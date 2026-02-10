2026. február 10. kedd Elvira
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az MBH Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Gazdaság

Újraindult az MBH mobilbankja: ezzel indokolták a hibát

Pénzcentrum
2026. február 10. 19:17

Az MBH Bank közleménye szerint kedden délután 16 órára befejezték a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását, amelyről a Pénzcentrum is beszámolt. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.

A tájékoztatás alapján a bank szakértői a délutáni órákban fokozatosan visszakapcsolták a lakossági netbanki rendszereket. Ezzel párhuzamosan zajlik a vállalati netbank újraindítása, valamint a mobilbanki szolgáltatás teljes körű helyreállítása az összes ügyfél számára.

Az MBH Bank közölte azt is, hogy a nap folyamán beérkezett forintátutalásokat legkésőbb a nap végéig jóváírják az ügyfelek számláin. Az ügyfelek által korábban indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesítik. A bank kiemelte, hogy a leállás időszaka alatt az ügyfelek pénze és banki tranzakciói végig biztonságban voltak.

A közlemény szerint az MBH Bank a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank-et a hibaelhárítás állásáról és a megtett intézkedésekről.

A pénzintézet megköszönte az ügyfelek türelmét, és jelezte, hogy a szerdai napon a bankfiókok hosszabbított nyitvatartással működnek annak érdekében, hogy az ügyfelek kérdéseit és kéréseit személyesen is kezelni tudják.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
