2026. február 10. kedd Elvira
2 °C Budapest
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Komoly erősödés után kicsit visszagyengült a forint: mutatjuk a ma reggeli árfolyamokat

MTI
2026. február 10. 08:15

Bár nem jelentős mértékben, de kissé gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.

Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eurót 376,90 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 376,64 forintnál. A dollár jegyzése 316,57 forintról 316,59 forintra változott, a svájci franké pedig 412,17 forintról 412,58 forintra emelkedett.

Az euró árfolyama 1,1906 dollárra változott a hétfő esti 1,1897 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizaárfolyamok #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

