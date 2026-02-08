2026. február 8. vasárnap Aranka
1 °C Budapest
Gazdaság

Kiváló hetet zárt a magyar tőzsde: szárnyalt a részvénypiac

MTI
2026. február 8. 18:33

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 130 030,34 ponton zárt, 0,93 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 152,9 milliárd forint volt az előző héten elért 139,9 milliárd forint után, a BUX kedden és szerdán is történelmi csúcson zárt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a héten. Hétfőn a kedvezőtlen nemzetközi hangulat befolyásolta a kereskedést a BÉT-en, a nyugat-európai tőzsdékhez képest a BUX alulteljesítő volt.

Kedden a kedvezőre fordult befektetői hangulatban a vezető hazai részvények többsége lényeges hír nélkül is jó napot zárt. Szerdán is jó hangulatú volt a kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX 2,32 százalékos emelkedésével nemzetközi összevetésben is jól teljesített. Csütörtökön csökkenéssel zárt a BUX a kedvezőtlenné váló nemzetközi tőzsdei hangulat miatt.

A magyar részvényindex végül kis emelkedéssel zárta a hetet. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte: célárcsökkentés érkezett a Magyar Telekom részvényeire, a francia-német pénzügyi szolgáltató, az Oddo BHF 2150 forintról 2090 forintra csökkentette a 12 havi célárfolyamot, az ajánlást pedig felülteljesítőről semlegesre rontotta.

A Mol részvényeire érkezett céláremelés, az amerikai pénzügyi szolgáltató, a Morgan Stanley 3503 forintról 4107 forintra emelte az olajpapír 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul piaci súlyozás. A kommentárban kiemelték, hogy stabil pénzügyi teljesítményt nyújtott a Zwack Unicum a 2025-2026-os év első három negyedévében. A társaság bruttó árbevétele 1 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, elérte a 34,473 milliárd forintot, míg az adózott eredmény 9,3 százalékos bővüléssel 3,776 milliárd forintra nőtt.  A profitabilitás javulásához hozzájárult a saját termelésű prémium termékek 6,3 százalékos bevétel-növekedése, valamint a kedvező termékmix és a forint euróval szembeni enyhe erősödése miatti anyagköltség-csökkenés.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 6,59 százalékkal a Richter erősödött, pénteken a papír 11 480 forinton zárt, heti forgalma 17,6 milliárd forint volt. A Mol árfolyama a héten 0,31 százalékkal nőtt, pénteki záróára 3942 forint volt, heti forgalma több mint 26,9 milliárd forintot tett ki.

Az OTP árfolyama 0,10 százalékkal csökkent a héten, a részvény 40 500 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, 94,6 milliárd forintos forgalom mellett. A Magyar Telekom a héten 0,80 százalékkal gyengült, záróára pénteken 1982 forint volt, heti forgalma meghaladta a 6,7 milliárd forintot. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 172,28 ponton zárt, 45,64 ponttal, 0,45 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

