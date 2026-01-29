Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
Olyan államadósság-krízis jöhet, amilyenre rég volt példa Magyarországon: minden egy irányba mutat
Magyarország államadóssága 2025-ben második éve emelkedik, és 2026-ban is folytatódhat ez a kedvezőtlen trend. A tartósan alacsony gazdasági növekedés és a költségvetési fegyelem hiánya veszélyezteti a kormány adósságcsökkentési céljait, ami a hitelminősítők szempontjából is kockázatot jelent - írja elemzésében a Portfolio.
Utoljára 2023-ban csökkent Magyarországon a GDP-arányos adósságráta, amikor 74,1%-ról 73,2%-ra mérséklődött. Azóta azonban a mutató stagnált vagy emelkedett. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint 2025 végén 74,6% körül alakulhatott az adósságráta, ami azt jelenti, hogy zsinórban második éve emelkedik a GDP-arányos államadósság.
A koronavírus-járvány óta nem sikerült visszaterelni az eladósodottsági mutatót a korábbi csökkenő pályára. A világjárvány miatt egy év alatt 65%-ról 78,7%-ra ugrott az adósságráta, és azóta alig tudott csökkenni, annak ellenére, hogy az Alaptörvény előírja a folyamatos csökkenést, amíg az adósság a GDP 60%-a felett van.
A kedvezőtlen trend két fő oka a tartósan alacsony GDP-növekedés és a költségvetési fegyelem hiánya. A gazdaság utoljára 2022-ben tudott érdemben bővülni, azóta gyakorlatilag stagnál. Közben a költségvetés hiánya a járvány idején a GDP több mint 7%-ára ugrott, és azóta sem sikerült jelentősen csökkenteni. 2025-re és 2026-ra is 5%-os deficittel számol a kormány.
A 2026-os kilátások sem biztatóak. Elemzések szerint a GDP 93 200-94 100 milliárd forintra emelkedhet, míg a nominális adósság 70 100-71 200 milliárd forint között alakulhat. A különböző forgatókönyvek közül mindössze egy mutat stagnálást az adósságrátában, a többi esetben folytatódna az emelkedés. A legrosszabb esetben akár 76% fölé is kúszhat a mutató.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés javíthatna a helyzeten, de költségvetési kiigazításra az áprilisi választásokig nincs reális esély. A választások után azonban valószínűleg szükség lesz fegyelmezettebb költségvetési politikára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az adósságráta emelkedése a hitelminősítők szempontjából is kockázatos. Decemberben a Fitch Ratings rontotta stabilról negatívra a magyar besorolás kilátását, kiemelve, hogy a 73,5%-os magyar adósságráta lényegesen magasabb, mint a hasonló besorolású országok 61,5%-os mediánja. Mindhárom nagy hitelminősítő figyelmeztetett, hogy az adósság emelkedő pályája negatív kockázatot jelent a besorolás szempontjából.
A hitelminősítők legközelebb az áprilisi választások után vizsgálják a magyar adósbesorolást. Az S&P döntése lehet a legfontosabb, mivel náluk mindössze egy fokozattal vagyunk a befektetésre nem ajánlott kategória felett, negatív kilátással. Egy esetleges leminősítésnek fájdalmas piaci következményei lehetnének, elsősorban a kötvényhozamok emelkedésében és a forint gyengülésében.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Elképesztő hiteles csalások terjednek, rengeteg magyarnak nullázták a bankszámláját: erre kell nagyon figyelni
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.