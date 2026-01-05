2026. január 5. hétfő Simon
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felülnézet a heves havazásról az autópályán éjszaka, a nehéz időjárási körülmények problémákat okoznak a városban való mozgásban a heves havazás idején
Utazás

Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

MTI
2026. január 5. 18:29

Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás. Az Útinform közlése szerint az M0-s autóút teljes szakaszán, valamint az M2-es és az M51-es autóúton is lelassult a forgalom az erős hóesés miatt.

A Mávinform tájékoztatása alapján Rákospalota Újpesten váltóhiba akadályozza a közlekedést, amelyet a havazás idézett elő. Emiatt a Budapest Vác Szob és a Budapest Veresegyház Vác vasútvonalakon hosszabb menetidőkkel kell számolni. A Budapest Veresegyház Vác közötti S71-es és G71-es járatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota Újpestig közlekednek, és onnan is indulnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Az M1-es autópályán és az 1-es főúton Biatorbágy térségében balesetek és kedvezőtlen útviszonyok nehezítik a közlekedést, az érintett buszjáratok több mint 40–60 perces késésekkel haladnak. Pannonhalmán a havas utak miatt a Győr Pannonhalma Ravazd Győrasszonyfa vonalon közlekedő buszok három megállót nem érintenek.

Ahogy korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

MÁV: késések többfelé az autóbusz-közlekedésben

A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein, valamint a keleti országrész déli útjain - közölte a MÁV-csoport hétfő este a honlapján.

Azt írták, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani. A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést. Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek. Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani - figyelmeztettek a közleményben.

A Honvédség is készenlétben

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására - közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra. Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #baleset #havazás #vasút #időjárás #m0 #hó #késés #orbán viktor #m1-es autópálya #utinform #mávinform #operatív törzs

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:51
18:44
18:29
18:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
2026. január 5.
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat
2026. január 5.
Teszten Elon Musk legújabb dobása: alaposan felturbózták a Tesla slágerautóját, 600+ lóerővel támad
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
6 napja
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfizetés
a biztosítási díj szerződésben vállalt megfizetése. A díj a biztosítási időszak egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 19:00
Otthon Start: így drágultak háromszorosára a lakások itthon - mi jön 2026-ban a magyar lakáspiacon?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 18:02
Kvíz: Mennyit tudsz az időjárási babonákról? Lássuk, mit ígér az idei évre Gergely, Dorottya vagy Piroska napja!
Agrárszektor  |  2026. január 5. 18:29
Erős, mire készülnek a lengyel termelők: ez egész Európára hatással lehet