú pedig Győr Moson Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács Kiskun vármegyében.
Ez már a hideg negyedik hulláma, amely a napokban eléri az országot. Nyugat Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek okkluziós frontja pénteken ráfut a térséget uraló fagyos légtömegre. Ennek hatására nyugat felől hajnalban növekedni kezd a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék. A lehulló csapadék többnyire hó lesz, ugyanakkor a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső és ónos eső is várható.
Az autósok is legyenek óvatosak, mint arról beszámoltunk: az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban csúszós utakra kell készülni.
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.
Az autóbusszal közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell arra, hogy 10-20 perccel hosszabb a menetidő, esetenként kimaradnak járatok vagy megállók.
Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Narancs riasztás mellett zárják le az utakat Fejérben: a viharos szél hótorlaszokat emel, több faluhoz nem lehet eljutni.
Kiadták a narancs riasztást: szélvihar és hófúvás tarolja le a Balaton és Budapest közötti területeket
Hófúvás, viharos szél és extrém hideg várható ma a Balaton és Budapest közötti térségben, a Dunántúlon és a középső országrészben.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása.
Hóesés, váltóhibák és felsővezeték-szakadás miatt több forgalmas vasútvonalon borult a menetrend.
Brutális hideg, hófúvás és kemény fagy csap le az országra, szinte mindenhová kiadták a figyelmeztetést
Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...