A HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Rendkívüli döntést hozott Orbán Viktor: komoly lépéseket tesz a hóhelyzet miatt a kormány
Orbán Viktor miniszterelnök döntése alapján Operatív Törzs alakul a következő napok rendkívüli időjárási helyzete miatt, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az országban extrém időjárás várható. A kormányfő ezért Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével rendelte el az Operatív Törzs felállítását, amely a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezést hangolja össze.
Az Operatív Törzs munkájában részt vesz a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMET Zrt., az Országos Rendőr főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV Volán csoport vezetése.
Az előrejelzések szerint már hétfőtől jelentős havazás várható az ország nagy részén, különösen a déli területeken. Kelet és délkelet felé nagy mennyiségű ónos esőre kell számítani. A közlekedési feltételek romolhatnak, a hajnali órákban akár mínusz 15 fokos hőmérséklet is előfordulhat.
A HungaroMet több délkeleti megyére is narancsszintű riasztást adott ki az ónos eső miatt, miközben országszerte kiterjedt havazás kezdődött.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
