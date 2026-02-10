2026. február 10. kedd Elvira
Újabb fejlemény az eltűnt Egressy Mátyás ügyében: ezért hallgattak ki egy férfit

Pénzcentrum
2026. február 10. 19:32

Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el. A 18 éves fiatalnak január közepén veszett nyoma; családja szerint nagy valószínűséggel a Lánchídról eshetett a Dunába - írta a 24.hu.

A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy az eljárás során azonosítottak egy férfit, aki kapcsolatba hozható az eltűnt fiatalember telefonjának eltulajdonításával. A hatóságok közlése szerint "a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont". A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.

Az eltűnés pontos körülményei továbbra sem ismertek. A 18 éves Egressy Mátyás január 17-én a hajnali órákban indult haza az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyről, ám otthonába már nem érkezett meg. A hatóságok az eltelt hetekben sem jutottak olyan használható nyomhoz, amely közelebb vitte volna őket az eltűnt fiatalember hollétének tisztázásához.

A család által közzétett nyilatkozat tragikus fordulat lehetőségére utal az ügyben. A hozzátartozók szerint "a Lánchídról szombaton leesett személy nagy valószínűséggel Matyi személye" lehet. Ezt követően a hatóságok kiterjesztették a kutatást, és immár a Dunában is keresik az eltűnt fiút.
