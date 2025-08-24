2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Istanbul, Törökország - 2023. november 9: Spotify, Apple Music, YouTube, X, instagram, Shazam, Facebook az okostelefon képernyőjén.
Tech

Ismét áremelést tervez a Spotify: ennek sok magyar felhasználó nem fog örülni

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 09:38

A Spotify további áremeléseket tervez, miközben új funkciókkal bővíti szolgáltatásait és egymilliárd felhasználó elérését tűzte ki célul - írja a Financial Times cikke alapján a VG. A zenei streamingszolgáltató az elmúlt két évben kezdett áremelésekbe, ami 2024-ben már meghozta az első éves nyereséget.

Alex Norström, a Spotify társelnöke és kereskedelmi igazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magasabb előfizetési díjakat új szolgáltatások és funkciók bevezetésével kívánják ellensúlyozni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A streamingszolgáltató két évvel ezelőtt kezdte meg az áremeléseket, amit a befektetők pozitívan fogadtak, hiszen a hosszú ideig tartó felhasználószám-növekedés után a nyereségességre való összpontosítást sürgették. A magasabb árak és a költségcsökkentési intézkedések eredményeként a vállalat 2024-ben először könyvelhetett el éves nyereséget.

A cég nemrég bejelentette, hogy szeptembertől bizonyos piacokon ismét emelkednek a prémium-előfizetések havi díjai, aminek hatására részvényeik közel 10 százalékkal erősödtek. Norström szerint az áremelések ellenére is folyamatosan nő az előfizetők száma, és a Spotify piaci részesedése is bővül.

A világ népességének valamivel több mint 3 százaléka fizet nekünk rendszeresen. Úgy gondolom, még rengeteg lehetőség van az előfizetői szám növelésére

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– jegyezte meg a kereskedelmi igazgató. A vállalat legutóbbi jelentése szerint előfizetőinek száma éves szinten 12 százalékkal, 276 millióra emelkedett, míg a havi aktív felhasználók száma 11 százalékkal, 696 millióra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Ennek ellenére a második negyedévben a cég még veszteséget könyvelt el.

Norström optimista előrejelzése szerint a streamingszolgáltató a jövőben akár egymilliárd felhasználót is elérhet. "Több mint negyedmilliárd előfizetőnk van havonta, és egyre többet használják a szolgáltatásunkat" – mondta. A Spotify a napokban közölte, hogy felhasználói eddig közel 9 milliárd lejátszási listát hoztak létre, és egy új funkciót is bevezettek, amely lehetővé teszi a dalok közötti átmenet személyre szabását. A vállalat célja, hogy ösztönözze a felhasználókat saját listák készítésére és aktívabb részvételre, ezzel ellensúlyozva a mesterséges intelligencia által generált tartalmak terjedését.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #tech #áremelés #zene #vállalat #előfizetés #szolgáltatás #vállalkozások #streaming #streaming szolgáltatás #spotify

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:10
09:38
09:17
09:02
08:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 23.
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
2025. augusztus 23.
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 24.
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 24. vasárnap
Bertalan
34. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorban ürítik ki a magyarok bankszámláit: minden szál ide mutat, óriási a ramazuri
2
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
3
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
4
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
5
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁFA
Az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) a termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adó, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevőre. Mértéke hazánkban 27%.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 08:04
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 06:05
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Agrárszektor  |  2025. augusztus 24. 09:26
Fontos hírek érkeztek az ukrán paradicsomról: itt az igazság