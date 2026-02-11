2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kellemetlen meglepetés az uniós rangsorban: Magyarország régiói nagyon csúnyán szerepelnek
Gazdaság

Kellemetlen meglepetés az uniós rangsorban: Magyarország régiói nagyon csúnyán szerepelnek

Pénzcentrum
2026. február 11. 19:33

Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között. Közben két hazai térség gazdasági teljesítménye az elmúlt 24 évben még az uniós átlagot sem érte el, és 2024-ben a hét régióból négyben csökkent a GDP.

Az Eurostat legfrissebb regionális fejlettségi adatai szerint az Európai Unió mintegy 250 NUTS2 szintű régiója közül a francia tengerentúli területek számítanak a legelmaradottabbnak. Mayotte egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-je mindössze az uniós átlag 30 százalékát, Francia Guyanáé pedig 41 százalékát éri el.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kontinentális Európában bolgár és görög régiók találhatók a rangsor végén, 42–45 százalékos fejlettségi mutatókkal. Magyarország négy régiója is bekerült a húsz legfejletlenebb közé: Észak-Magyarország az uniós átlag 47 százalékát éri el, míg a Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld és a Dél-Alföld egyaránt 50 százalékos szinten áll - számolt be a Portfolio.

A lista összetétele jól mutatja a görög gazdaság mélyen gyökerező strukturális problémáit: az ország 13 régiójából hét szerepel a legelmaradottabbak között, noha Görögország az utóbbi időszakban dinamikus növekedést produkált. Bulgária öt térségéből négy került fel a listára, míg Szlovákia, Horvátország és Románia egy-egy régióval képviselteti magát. Lengyelország, Csehország és a balti államok régiói egyetlen területtel sem szerepelnek a legfejletlenebb húsz között.

A regionális statisztikák értelmezését torzíthatja, hogy a nagyvárosi központok adatait befolyásolja az ingázás és a vállalati székhelyek elhelyezkedése. A fejlettségi rangsor élén két ír régió, Luxemburg, valamint több európai metropolisz található. Hamburg az uniós átlag 196 százalékát, Prága 192 százalékát, Brüsszel 190 százalékát, Bukarest pedig 188 százalékát éri el. Budapest a 11. helyen áll 168 százalékkal.

A növekedési dinamika vizsgálata kedvezőtlen képet ad a magyar régiókról. A 2024-es adatok szerint a hét hazai térség közül négyben visszaesett a gazdasági teljesítmény, három stagnálás közeli állapotban volt, és egyedül a fővárosban volt érdemi bővülés. Az elmúlt évben elsősorban a turizmus fellendüléséből profitáló déli – görög, spanyol, horvát – régiók, valamint Lengyelország és Csehország térségei értek el számottevő növekedést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hosszabb távú eredmények sem adnak okot optimizmusra. A 2000 és 2024 közötti időszakban, a lengyel régiók kiemelkedő fejlődésével szemben, a magyar térségek csak mérsékelt teljesítményt nyújtottak. Pest vármegye a húsz legdinamikusabban növekvő régió rangsorának végére fért fel, Budapest nagyjából a negyvenedik hely környékén található. Három további magyar régió a 60. és a 100. pozíció között szerepel, kettő pedig még a 120 vizsgált területet tartalmazó rangsorba sem került be.

Különösen aggasztó, hogy Észak-Magyarország és a Dél-Dunántúl az elmúlt közel negyedszázadban az európai uniós átlagnál lassabban fejlődött. A vidéki régiók romló teljesítménye összefügghet a jelentős exportvállalatok termelésének visszafogásával, valamint a korábbi időszakban tapasztalt lakossági fogyasztáscsökkenéssel. A regionális fejlettségi térkép alapján egy, a Benelux államokból, Németországból és Észak-Olaszországból kirajzolódó gazdasági mag látszik az unióban, amelytől a magyar régiók jelentős távolságra helyezkednek el.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #magyarország #európai unió #gazdaság #eurostat #régió #gdp #gazdasági visszaesés #gazdasági növekedés #gdp-növekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:15
19:44
19:33
19:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 11. 16:58
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" - biztos, hogy így van?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 11. 15:15
Az RTL bejelentette felnőttfilmes sorozatának premierjét: itt a Birodalom előzetese (18+)
Az RTL a Filmszemlére időzítve bejelentette a kilencvenes évek felnőttfilmes világáról szóló új, kiz...
Bankmonitor  |  2026. február 11. 15:07
Az egyik legdrágább hiba megtakarításnál, ami miatt 30%-kal többet fizetsz
Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas éveikre gyűjtve a lehető legbiztonságosabb befektetési stratég...
iO Charts  |  2026. február 11. 14:39
Hulladékgazdálkodási újrahasznosítási részvények: a szeméttől az új termékekig
A hulladéklerakók telítődnek, a természetes élőhelyeket ipari folyamatok szennyezik, a levegőminőség...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
2026. február 11.
Súlyos folyamatok indultak el a pénzpiacokon: sokan futhatnak most a pénzük után, érik a katasztrófa?
2026. február 11.
Közlekedési feketelista élmezőnyében Budapest: súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag autós a dugóban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 11. szerda
Bertold, Marietta
7. hét
Február 11.
A betegek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kivédhetetlen lehet az összeomlás, a történelem eddigi legnagyobb válsága közeleg
2
1 hete
Durva bírság jöhet a kutyatartóknak: ez a szokás 150 ezer forintba fájhat
3
2 hete
Elképesztő dolog derült ki a szerbiai Mol-üzletről: az Emírségek is bejött a képbe, ezek lehetnek a részletek
4
1 hete
Bevezethetik végre az eurót Magyarországon? Ezt jelzik a számok és a szakértői elemzés
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 19:01
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Pénzcentrum  |  2026. február 11. 18:05
Kvíz: Otthonosan mozogsz a népautók világában? Lássuk, mit tudsz a Toyotákról!
Agrárszektor  |  2026. február 11. 19:31
Komoly bírság jár ezért Magyarországon: a legtöbben nem tudják, hogy tilos