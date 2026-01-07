2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Egy csapásra elintézte Donald Trump Kínát az olajháborúban: ezért fáj nagyon Pekingnek a venezuelai akció

Pénzcentrum
2026. január 7. 10:02

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem csupán politikai földrengést okozott, hanem csendben újrarajzolja a globális olajkereskedelem erővonalait is. Miközben az amerikai finomítók gyors nyereségre számíthatnak a nehéz venezuelai nyersolaj visszatérésével, Kína egyik kulcsfontosságú beszerzési csatornája szűkülhet be. A Maduro utáni korszak ígérete azonban korántsem jelent gyors olajipari feltámadást  inkább hosszú, kockázatokkal teli geopolitikai játszmát vetít előre.

Az Egyesült Államok katonai fellépése és Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatása nemcsak politikai értelemben jelenthet fordulópontot Latin-Amerikában, hanem alapjaiban rajzolhatja újra a globális olajkereskedelem térképét is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a világpiaci árak eddig csak mérsékelten reagáltak az eseményekre, a háttérben olyan strukturális átrendeződés körvonalazódik, amelynek legnagyobb nyertesei az amerikai olajfinomítók, míg legnagyobb vesztesei a kínai független feldolgozók lehetnek – írja friss elemző cikkében a Reuters energiaügyi szakértője.

Donald Trump bejelentése, miszerint az Egyesült Államok „egy ideig” irányítaná Venezuelát, egyszerre hordoz magában fenyegetést és ígéretet. Miközben Washington egyelőre fenntartja a venezuelai nyersolajra vonatkozó embargót, Trump szavai egy gyors szankciófeloldás lehetőségét is sejtetik, amennyiben Caracasban egy USA-barát rezsim jön létre.

A piac mindezt higgadtan fogadta. Ennek oka elsősorban az, hogy Venezuela jelenlegi termelése (napi mintegy 900 ezer hordó), már messze nem számít meghatározónak a globális kínálatban, amelynek kevesebb mint 1 százalékát adja. Ráadásul 2026-ra az elemzők kínálati többletet várnak a világ olajpiacán, így egy esetleges venezuelai kiesés vagy átmeneti zavar sem rengetné meg az árakat.

A valódi tét: hova megy a venezuelai olaj?

A politikai fordulat igazi jelentősége nem a kitermelésben, hanem az export útvonalak újrarendeződésében rejlik. (Az új kereskedelm útvonalak világgazdasági jelentőségéről ebben a cikkben írtunk bővebben.) Egy békés hatalomváltás és a szankciók eltörlése szinte automatikusan visszaterelné Venezuela olaját az Egyesült Államok felé.

Ez azért is fontos, mert, ahogy arról tegnapi elemző cikkünkben beszámoltunk, Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított kőolajtartalékával, amely önmagában akkora, mint több nagyhatalom készlete együttvéve.

A Reuters elemzése megjegyzi: az USA Mexikói-öböl menti finomítóit évtizedekkel ezelőtt kifejezetten nehéz, magas kéntartalmú nyersolaj feldolgozására tervezték, azaz pontosan arra a típusra, amelyben Venezuela bővelkedik. Bár az amerikai palaolaj-forradalom az elmúlt másfél évtizedben könnyű olajjal árasztotta el a piacot, a finomítók technológiai igényei nem változtak meg teljesen: sok üzem továbbra is csak nehéz olajjal tud optimálisan működni.

Történelmi viszonylatban Venezuela az Egyesült Államok egyik legfontosabb beszállítója volt. Az 1990-es évek végén a napi export elérte az 1,4 millió hordót is, ám a szankciók és a geopolitikai feszültségek hatására ez 2020-ra gyakorlatilag nullára csökkent. A Chevron számára adott amerikai mentesség révén ugyan az elmúlt években némi visszarendeződés történt, de az igazi fordulat csak most jöhet el.

Kína: a kényszerű partnerből vesztes fél

A venezuelai olaj kiesésével Kína vált az ország első számú felvevőpiacává. Tavaly a teljes export több mint felét szívta fel, nagyrészt olyan független finomítók – az úgynevezett „teapotok” – révén, amelyek hajlandók voltak figyelmen kívül hagyni az amerikai szankciókat a jelentős árengedményekért cserébe.

Ez a modell azonban rendkívül sérülékeny. Amennyiben a szankciók megszűnnek, a venezuelai olaj piaci áron kerülne értékesítésre, megszüntetve a kínai vevők egyik legfőbb ösztönzőjét. A másik exportcsatorna – az olajszállítás Kína felé a venezuelai államadósság törlesztéseként – szintén kérdésessé válhat, hiszen ezek a szállítmányok gyakran önköltségi ár közelében mozognak.

Mindezek fényében a venezuelai nyersolaj „természetes” iránya ismét az Egyesült Államok lehet: földrajzilag közelebb, logisztikailag olcsóbb, finomítói szempontból pedig sokkal kompatibilisebb piac.

Elemzői becslések szerint, ha a jelenleg Kínába irányuló szállítmányok jelentős része átirányításra kerül, az amerikai import akár napi 200 ezer hordóval is nőhet rövid időn belül – ez több mint duplája a jelenlegi szintnek.

Az Economist cikke arról ír, hogy Maduro elfogása azért is érintette különösen érzékenyen Kínát, mert a venezuelai elnök letartóztatása előtt közvetlenül magas rangú kínai diplomatákat fogadott Caracasban. Mint írják, Venezuela az elmúlt két évtizedben Peking legnagyobb dél-amerikai kedvezményezettje volt: kínai hitelek és támogatások százmilliárd dolláros nagyságrendben áramlottak az országba, főként energetikai beruházásokra.

Bár Venezuela ma már csak Kína olajimportjának kis részét adja, a szankciók miatt Peking vált a venezuelai nyersolaj egyik utolsó valódi piacává. Maduro bukása így nemcsak egy szövetséges elvesztését jelenti Kína számára, hanem annak fájdalmas felismerését is, hogy globális politikai és katonai befolyása – minden retorika ellenére – nem képes érdemben ellensúlyozni az Egyesült Államok fellépését a nyugati féltekén.

A csökkenő kínai dominanciáról a 2026-os geopolitikai trendeket latolgató cikkünkben is írtunk részletesebben:

A nagy ígéret: termelési reneszánsz?

Trump optimista kijelentései szerint az amerikai olajcégek hamarosan visszatérnek Venezuelába, hogy újraélesszék az ország energiaiparát. Papíron minden adott: Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajkészletével, mintegy 303 milliárd hordóval, elsősorban az Orinoco-övezetben.

A valóság azonban jóval árnyaltabb. A nemzetközi olajvállalatok korábbi kiszorítása, az államosítások, valamint a rendezetlen jogi és pénzügyi viszonyok komoly kockázatot jelentenek. Az ország több milliárd dollárral tartozik olyan óriásoknak, mint az ExxonMobil, a ConocoPhillips vagy a Chevron, és ezek rendezése nélkül aligha várható jelentős új befektetés.

Még ideális politikai környezetben is évekbe telne az infrastruktúra helyreállítása és az új projektek felfuttatása. A legoptimistább forgatókönyvek szerint is legfeljebb napi 200 ezer hordós növekedés érhető el az első évben, míg a 2 millió hordós szint csak egy évtizedes távlatban képzelhető el.

Üzenet a piacnak: új szabályok, új erőviszonyok

Bár Trump venezuelai lépése nem hoz azonnali olajpiaci robbanást, üzenete világos: a geopolitika ismét közvetlenül formálja az energiaáramlásokat. A szabályalapú, „semleges” globális piac helyét egyre inkább az erőpolitika, a szövetségi rendszerek és a stratégiai nyersanyagok feletti kontroll veszi át.

Az amerikai finomítók rövid távon nyerhetnek, Kína mozgástere szűkülhet, Venezuela pedig egy hosszú, bizonytalan úton indulhat el a gazdasági talpra állás felé. Egy dolog azonban biztos: az olaj már rég nem csupán energiahordozó – hanem geopolitikai fegyver is.
#egyesült államok #gazdaság #szankció #olaj #donald trump #kína #energetika #venezuela #geopolitika

