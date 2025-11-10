Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt

Az anyagi nélkülözés továbbra is komoly társadalmi kihívás Európában, és Magyarország sem kivétel ez alól. Bár az elmúlt években enyhe javulás tapasztalható, a magyar lakosság 9,3%-a még mindig súlyos nélkülözésben él. A leginkább érintettek a gyermekes családok, az egyszülős háztartások és a nyugdíjasok, akiknek jövedelmét felemészti a mindennapi megélhetés. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja bemutatja, hogyan hat mindez az életminőségre és a társadalmi egyenlőtlenségekre.

Az anyagi nélkülözés ma is meghatározza Európa társadalmi és gazdasági térképét. A kontinensen emberek milliói élnek olyan körülmények között, ahol a legalapvetőbb szükségletek kielégítése is komoly kihívást jelent. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódja arra világít rá, hogy mely országokban a legdrámaibb a helyzet, hogyan érinti mindez a magyar háztartásokat, valamint miért különösen sérülékenyek a gyermekek és az egyedülálló szülők. Az Eurostat meghatározása szerint súlyos anyagi nélkülözésről akkor beszélünk, ha egy háztartás legalább hét alapvető szükségletből négyet nem tud biztosítani – ilyen például a megfelelő fűtés, a húsfogyasztás minden második nap, a váratlan kiadások fedezése vagy az internet-hozzáférés.

A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az adatok mögött nem csupán jövedelmi problémák húzódnak meg, hanem strukturális és társadalompolitikai egyenlőtlenségek is. Az uniós statisztikák alapján ma minden tizenhatodik európai – a lakosság 6,9%-a – él súlyos anyagi nélkülözésben, ugyanakkor országonként hatalmas eltérések tapasztalhatók. A gazdasági fejlettség, a szociális háló erőssége és a megélhetési költségek együtt határozzák meg, hogy hol mennyien szembesülnek ezzel a problémával.

Magyarországon az anyagi nélkülözés mértéke továbbra is meghaladja az uniós átlagot, noha az elmúlt években lassú javulás tapasztalható. A friss adatok szerint a lakosság 9,3%-a él súlyos anyagi nélkülözésben. A Pénzcentrum elemzése rámutat, hogy az életszínvonalat jelentősen rontja az élelmiszerárak és a lakhatási költségek dinamikus növekedése. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok a gyerekes családok, a nyugdíjasok és az egyszülős háztartások, ahol a jövedelem döntő része alapvető kiadásokra megy el.

Különösen aggasztó a gyermekek helyzete: Magyarországon minden hatodik kiskorú olyan háztartásban él, ahol a család nem képes fedezni az alapvető szükségleteket. A nélkülözés hosszú távon nemcsak az életminőséget, hanem a társadalmi mobilitást és az oktatási esélyeket is rontja. A szakértők szerint a tartós javuláshoz nem elegendő a gazdasági növekedés; célzott szociálpolitikai beavatkozásokra, lakhatási támogatásokra és gyermekvédelmi programokra is szükség van, hogy a nélkülözés ne váljon generációkon átívelő csapdává.

