Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut

Az egészségügy állapota ritkán kerül szóba olyankor, amikor minden rendben működik. Sokkal inkább akkor, amikor nincs orvos, bezár egy osztály, vagy hónapokat kell várni egy vizsgálatra. A számok azonban már jóval korábban jelzik a problémát. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatjuk, milyen terhelés alatt működik ma az egészségügyi ellátórendszer Magyarországon, és hogyan állunk nemzetközi összehasonlításban.

A nemzetközi adatok szerint Magyarországon tízezer lakosra alig valamivel több mint húsz orvos jut, ami elmarad az európai átlagtól. Ez önmagában még nem magyarázna minden nehézséget, de a területi különbségek már sokkal beszédesebbek. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése rámutat arra is, hogy egyes vármegyékben az ellátás lényegesen rosszabb helyzetben van, mint máshol. Vannak térségek, ahol az alapellátás is nehezen elérhető, és az egyetlen háziorvos több települést lát el; gyakran helyettesítéssel.

De nem mindegy, hol élünk. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés Magyarországon erősen lakóhelyfüggő. A nagyvárosokban és a központi régiókban több a szakorvos, rövidebbek a várólisták, és könnyebb az ellátáshoz jutás. Ezzel szemben a kisebb településeken és periférikus térségekben gyakori a szakemberhiány illetve bizonyos rendelések időszakos leállása.

A CHARt by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott adatok szerint a várólisták hossza továbbra is komoly probléma. Egyes beavatkozásokra vagy diagnosztikai vizsgálatokra hónapokat kell várni, ami sok esetben késlelteti a kezelést. A háttérben részben a humánerőforrás-hiány áll, részben az, hogy az ellátórendszer kapacitása nehezen alkalmazkodik a növekvő igényekhez. Eközben a WHO és más nemzetközi szervezetek adatai alapján Magyarország az egészségügyi alapmutatók tekintetében a középmezőnyben helyezkedik el. Vannak területek, ahol történt előrelépés.

