2026. február 10.
3 °C Budapest
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Biztosítás

Belenyúlnak a biztosítási piacba? Komoly utasítást adott ki a magyar kormányzat

Pénzcentrum
2026. február 10. 16:42

Az állami fenntartású intézmények azt az utasítást kapták, hogy a jövőben ne vegyék igénybe független biztosítási alkuszok szolgáltatásait. A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.

Kormányzati direktíva született arról, hogy az állami fenntartású szervezetek működésük során kerüljék el a független biztosításközvetítők bevonását. Az érintett intézmények körlevélben kaptak tájékoztatást az új irányelvről. Erről elsőként a hvg.hu számolt be.

A kiküldött dokumentum egy kormányhatározatra hivatkozik, amely szerint költséghatékonysági megfontolások és a piaci verseny erősítése indokolja az alkuszi szolgáltatások igénybevételének megszüntetését, amennyiben ezt jogszabály nem tiltja. Az utasítás végrehajtásának részeként az állami szervezeteknek részletes adatszolgáltatást kell teljesíteniük: egy mellékelt, Excel-formátumú adatlapban rögzíteniük kell jelenlegi biztosítási szerződéseik minden lényeges paraméterét. Ez magában foglalja a biztosítás célját és típusát, a biztosítási összeget és díjat, a kockázatviselés kezdő időpontját, valamint a biztosítótársaság és az esetlegesen közreműködő alkuszcég megnevezését.

Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
EZ IS ÉRDEKELHET
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot.

Szakmai körökben szkeptikusan fogadják az intézkedést, mivel a független biztosítási alkuszok alapvető feladata éppen az, hogy ügyfeleik számára megtalálják a legkedvezőbb ár-érték arányú biztosítási konstrukciókat. Nem egyértelmű tehát, hogy az alkuszok kizárása valóban költségmegtakarítást eredményez-e az állami szférában. A biztosítási ágazat szereplői egyelőre csak találgatnak a kormányzati döntés valódi motivációiról, különösen a közelgő választások fényében. Közben az érintett társaságok nem kívánnak nyilvánosan reagálni.

A döntés következményeit elszenvedők között kiemelt helyen érintheti a piacvezető Hungarikum Biztosítási Alkuszt. A vállalat visszafogottan reagált a hvg.hu megkeresésére. Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató közleményében azt írta, hogy "a megkeresés tárgyát képező kormányzati határozattal kapcsolatban nem rendelkezik információval", továbbá hangsúlyozta, hogy társaságuk változatlanul elkötelezett ügyfeleik magas színvonalú és szakszerű kiszolgálása mellett.
Címlapkép: Getty Images
Portfolio Checklist
2026. február 10. 16:50
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. február 10. 17:38
Vízgazdálkodási Részvények: útmutató a Kék Arany befektetésekhez
A tiszta vízhez való hozzáférés az emberiség egyik legfontosabb szükséglete, így az ezt az erőforrás...
Holdblog  |  2026. február 10. 12:40
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod - jött a tanács még a...
MEDIA1  |  2026. február 9. 15:13
Kontra György halála: már három napja hallgat a közmédia hírportálja
Miközben számos hazai médium beszámolt Kontra György, az M1 egykori műsorvezetőjének tragikus halálá...
Kasza Elliott-tal  |  2026. február 8. 15:24
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő...
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
1
3 hete
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
2
2 hónapja
Fontos okmány szűnik meg január 1-től: ez rengeteg magyar dolgozót érint, itt vannak a részletek
3
2 hónapja
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
4
6 napja
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
5
2 hónapja
Most közölte a NAV: megszűnik jelenlegi formájában a biztosítotti jogviszony bejelentése - ez lesz helyette
Biztosítási érdeket
a biztosítási szerződés keretei között a biztosított vagyontárgyak értéke fejezi ki.

Pénzcentrum  |  2026. február 10. 17:57
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 17:31
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
Agrárszektor  |  2026. február 10. 17:34
Több millió legyet szórnak szét ebben a térségben: nem hinnéd, miért