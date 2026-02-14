Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést

Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. A legerősebb széllökések néhol a 100 km/órát is meghaladhatják.

A tavaszias hangulatnak egy markáns hidegbetörés vet véget az előttünk álló hétvégén - írja előrejelzésében az Időkép. Az enyhe szombati nap után vasárnap visszacsöppenünk a télbe: észak felől, a Dévényi-kapun és a Kárpátok északkeleti hágóin át több fokkal hidegebb levegő zúdul be a Kápát-medence belsejébe viharos széllökések kíséretében.

A Kisalföldön már szombat este feltámad az északnyugati szél, ami vasárnapra virradó éjszaka egyre nagyobb területen fokozódik viharossá. A legerősebb széllökésekre a délelőtti, kora délutáni órákban számíthatunk.

Ekkor a Dunántúlon többfelé 70-80, a Bakonyban és a Balaton térségében, valamint a Soproni-, Kőszegi-hegységben 90-110 km/órás széllökések is előfordulhatnak.

A szél csak az esti, késő esti órákban veszít jelentősen erejéből, de északkeleten még ekkor is előfordulhatnak erős lökések. A beömlő hideg hatására szombathoz képest jelentősen visszaesnek a hőmérsékletek, és visszatérnek az éjszakai fagyok - áll az előrejelzésben.

A nagy szélviharra való tekintettel a Hungaromet szinta az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki erős széllökések miatt.