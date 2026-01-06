A Mercedes-Benz a kecskeméti üzemébe helyezi át az A-osztály gyártását a németországi Rastattból.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
A magyar újautó-piac 2025-ben tovább bővült, az év során összesen 129 440 személyautót helyeztek forgalomba, ami 6,4 százalékkal haladta meg a 2024-es szintet. Decemberben 11 930 új autó kapott rendszámot, nagyjából az egy évvel korábbi mennyiséggel megegyezően. A márkák versenyét a Suzuki nyerte, a modellek rangsorában Magyarország kedvenc autója a Suzuki S-Cross lett, 6500 forgalomba helyezéssel.
11 930 autó állt forgalomba Magyarországon decemberben, amely majdnem megegyezik az egy évvel korábbi adatokkal.
A Datahouse összesítése szerint 2025-ben összességében 129 440 személyautó kapott magyar rendszámot, ami 7831 darabbal, azaz 6,4 százalékkal több, mint 2024-ben volt, a 2023-as adatokhoz képest pedig több mint 20 százalékos a növekedés.
A negyedik negyedévben 33 487 volt a forgalomba helyezések száma, 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi azonos időszakot. 2023 negyedik negyedévéhez képest pedig 35,4 százalékos a növekedés.
2025-ben a márkák versenyét a Suzuki nyerte 14 285 forgalomba helyezéssel, de nem sokkal maradt le a Toyota sem 13 862 darabbal - ezeken kívül csak a harmadik Skoda tudott 10 ezer feletti darabszámot hozni (11 373). A negyedik Volkswagen (8734) nem sokkal előzte meg a Fordot (8397), az ötödik helyre pedig a Kia került 7540 forgalomba helyezéssel.
A 2025-ös adatok alapján a 20 legnagyobb márka teljesítménye jelentősen szór Magyarországon a 2024. január–decemberi időszakhoz képest. A növekedési listát a BYD vezeti 67,85 százalékkal, ezt követi a Peugeot (+32,18%), a Ford (+23,56%), a BMW (+21,90%), a Dacia (+20,57%) és a Renault (+18,72%). Szintén bővülni tudott az MG (+13,39%), a Kia (+12,99%), a Mercedes (+7,83%), a Hyundai (+7,58%) és az Audi (+3,54%).
Gyakorlatilag stagnált a Volkswagen (+1,79%) és a Skoda (+0,57%), amelyek eladásai érdemben nem változtak. Visszaesést mutatott az Opel (-4,14%), a KGM (-5,10%) és a Toyota (-5,20%). Jelentősebb csökkenés látszik a Tesla (-8,53%) és a Suzuki (-9,20%) esetében, míg a legnagyobb mínuszt a Nissan (-14,20%) és a Volvo (-18,34%) könyvelte el.
2025-ben a legnagyobb darabszámban forgalomba helyezett új autó Magyarországon a Suzuki S-Cross volt 6500 darabbal. A második helyen a Skoda Octavia végzett 5738 darabbal, a harmadikon a Suzuki Vitara 5590 darabbal. Az első ötbe még a Dacia Duster (3292) és a Nissan Qashqai (3094) fért be, míg a Kia Ceed 3048 darabbal szorosan követte őket.
A mezőny közepén több, jellemzően kompakt és alsó-középkategóriás modell szerepel. A Toyota Yaris Crossból 2930, a Ford Tourneo Customból 2488, a Toyota C-HR-ből 2421, míg a Toyota Corollából 2335 darabot helyeztek forgalomba. A Kia Sportage 2171, a Hyundai Tucson 2017, a Suzuki Swift pedig 1967 darabbal került be a húszas listába.
A lista második felében a Toyota Corolla Cross 1846, a Volkswagen Golf 1796, a Ford Kuga 1719 és a Ford Puma 1640 darabbal szerepel. A nagyobb kategóriát képviselő Skoda Superb 1414 és a Skoda Kodiaq 1390 forgalomba helyezéssel zárt, míg a húszas rangsort az MG ZS zárja 1355 darabbal.
