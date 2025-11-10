Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.
Hihetetlen kitüntetésben részesül Szoboszlai Dominik: már életében szobrot kap, itt lesz kiállítva
A Madame Tussauds Budapest megerősítette, hogy a terjedő hír igaz: Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap. A magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja titokban kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit. A figurát november 19-től láthatja a közönség.
A Madame Tussauds Budapest hamarosan leleplezi Szoboszlai Dominik viaszfiguráját, amely a Dorottya utcai produkcióban kap állandó helyet. Ez lesz a Madame Tussauds univerzumában az első figura a világhírű játékosról. A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
A Madame Tussauds Budapest több mint 60 figurával rendelkezik, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai.
Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül, hiszen a Madame Tussauds Budapest produkcióban látható a futball-legenda Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, valamint a szintén háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka viaszmása is.
A Madame Tussauds Budapest lakója a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt is. A külföldi futballisták közül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo rendelkezik figurával Budapesten.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
2026 téli olimpia: mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban, mi a téli olimpia programja? Magyarország a téli olimpiai játékokon kikkel versenyzik, hol látható a...
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai...
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.