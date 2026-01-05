Rendkívüli döntést hozott Orbán Viktor: komoly lépéseket tesz a hóhelyzet miatt a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az országban extrém időjárás várható. A kormányfő ezért Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével rendelte el az Operatív Törzs felállítását, amely a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezést hangolja össze.

Az Operatív Törzs munkájában részt vesz a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV Volán csoport vezetése.

Az előrejelzések szerint már hétfőtől jelentős havazás várható az ország nagy részén, különösen a déli területeken. Kelet és délkelet felé nagy mennyiségű ónos esőre kell számítani. A közlekedési feltételek romolhatnak, a hajnali órákban akár mínusz 15 fokos hőmérséklet is előfordulhat.