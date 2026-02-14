A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. A legerősebb széllökések néhol a 100 km/órát is meghaladhatják.
A tavaszias hangulatnak egy markáns hidegbetörés vet véget az előttünk álló hétvégén - írja előrejelzésében az Időkép. Az enyhe szombati nap után vasárnap visszacsöppenünk a télbe: észak felől, a Dévényi-kapun és a Kárpátok északkeleti hágóin át több fokkal hidegebb levegő zúdul be a Kápát-medence belsejébe viharos széllökések kíséretében.
A Kisalföldön már szombat este feltámad az északnyugati szél, ami vasárnapra virradó éjszaka egyre nagyobb területen fokozódik viharossá. A legerősebb széllökésekre a délelőtti, kora délutáni órákban számíthatunk.
Ekkor a Dunántúlon többfelé 70-80, a Bakonyban és a Balaton térségében, valamint a Soproni-, Kőszegi-hegységben 90-110 km/órás széllökések is előfordulhatnak.
A szél csak az esti, késő esti órákban veszít jelentősen erejéből, de északkeleten még ekkor is előfordulhatnak erős lökések. A beömlő hideg hatására szombathoz képest jelentősen visszaesnek a hőmérsékletek, és visszatérnek az éjszakai fagyok - áll az előrejelzésben.
A nagy szélviharra való tekintettel a Hungaromet szinta az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki erős széllökések miatt.
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
