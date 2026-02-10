Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?

A friss statisztikák alapján megnéztük, hogyan alakult a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és ez mit árul el a gazdaság aktuális állapotáról. Az adatok óvatos javulást jeleznek, ugyanakkor továbbra sem látszik, hogy ez a folyamat érdemben felpörgetné a fogyasztást vagy a beruházásokat. A számok inkább egy stabilizálódó, de még mindig kiváró gazdasági környezet képét rajzolják ki.

A gazdasági kilátások megítélésében továbbra is kulcsszerepe van annak, hogyan viselkednek a háztartások. A friss statisztikák alapján megnéztük, milyen irányba mozdult el a magyar háztartások pénzügyi helyzete, és mit jelez ez a gazdaság egészének állapotáról. Az adatok összképe óvatos javulást mutat, ugyanakkor egyelőre nem látszik olyan fordulat, amely önmagában képes lenne érdemben felgyorsítani a növekedést. Inkább egy kivárással és alkalmazkodással jellemezhető időszak körvonalazódik, semmint egy lendületes felpattanás.

A kérdés így nem pusztán az, hogy javulnak-e a háztartások pénzügyi pozíciói, hanem az is, hogy ez mikor és milyen csatornákon keresztül jelenik meg a gazdaságban. A számok arra utalnak, hogy a lakosság döntései továbbra is meghatározóak a kilábalás üteme szempontjából. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, mit mutatnak az adatok a fogyasztásról, a megtakarításokról és a beruházási hajlandóságról, valamint milyen makrogazdasági következtetések adódnak mindebből.

A lakosság húzta be a féket

A KSH friss kiadványa alapján 2025 harmadik negyedévében a háztartási szektor pénzügyi helyzete érezhetően javult, ugyanakkor ez a javulás még nem fordult át a gazdasági növekedést érdemben húzó fogyasztási és beruházási dinamizmusba. A háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények bruttó rendelkezésre álló jövedelme negyedéves alapon 3,0%-kal nőtt, ami arra utal, hogy a reáljövedelmek helyzete stabilizálódik, részben a bérnövekedésnek és az infláció mérséklődésének köszönhetően.

Ezzel szemben a végső fogyasztási kiadások ennél jóval kisebb mértékben, 1,8%-kal emelkedtek, ami azt jelzi, hogy a háztartások továbbra is óvatosan viselkednek, és a jövedelemnövekedés jelentős részét nem költésre, hanem megtakarításra fordítják.

Ezt erősíti a bruttó megtakarítási ráta alakulása is, amely 18%-ra emelkedett, egy százalékponttal meghaladva az előző negyedévi szintet. Ez a magas megtakarítási arány egyrészt a bizonytalan gazdasági környezetre adott védekező reakcióként értelmezhető, másrészt azt is mutatja, hogy a háztartások pénzügyi mérlegeinek helyreállítása továbbra is fontosabb számukra, mint a fogyasztás gyors bővítése. Makrogazdasági szempontból mindez rövid távon fékezi a belső keresletet, és visszafogja a gazdasági növekedés ütemét.

A beruházási aktivitás csak minimális javulást mutat: a háztartások bruttó beruházási rátája 5,3% volt, ami mindössze 0,1 százalékpontos növekedést jelent. Ez arra utal, hogy a lakásépítésekhez, felújításokhoz vagy egyéb nagy értékű beruházásokhoz kapcsolódó döntések továbbra is halasztódnak, ami összhangban van a még mindig viszonylag magas kamatkörnyezettel és az óvatos várakozásokkal.

A háztartási szektor nettó hitelnyújtó pozíciója különösen erős: 2025 harmadik negyedévében 1681 milliárd forintos nettó hitelnyújtás valósult meg, ami a GDP 7,7%-ának felel meg. Ez azt jelenti, hogy a háztartások összességében forrásokat biztosítanak a gazdaság többi szereplője számára, miközben saját hitelfelvételük visszafogott marad. Ez a pénzügyi stabilitás szempontjából kedvező, ugyanakkor arra is rámutat, hogy a gazdaság növekedésének egyik potenciális motorja, a belső kereslet, továbbra sem működik teljes kapacitással.

Összességében a számok egy kilábaló, de még nem lendületes magyar gazdaság képét rajzolják ki. A háztartások jövedelmi és pénzügyi pozíciója erősödik, a bizalom azonban még nem elég erős ahhoz, hogy ez széles körű fogyasztási és beruházási fellendülést indítson el. Ez a helyzet rövid távon stabilitást, középtávon viszont tartós növekedési korlátot jelenthet a magyar gazdaság számára.

Nem is volt repülőrajt

A KSH 2025-re vonatkozó GDP-adatai alapján a magyar gazdaság továbbra is csak mérsékelt növekedési pályán halad. Az éves szinten mindössze 0,3–0,4 százalékos bővülés, valamint az év elejétől az év végéig fokozatosan javuló negyedéves dinamika azt mutatja, hogy a gazdaság kilábalt a korábbi visszaesésből, de a növekedés üteme továbbra is törékeny. A harmadik és negyedik negyedévben elért 0,5–0,7 százalékos növekedési ütem már egy stabilabb pályát jelez, ugyanakkor még nem tekinthető erőteljes fellendülésnek.

Ebben a makrogazdasági környezetben különösen fontos jelzés a háztartási szektor 2025 harmadik negyedévében megfigyelhető viselkedése. A jövedelmek negyedéves alapon mérhető, viszonylag gyors növekedése ellenére a fogyasztás csak visszafogottan bővült, miközben a megtakarítási ráta tovább emelkedett. Ez arra utal, hogy a lakosság nem tekinti még tartósnak a növekedési fordulatot, és inkább kivár, ami fékezi a GDP-növekedés egyik legfontosabb belső motorját.

A GDP negyedéves szerkezetét tekintve ez azt jelenti, hogy a 2025-ben megfigyelhető növekedés nem elsősorban a belső keresletre épült. A háztartások nettó hitelnyújtó pozíciója – a GDP 7,7 százalékát kitevő többlettel – azt mutatja, hogy a lakosság összességében forrásokat vont ki a reálgazdaságból, nem pedig felhasználta azokat fogyasztásra vagy beruházásra. Ez pénzügyi stabilitást ad a gazdaságnak, de egyben magyarázza is, miért maradt alacsony a növekedési ütem.

Összességében a 2025-ös GDP-adatok és a háztartási statisztikák ugyanarra a következtetésre vezetnek: a magyar gazdaság technikailag növekedési pályán van, de annak minősége gyenge. A jövedelmek javulása még nem csapódik le érdemi fogyasztási és beruházási bővülésben, így a gazdaság növekedése inkább „kúszó”, semmint önfenntartó. Amíg a háztartások bizalma nem erősödik, és a megtakarítások egy része nem kerül vissza a gazdasági körforgásba, addig a GDP-növekedés üteme várhatóan alacsony marad.