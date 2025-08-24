A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Ismét áremelést tervez a Spotify: ennek sok magyar felhasználó nem fog örülni
A Spotify további áremeléseket tervez, miközben új funkciókkal bővíti szolgáltatásait és egymilliárd felhasználó elérését tűzte ki célul - írja a Financial Times cikke alapján a VG. A zenei streamingszolgáltató az elmúlt két évben kezdett áremelésekbe, ami 2024-ben már meghozta az első éves nyereséget.
Alex Norström, a Spotify társelnöke és kereskedelmi igazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magasabb előfizetési díjakat új szolgáltatások és funkciók bevezetésével kívánják ellensúlyozni.
A streamingszolgáltató két évvel ezelőtt kezdte meg az áremeléseket, amit a befektetők pozitívan fogadtak, hiszen a hosszú ideig tartó felhasználószám-növekedés után a nyereségességre való összpontosítást sürgették. A magasabb árak és a költségcsökkentési intézkedések eredményeként a vállalat 2024-ben először könyvelhetett el éves nyereséget.
A cég nemrég bejelentette, hogy szeptembertől bizonyos piacokon ismét emelkednek a prémium-előfizetések havi díjai, aminek hatására részvényeik közel 10 százalékkal erősödtek. Norström szerint az áremelések ellenére is folyamatosan nő az előfizetők száma, és a Spotify piaci részesedése is bővül.
A világ népességének valamivel több mint 3 százaléka fizet nekünk rendszeresen. Úgy gondolom, még rengeteg lehetőség van az előfizetői szám növelésére
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
– jegyezte meg a kereskedelmi igazgató. A vállalat legutóbbi jelentése szerint előfizetőinek száma éves szinten 12 százalékkal, 276 millióra emelkedett, míg a havi aktív felhasználók száma 11 százalékkal, 696 millióra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Ennek ellenére a második negyedévben a cég még veszteséget könyvelt el.
Norström optimista előrejelzése szerint a streamingszolgáltató a jövőben akár egymilliárd felhasználót is elérhet. "Több mint negyedmilliárd előfizetőnk van havonta, és egyre többet használják a szolgáltatásunkat" – mondta. A Spotify a napokban közölte, hogy felhasználói eddig közel 9 milliárd lejátszási listát hoztak létre, és egy új funkciót is bevezettek, amely lehetővé teszi a dalok közötti átmenet személyre szabását. A vállalat célja, hogy ösztönözze a felhasználókat saját listák készítésére és aktívabb részvételre, ezzel ellensúlyozva a mesterséges intelligencia által generált tartalmak terjedését.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében.
A SpaceX amerikai űripari vállalat egyedülálló partnerségi megállapodást kötött az olasz űrügynökséggel tudományos eszközök Marsra szállítására.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook fellélegezhet, miután az Egyesült Államok új indiai importvámjai nem érintik az okostelefonokat.
Az OpenAI hamarosan kiadja a GPT-5 modelljét, amely a korai tesztelők szerint jelentős előrelépést mutat a kódolás és problémamegoldás területén.
Az Apple várhatóan szeptember második hetében mutatja be az iPhone 17 szériát, amely négy modellből áll majd.
A Meta bejelentése szerint a WhatsApp 6,8 millió csalókhoz köthető fiókot törölt 2024 első félévében.
Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest
A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.