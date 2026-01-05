Közlekedési káosz Magyarországon: havazás és balesetek lassítják a forgalmat

Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás. Az Útinform közlése szerint az M0-s autóút teljes szakaszán, valamint az M2-es és az M51-es autóúton is lelassult a forgalom az erős hóesés miatt.

A Mávinform tájékoztatása alapján Rákospalota Újpesten váltóhiba akadályozza a közlekedést, amelyet a havazás idézett elő. Emiatt a Budapest Vác Szob és a Budapest Veresegyház Vác vasútvonalakon hosszabb menetidőkkel kell számolni. A Budapest Veresegyház Vác közötti S71-es és G71-es járatok a Nyugati pályaudvar helyett csak Rákospalota Újpestig közlekednek, és onnan is indulnak.

Az M1-es autópályán és az 1-es főúton Biatorbágy térségében balesetek és kedvezőtlen útviszonyok nehezítik a közlekedést, az érintett buszjáratok több mint 40–60 perces késésekkel haladnak. Pannonhalmán a havas utak miatt a Győr Pannonhalma Ravazd Győrasszonyfa vonalon közlekedő buszok három megállót nem érintenek.

Ahogy korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

MÁV: késések többfelé az autóbusz-közlekedésben

A télies útviszonyok miatt egyes autóbuszjáratok hosszabb menetidővel közlekednek Tolna és Baranya vármegye egyes területein, valamint a keleti országrész déli útjain - közölte a MÁV-csoport hétfő este a honlapján.

Azt írták, hogy Tolna vármegyében Szekszárd, Dombóvár és Bonyhád térségében, Baranyában pedig Pécs, Komló és Szigetvár térségében, valamint a Mecsek területén kell elsősorban késésekre, fennakadásokra számítani. A rossz útviszonyok miatt egyes autóbuszok Baranya vármegyében nem érintik Magyarsarlós települést, Vas vármegyében pedig Narda (Kisnarda) autóbuszforduló megállót és Orfalu települést. Hevesben a gyöngyösi autóbuszállomásról induló buszjáratok csak a mátraházai autóbuszfordulóig közlekednek. Az időjárási viszonyok várhatóan rosszabbodnak, így jelentősebb késésekre, fennakadásokra lehet számítani - figyelmeztettek a közleményben.

A Honvédség is készenlétben

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására - közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra. Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.