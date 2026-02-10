Hamarosan életbe lép az uniós bértranszparencia-szabályozás, amelyre a hazai vállalatoknak már most készülniük kell.
Belenyúlnak a biztosítási piacba? Komoly utasítást adott ki a magyar kormányzat
Az állami fenntartású intézmények azt az utasítást kapták, hogy a jövőben ne vegyék igénybe független biztosítási alkuszok szolgáltatásait. A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.
Kormányzati direktíva született arról, hogy az állami fenntartású szervezetek működésük során kerüljék el a független biztosításközvetítők bevonását. Az érintett intézmények körlevélben kaptak tájékoztatást az új irányelvről. Erről elsőként a hvg.hu számolt be.
A kiküldött dokumentum egy kormányhatározatra hivatkozik, amely szerint költséghatékonysági megfontolások és a piaci verseny erősítése indokolja az alkuszi szolgáltatások igénybevételének megszüntetését, amennyiben ezt jogszabály nem tiltja. Az utasítás végrehajtásának részeként az állami szervezeteknek részletes adatszolgáltatást kell teljesíteniük: egy mellékelt, Excel-formátumú adatlapban rögzíteniük kell jelenlegi biztosítási szerződéseik minden lényeges paraméterét. Ez magában foglalja a biztosítás célját és típusát, a biztosítási összeget és díjat, a kockázatviselés kezdő időpontját, valamint a biztosítótársaság és az esetlegesen közreműködő alkuszcég megnevezését.
Szakmai körökben szkeptikusan fogadják az intézkedést, mivel a független biztosítási alkuszok alapvető feladata éppen az, hogy ügyfeleik számára megtalálják a legkedvezőbb ár-érték arányú biztosítási konstrukciókat. Nem egyértelmű tehát, hogy az alkuszok kizárása valóban költségmegtakarítást eredményez-e az állami szférában. A biztosítási ágazat szereplői egyelőre csak találgatnak a kormányzati döntés valódi motivációiról, különösen a közelgő választások fényében. Közben az érintett társaságok nem kívánnak nyilvánosan reagálni.
A döntés következményeit elszenvedők között kiemelt helyen érintheti a piacvezető Hungarikum Biztosítási Alkuszt. A vállalat visszafogottan reagált a hvg.hu megkeresésére. Keszthelyi Erik elnök-vezérigazgató közleményében azt írta, hogy "a megkeresés tárgyát képező kormányzati határozattal kapcsolatban nem rendelkezik információval", továbbá hangsúlyozta, hogy társaságuk változatlanul elkötelezett ügyfeleik magas színvonalú és szakszerű kiszolgálása mellett.
