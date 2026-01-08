A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
A hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni - közölte a Pénzcentrum kérdésére Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Elmondása szerint az ország elektromos hálózatán mindeddig nem tapasztaltak komolyabb meghibásodást.
Még jópár napig marad a télies időjárás, térségünket több hullámban érinti csapadék, amelynek döntő része hó lesz, de egyes térségekben ónos eső és fagyott eső is előfordulhat. Az éjszakák nagyon hidegek lesznek, sokfelé mínusz 15 fok körüli minimumokkal, helyenként akár mínusz 20 fokkal, napközben pedig többfelé fagypont alatt marad a hőmérséklet - mondta korábban a Pénzcentrumnak Berceli Balázs az Időkép meteorológusa.
A zord idő próbára teszi a rezsicégeket is, az E.ON például azt közölte, csak a halaszthatatlan, az üzembiztonságot közvetlenül szolgáló munkákat végzik el a későbbi váratlan meghibásodások megelőzése érdekében - a többi karbantartást elhalasztják.
A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető vállalat azt javasolja ügyfeleinek, hogy az áramszünetek megelőzése érdekében tartsanak egyenletes hőmérsékletet otthonaikban, kerüljék a termosztát gyakori állítgatását, valamint a nagy fogyasztású háztartási gépeket lehetőleg napközben használják.
Energiaminisztérium: van és lesz elég gáz
A hazai fogyasztók biztonságát kiszolgálását a betárolt földgázkészletek mellett a folyamatos importszállítások és az egyre növekvő belföldi kitermelés is garantálják - közölte a Pénzcentrum megkeresésére Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.
Mint kifejtette: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az uniós átlag szintjén alakul. Az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, negyedével haladja meg az éves lakossági felhasználás elmúlt időszakra jellemző szintjét.
A fogyasztásarányos töltöttség 42 százalékos, ez az arány az egyik legmagasabb a kontinensen, a 19 százalékos uniós középérték több mint duplája. A rendelkezésre álló tartalék az ország ellátásához még mintegy 75 téli napra elegendő lenne
- részletezte Czepek Gábor.
Kérdésünkre azt is elmondta: az áramhálózaton az elmúlt napokban rendkívüli meghibásodás nem történt. Az elosztótársaságok megfelelően felkészültek a nagy hideg és erős havazás okozta kihívások kezelésére. A kritikus területekre és berendezésekre fokozott figyelmet fordítanak. Az esetleg bekövetkező hibák gyors elhárítását megerősített készenléti szolgálatok és szerelőcsapatok segítik. A nehezen megközelíthető javítási helyszínek elérésében szükség esetén az állami szervezetek közreműködését is igénybe vehetik.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
