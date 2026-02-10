Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően.
Újabb fejlemény az eltűnt Egressy Mátyás ügyében: ezért hallgattak ki egy férfit
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el. A 18 éves fiatalnak január közepén veszett nyoma; családja szerint nagy valószínűséggel a Lánchídról eshetett a Dunába - írta a 24.hu.
A Magyar Nemzet megkeresésére a rendőrség megerősítette, hogy az eljárás során azonosítottak egy férfit, aki kapcsolatba hozható az eltűnt fiatalember telefonjának eltulajdonításával. A hatóságok közlése szerint "a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont". A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügy miatt szabálysértési őrizetben van.
Az eltűnés pontos körülményei továbbra sem ismertek. A 18 éves Egressy Mátyás január 17-én a hajnali órákban indult haza az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyről, ám otthonába már nem érkezett meg. A hatóságok az eltelt hetekben sem jutottak olyan használható nyomhoz, amely közelebb vitte volna őket az eltűnt fiatalember hollétének tisztázásához.
A család által közzétett nyilatkozat tragikus fordulat lehetőségére utal az ügyben. A hozzátartozók szerint "a Lánchídról szombaton leesett személy nagy valószínűséggel Matyi személye" lehet. Ezt követően a hatóságok kiterjesztették a kutatást, és immár a Dunában is keresik az eltűnt fiút.
Az előrejelzés szerint Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Megszólalt a pilisvörösvári bankrabló: csak pár százezer kellett volna a tartozásaira, kifigyelte a fiók dolgozóit
A sikertelen akció után elfogott elkövető ellen fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség.
Az egyik hazai ingatlaniroda legfrissebb adatai szerint januárban országszerte 1,7 százalékkal, a fővárosban pedig közel 3 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző hónaphoz képest.
Számlagyárat lepleztek le a hatóságok: milliárd fölötti pénzt síboltak el, súlyos büntetés várhat rájuk
Vádat emeltek egy 41 fős bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákkal segített vállalkozásoknak jogellenesen csökkenteni adófizetési kötelezettségüket.
Az Európai Parlament lakhatási szakbizottsága hétfőn elfogadta azt a jelentést, amely célzott uniós forrásokat javasol az energetikai felújításokra.
Hiába a tiltakozás, hatalmas akkufeldolgozó épülhet Budapesttől pár percnyire: veszélyes anyagokkal dolgoznának
A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Az extrém januári hideg jelentősen visszafogta az építőanyagok forgalmát. Ennek nem feltétlenül kellett volna így alakulnia, de a korábbi évek enyhülő telei elaltatták a szakmát.
Újabb durva Otthon Start-hatás: megugrott az ilyen lakások iránti kereslet, jól járhat, aki most adna el?
Míg a használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, addig az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet látványosan növekszik.
Az óraátállítás, vagyis a nyári és téli időszámítás közötti váltás, 2026-ben is érvényes. A nyári időszámítás március 29-én, a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik.
A téglalakások átlagos árszintje is emelkedett, miközben a használt házak iránt Budapesten visszafogottabb volt kereslet.
Hóomlás következtében pénteken két magyar állampolgár vesztette életét a Magas-Tátrában, a Tupá csúcsa közelében; az áldozatok egy 30 és egy 37 éves férfi voltak.
Leáldozik a lakáspiaci őrületnek 2026-ban? Egyre többen számolnak azzal, hogy csökkenni fognak az árak
A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez az eredmény alig marad el a 2024-es rekordtól, és 2017 óta az egyik legerősebb évnek számít.
Gyomorforgató bűntény Miskolcon: mélyszegénységben élők bankszámláival mosott pénzt a gyanúsított, előzetesbe került
Mélyszegénységben élő emberek bankszámláit felhasználva mosta a pénzt a gyanúsított, szökés és befolyásolás veszélye miatt előzetesbe került.
Most közölte a HungaroMet: veszélyes lehet, ami Magyarországra vár, ez következik most az időjárásban
A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nedves, enyhe levegő érkezik hazánkba szaharai porral.
