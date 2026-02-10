Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
Újraindult az MBH mobilbankja: ezzel indokolták a hibát
Az MBH Bank közleménye szerint kedden délután 16 órára befejezték a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását, amelyről a Pénzcentrum is beszámolt. A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a leállást nem kibertámadás okozta, hanem egy külső szolgáltató infrastruktúrájában fellépő hiba, amely a bank rendszereit közvetetten érintette.
A tájékoztatás alapján a bank szakértői a délutáni órákban fokozatosan visszakapcsolták a lakossági netbanki rendszereket. Ezzel párhuzamosan zajlik a vállalati netbank újraindítása, valamint a mobilbanki szolgáltatás teljes körű helyreállítása az összes ügyfél számára.
Az MBH Bank közölte azt is, hogy a nap folyamán beérkezett forintátutalásokat legkésőbb a nap végéig jóváírják az ügyfelek számláin. Az ügyfelek által korábban indított tranzakciókat szintén a nap végéig teljesítik. A bank kiemelte, hogy a leállás időszaka alatt az ügyfelek pénze és banki tranzakciói végig biztonságban voltak.
A közlemény szerint az MBH Bank a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően folyamatosan tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank-et a hibaelhárítás állásáról és a megtett intézkedésekről.
A pénzintézet megköszönte az ügyfelek türelmét, és jelezte, hogy a szerdai napon a bankfiókok hosszabbított nyitvatartással működnek annak érdekében, hogy az ügyfelek kérdéseit és kéréseit személyesen is kezelni tudják.
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról.
Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára.
A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
ost összegyűjtöttük, mely cikkek pörögtek a legjobban 2026 6.hetében, és miért váltottak ki ekkora érdeklődést.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
