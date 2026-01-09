2026. január 9. péntek Marcell
-9 °C Budapest
Budapest, 2024. április 25.A MÁV-START Zrt. kétszintes Stadler KISS típusú vonata a Keleti pályaudvaron.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba
Utazás

Több vonalon is elhasalt a MÁV péntek reggel: már most jelentős késéssel járnak a vonatok

Pénzcentrum
2026. január 9. 07:57

Az Mávinform péntek kora reggeli tájékoztatása szerint a téli időjárás elsősorban az észak balatoni vasútvonalon okoz fennakadásokat, a többi vonalon a közlekedés folyamatos. Ugyanakkor továbbra is hosszabb menetidőre és egyes járatok kimaradására kell számítani. Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.

A vasúttársaság közlése szerint az ország valamennyi Volán autóbuszjáratán elfogadják a vonatjegyeket, valamint a MÁV vonatain is érvényesek az autóbuszokra szóló jegyek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem csak a vonatozóknak kell fokozott figyelemre készülniük. Az HungaroMet péntekre harmadfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső miatt Somogy és Baranya vármegyére, ahol jelentős mennyiségű veszélyes csapadék várható. Másodfokú figyelmeztetés van érvényben Vas és Zala vármegyében, elsőfokú pedig Győr Moson Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács Kiskun vármegyében.

Kapcsolódó cikkeink:

Ez már a hideg negyedik hulláma, amely a napokban eléri az országot. Nyugat Európa partjainál már megjelent az a ciklon, amelynek okkluziós frontja pénteken ráfut a térséget uraló fagyos légtömegre. Ennek hatására nyugat felől hajnalban növekedni kezd a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon, délután pedig a keleti országrészben is megérkezik a csapadék. A lehulló csapadék többnyire hó lesz, ugyanakkor a délnyugati országrészben, nagyjából a Sopron Békéscsaba vonaltól délre többfelé fagyott eső és ónos eső is várható.

Az autósok is legyenek óvatosak, mint arról beszámoltunk: az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban csúszós utakra kell készülni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #MÁV #vonat #időjárás #volán #hó #ónos eső #közlekedésmeteorológia #időjárás előrejelzés #hungaromet

