Ismét áremelést tervez a Spotify: ennek sok magyar felhasználó nem fog örülni

A Spotify további áremeléseket tervez, miközben új funkciókkal bővíti szolgáltatásait és egymilliárd felhasználó elérését tűzte ki célul - írja a Financial Times cikke alapján a VG. A zenei streamingszolgáltató az elmúlt két évben kezdett áremelésekbe, ami 2024-ben már meghozta az első éves nyereséget.

Alex Norström, a Spotify társelnöke és kereskedelmi igazgatója a Financial Timesnak nyilatkozva kijelentette, hogy az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magasabb előfizetési díjakat új szolgáltatások és funkciók bevezetésével kívánják ellensúlyozni.

A streamingszolgáltató két évvel ezelőtt kezdte meg az áremeléseket, amit a befektetők pozitívan fogadtak, hiszen a hosszú ideig tartó felhasználószám-növekedés után a nyereségességre való összpontosítást sürgették. A magasabb árak és a költségcsökkentési intézkedések eredményeként a vállalat 2024-ben először könyvelhetett el éves nyereséget.

A cég nemrég bejelentette, hogy szeptembertől bizonyos piacokon ismét emelkednek a prémium-előfizetések havi díjai, aminek hatására részvényeik közel 10 százalékkal erősödtek. Norström szerint az áremelések ellenére is folyamatosan nő az előfizetők száma, és a Spotify piaci részesedése is bővül.

A világ népességének valamivel több mint 3 százaléka fizet nekünk rendszeresen. Úgy gondolom, még rengeteg lehetőség van az előfizetői szám növelésére

– jegyezte meg a kereskedelmi igazgató. A vállalat legutóbbi jelentése szerint előfizetőinek száma éves szinten 12 százalékkal, 276 millióra emelkedett, míg a havi aktív felhasználók száma 11 százalékkal, 696 millióra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat. Ennek ellenére a második negyedévben a cég még veszteséget könyvelt el.

Norström optimista előrejelzése szerint a streamingszolgáltató a jövőben akár egymilliárd felhasználót is elérhet. "Több mint negyedmilliárd előfizetőnk van havonta, és egyre többet használják a szolgáltatásunkat" – mondta. A Spotify a napokban közölte, hogy felhasználói eddig közel 9 milliárd lejátszási listát hoztak létre, és egy új funkciót is bevezettek, amely lehetővé teszi a dalok közötti átmenet személyre szabását. A vállalat célja, hogy ösztönözze a felhasználókat saját listák készítésére és aktívabb részvételre, ezzel ellensúlyozva a mesterséges intelligencia által generált tartalmak terjedését.