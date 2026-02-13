A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
Az egészségügy állapota ritkán kerül szóba olyankor, amikor minden rendben működik. Sokkal inkább akkor, amikor nincs orvos, bezár egy osztály, vagy hónapokat kell várni egy vizsgálatra. A számok azonban már jóval korábban jelzik a problémát. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatjuk, milyen terhelés alatt működik ma az egészségügyi ellátórendszer Magyarországon, és hogyan állunk nemzetközi összehasonlításban.
A nemzetközi adatok szerint Magyarországon tízezer lakosra alig valamivel több mint húsz orvos jut, ami elmarad az európai átlagtól. Ez önmagában még nem magyarázna minden nehézséget, de a területi különbségek már sokkal beszédesebbek. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése rámutat arra is, hogy egyes vármegyékben az ellátás lényegesen rosszabb helyzetben van, mint máshol. Vannak térségek, ahol az alapellátás is nehezen elérhető, és az egyetlen háziorvos több települést lát el; gyakran helyettesítéssel.
De nem mindegy, hol élünk. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés Magyarországon erősen lakóhelyfüggő. A nagyvárosokban és a központi régiókban több a szakorvos, rövidebbek a várólisták, és könnyebb az ellátáshoz jutás. Ezzel szemben a kisebb településeken és periférikus térségekben gyakori a szakemberhiány illetve bizonyos rendelések időszakos leállása.
A CHARt by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott adatok szerint a várólisták hossza továbbra is komoly probléma. Egyes beavatkozásokra vagy diagnosztikai vizsgálatokra hónapokat kell várni, ami sok esetben késlelteti a kezelést. A háttérben részben a humánerőforrás-hiány áll, részben az, hogy az ellátórendszer kapacitása nehezen alkalmazkodik a növekvő igényekhez. Eközben a WHO és más nemzetközi szervezetek adatai alapján Magyarország az egészségügyi alapmutatók tekintetében a középmezőnyben helyezkedik el. Vannak területek, ahol történt előrelépés.
Rengeteg menzára juthatott a szennyezett sóból: dagad a botrány a közétkeztetésben, a Nébih is vizsgálódik
A szennyezett sót forgalmazó cég elismerte, hogy az alapanyagot újrahasznosított, szennyezett zsákokban kapta.
A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.
Így hagyja cserben az állami egészségügy a legkiszolgáltatottabbakat: újabb súlyos krízis egy fontos hazai intézményben
A járóbeteg-ellátásban olyan mértékű a szakemberhiány, hogy a hozzáférést gyakran adminisztratív akadályok nehezítik.
Hány embert érint valójában az ételallergia és az ételintolerancia? Miben különbözik a két állapot? És miért válik mindez komoly gazdasági kérdéssé? Mutatjuk!
A D-vitamin segít szabályozni a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek a csontok, fogak és izmok egészségéhez.
Itt az újabb menzabotrány: szennyezett sóval készült ételt találtak, kevésen múlt, hogy nem szolgálták fel
A jelenséget a konyhai személyzet is észrevette, ezért értesítették a cég vezetőjét, aki azonnal kivizsgálta az esetet.
Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába.
Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
Prof. dr. Rózsa Balázs az agykutatásról, egy világújdonságot jelentő berendezésről, és a karrierjéről beszél.
Pozitív elmozdulás körvonalazódik a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között immár három éve tartó feszült viszonyban.
Vajon melyik európai országokban a legsúlyosabb a kiégés? És miért szerepel Magyarország az élmezőnyben? Mutatjuk!
Bangladesi kutatók egy új, denevérekből származó vírust azonosítottak, amely a Nipah-fertőzéshez hasonló tüneteket okoz.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.
Hónapok óta nem kapható Magyarországon az esszenciális tremor kezelésében alapgyógyszernek számító Huma-Pronol.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
Mi számít műhibának, mikor perelhető egy eset, és mire számíthat a beteg? Ügyvédek magyarázzák el a valóságot.
Egy Indiából származó alapanyagban rákkeltő anyag előanyagát mutatták ki határérték felett, ezért a magyar hatóságok azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti:
2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
