A gyári munkások egy csoportja gyári esztergapadokkal dolgozik a gyárban, és egy női mérnök szigorúan őrködik.
Gazdaság

Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó itthon: ezek a legjobban fizető munkahelyek

Pénzcentrum
2025. november 16. 19:08

Az elmúlt hét is bőven szolgált olyan témákkal, amelyek megmozgatták a magyar olvasókat – a bérszakadék tovább mélyülésétől kezdve az élelmiszerárak újabb drágulásán át egészen a több százezres focimeccs-jegyekig. Kiderült, hol keresnek ma a legtöbbet és a legkevesebbet az országban, és az is, hogy milyen termékek ára ugrott meg leginkább októberben. A társadalmi különbségek továbbra is élesek: egyre pontosabban látszik, mekkora jövedelem alatt számít valaki szegénynek Magyarországon. Közben a szolgáltatói szektorban is komoly változások zajlanak, legyen szó a takarítási árakról vagy a streaming-platformok díjairól. A fogyasztói témák mellett nagy figyelmet kapott Parndorf is, ahol ismét elindult a karácsonyi roham, és egy sztárborász is elmondta, miért látja zsákutcában a magyar borászat egy részét. Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 46. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.

2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: az országos nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg. A fővárosban közel 100 ezer forinttal többet vihettek haza a dolgozók az országos átlagnál, míg a keleti megyékben még 400 ezer forintot sem ért el az átlagfizetés. A legmagasabb keresetek az energiaiparhoz kötődnek: Tolna vármegye, ahol a Paksi Atomerőmű is működik, kiugró, 1,21 millió forintos nettó átlaggal vezeti a bérlistát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizikai dolgozók körében is ugyanaz a minta rajzolódik ki: az energiaellátásban és a bányászatban dolgozók keresnek messze a legtöbbet, akár 600 ezer forintos különbséggel a legrosszabbul fizető megyékhez képest. Bővebben az alábbi cikkünkben olvashatsz a témáról:

Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
Tovább drágultak az alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek

2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni. Egy év alatt a legnagyobb drágulás a dohánytermékek, a marhahús és a friss élelmiszerek körében történt, miközben egyetlen hónap leforgása alatt a legnagyobb árugrást az őszi szezontermékek mutatták. Legyen szó ruházati termékekről vagy élelmiszerekről.

Az alábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogyan emelkedtek az árak 2025 októberében, különösen az alapvető élelmiszerek, a háztartási cikkek és a szezonális termékek körében.

Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
Kiderült, mekkora fizetés alatt számítasz szegénynek

Az anyagi nélkülözés továbbra is komoly társadalmi kihívás Európában, és Magyarország sem kivétel ez alól. Bár az elmúlt években enyhe javulás tapasztalható, a magyar lakosság 9,3%-a még mindig súlyos nélkülözésben él. A leginkább érintettek a gyermekes családok, az egyszülős háztartások és a nyugdíjasok, akiknek jövedelmét felemészti a mindennapi megélhetés.

A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja bemutatja, hogyan hat mindez az életminőségre és a társadalmi egyenlőtlenségekre.

Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
Több százezer forintba kerülhet élőben látni Szoboszlait

Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása és ottani működése új lendületet adott a magyar futballszurkolóknak: egyre többen utaznak külföldre, hogy élőben láthassák kedvencüket a világ legnagyobb stadionjaiban.

A lelkesedésnek azonban komoly ára van: a jegyek sokszor több százezer forintba kerülnek, és a klubok hivatalos oldalán szinte lehetetlen hozzájutni. Megnéztük, kik és hogyan kínálnak belépőket a magyar piacon, és mit mondanak a jegyértékesítők a trendekről.

Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
Így alakulnak a takarítási árak Magyarországon

Az elmúlt években egyre több háztartás és vállalkozás dönt úgy, hogy professzionális szolgáltatót bíz meg a rendszeres vagy alkalmi takarítással. A takarítószolgáltatások díjszabása Magyarországon széles skálán mozog, és különbségek jellemzően attól függően, milyen típusú takarításról van szó, mekkora a terület, és milyen gyakran történik a munka. A piacon az alaptakarítástól az extrém szennyeződések eltávolításáig széles a szolgáltatási skála, és ezzel együtt az árak is.

Az alábbi cikkünkben bemutatjuk, hogyan alakulnak jelenleg a takarítási árak Magyarországon, és mire érdemes figyelni, ha profi segítséget keresünk a tisztaság megőrzéséhez.

Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Így vághatsz jelentősen a streaming-számláidból

A zenei tartalmak elérése mára minden eddiginél egyszerűbbé vált, hála a streaming szolgáltatásoknak, amelyek szinte korlátlan választékot kínálnak. A piacon folyamatosan bukkannak fel újabb platformok, és hogy melyik szolgáltatás mellett teszik le a voksukat a felhasználók, azt a hangminőség, a személyre szabott ajánlások és a különböző előfizetési csomagok dönthetik el elsősorban. A magyar internetezők körében a YouTube Music vezeti a listát, de a Spotify és a SoundCloud is jelentős népszerűségnek örvendenek, különösen a fiatalabb korosztály körében.

A platformok közötti verseny az innovációt is felgyorsította: egyre több szolgáltató kínál különböző extrákat a felhasználói élmény javítására. A következő cikkben részletesen bemutatjuk a legnépszerűbb zenei streaming-platformokat, azok előnyeit, hátrányait és havi díjait, hogy mindenki megtalálhassa a saját igényeinek legmegfelelőbb lehetőséget.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Kiderült az igazság a parndorfi outletről: valóban megéri ott bevásárolni?

Parndorf sok magyar számára a bevásárlás szentélye, de mostanában hétvégén inkább a türelempróba helyszíne. Az M1-es felújítása miatt már az odajutás is idegőrlő, a helyszínen pedig tömött parkolók, kígyózó sorok és embertömeg fogadja a karácsonyi akciókra vadászókat.

A Pénzcentrum emberkísérletéből kiderül, mire lehet számítani mostantól az osztrák outletnél a karácsonyig hátralévő hétvégéken, emellett a követekző cikkben olyan kérdéseket is megválaszolunk, minthogy győzött-e már a kapitalizmus, és azt is eláruljuk, hogy a garantált agyérgörcs ellenére megéri-e manapság Parndorfban vadászni az akciókat, vagy már megkopott a legendás outlet régi fénye.

Emellett a túránkat egy autóteszttel is kombináltuk: megjárattuk az új Skoda Kodiaq-ot a legnagyobb dízelmotorral, 4x4-es hajtással. Meglepő, milyen sokat ad a 7 személyes monstrum, és mennyire keveset kér cserébe. Multifunkcionális kontent autókeresőknek és akcióvadászoknak.

Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
Magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő

Interjút készítettünk Dr. Szűcs Róberttel, aki szerint a borászatban csak a kitartás és a minőség számít. Úgy látja, a magyar bor még nem tanulta meg igazán „eladni” magát: a turisták többnyire Budapesten ragadnak, ahol középszerű, túlárazott borokkal találkoznak, miközben a borvidékek többsége nincs felkészülve az igényes nemzetközi borturizmusra.

A villányi borász szerint a középszerű, tömegtermelésű boroknak nincs jövőjük, és a magyar borágazat csak akkor lehet sikeres, ha a minőség felé fordul. Az interjú itt olvasható:

Megszólalt a magyar sztárborász: teljes vakvágányon van számtalan magyar borkészítő, ezeket a tételeket egyszerűen nincs értelme gyártani
Döbbenetesen kevés bérért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói

Arról is írtunk, hogy a legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben a közigazgatásban dolgozók mindössze 180 ezer forint körüli nettót visznek haza havonta. Nógrádban és Baranyában sem sokkal jobb a helyzet, ahol a fizetések alig haladják meg a 200–220 ezer forintot. Ezek a bérek jóval elmaradnak az országos, 476 ezres átlagtól, így a keleti régiók dolgozói továbbra is a legnagyobb vesztesei a bérkülönbségeknek. Cikkünket a témában itt olvashatod:

Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon

A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen nőttek, átlagosan bruttó 628860 és 725311 forint között keresnek havonta, ám ezért a fizetésért előbb több alkalmassági teszten (például pszichológiai vizsgálaton) kell átesniük, teljesíteniük kell a 6-10 hónapos kiképzést, valamint egy pszichésen megterhelő munkakörben kell helytállniuk gyakran 12 órás műszakokban.

Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés

Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, így akár otthonról is, többnyire rugalmasan. A stressztűrés és a kiváló kommunikációs készség elengedhetetlen az ügyfélszolgálatos állásokhoz, ha pedig belföldi hívásokról van szó, még idegennyelv-ismeret sem szükséges. Íme tehát néhány call centeres állásajánlat a jelenlegi felhozatalból, amik home office-ból is végezhetők.

Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #bér #munkahely #szegénység #munka #drágulás #áremelés #gazdaság #bérek #dolgozók #dolgozó #bérszakadék #átlagbér #heti összefoglaló #élelmiszerárak

