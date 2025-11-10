2025. november 10. hétfő Réka
Weiler-Simmerberg, 2024. június 11.Szoboszlai Dominik, a németországi labdarúgó Európa-bajnokságon részt vevõ magyar válogatott csapatkapitánya a csapat sajtótájékoztatóján Weiler-Simmerbergben 2024. június 11-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Hihetetlen kitüntetésben részesül Szoboszlai Dominik: már életében szobrot kap, itt lesz kiállítva

Pénzcentrum
2025. november 10. 14:01

A Madame Tussauds Budapest megerősítette, hogy a terjedő hír igaz: Szoboszlai Dominik viaszfigurát kap. A magyar válogatott kapitánya és a Liverpool sztárja titokban kétszer is járt a 250 éves márka műhelyében, több órát töltött a stúdiókban, ahol rengeteg fényképet készítettek róla és felmérték fizikai paramétereit. A figurát november 19-től láthatja a közönség.

A Madame Tussauds Budapest hamarosan leleplezi Szoboszlai Dominik viaszfiguráját, amely a Dorottya utcai produkcióban kap állandó helyet. Ez lesz a Madame Tussauds univerzumában az első figura a világhírű játékosról. A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Madame Tussauds Budapest több mint 60 figurával rendelkezik, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, sport, tudomány és történelem legnagyobb alakjai.

Szoboszlai Dominik igazi ikonok közé kerül, hiszen a Madame Tussauds Budapest produkcióban látható a futball-legenda Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, valamint a szintén háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka viaszmása is.

A Madame Tussauds Budapest lakója a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt is. A külföldi futballisták közül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo rendelkezik figurával Budapesten.
#Budapest #sport #november #magyar válogatott #hosszú katinka #futball #szoboszlai dominik #liverpool #cristiano ronaldo #lionel messi #madame tussauds #viaszfigura

