A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás. Az Útinform közlése szerint az M0-s autóút teljes szakaszán, valamint az M2-es és az M51-es autóúton is lelassult a forgalom az erős hóesés miatt.
A Mávinform tájékoztatása alapján Rákospalota Újpesten váltóhiba akadályozza a közlekedést, amelyet a havazás idézett elő. Emiatt a Budapest Vác Szob és a Budapest Veresegyház Vác vasútvonalakon hosszabb menetidőkkel kell számolni. A Budapest Veresegyház Vác közötti S71-es és G71-es járatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota Újpestig közlekednek, és onnan is indulnak.
Az M1-es autópályán és az 1-es főúton Biatorbágy térségében balesetek és kedvezőtlen útviszonyok nehezítik a közlekedést, az érintett buszjáratok több mint 40–60 perces késésekkel haladnak. Pannonhalmán a havas utak miatt a Győr Pannonhalma Ravazd Győrasszonyfa vonalon közlekedő buszok három megállót nem érintenek.
Ahogy korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
MÁV: késések többfelé az autóbusz-közlekedésben
A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein, valamint a keleti országrész déli útjain - közölte a MÁV-csoport hétfő este a honlapján.
Azt írták, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani. A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést. Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek. Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani - figyelmeztettek a közleményben.
A Honvédség is készenlétben
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására - közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.
A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.
Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra. Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.
Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
