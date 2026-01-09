Több vonalon is elhasalt a MÁV péntek reggel: már most jelentős késéssel járnak a vonatok

Az Mávinform péntek kora reggeli tájékoztatása szerint a téli időjárás elsősorban az észak balatoni vasútvonalon okoz fennakadásokat, a többi vonalon a közlekedés folyamatos. Ugyanakkor továbbra is hosszabb menetidőre és egyes járatok kimaradására kell számítani. Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.

A vasúttársaság közlése szerint az ország valamennyi Volán autóbuszjáratán elfogadják a vonatjegyeket, valamint a MÁV vonatain is érvényesek az autóbuszokra szóló jegyek.

Nem csak a vonatozóknak kell fokozott figyelemre készülniük. Az HungaroMet péntekre harmadfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt Somogy és Baranya vármegyére, ahol jelentős mennyiségű veszélyes csapadék várható. Másodfokú figyelmeztetés van érvényben Vas és Zala vármegyében, elsőfokú pedig Győr Moson Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács Kiskun vármegyében.

Ez már a hideg negyedik hulláma, amely a napokban eléri az országot. Nyugat Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek okkluziós frontja pénteken ráfut a térséget uraló fagyos légtömegre. Ennek hatására nyugat felől hajnalban növekedni kezd a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék. A lehulló csapadék többnyire hó lesz, ugyanakkor a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső és ónos eső is várható.

Az autósok is legyenek óvatosak, mint arról beszámoltunk: az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban csúszós utakra kell készülni.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA