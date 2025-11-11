Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket

A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen nőttek, átlagosan bruttó 628860 és 725311 forint között keresnek havonta, ám ezért a fizetésért előbb több alkalmassági teszten (például pszichológiai vizsgálaton) kell átesniük, teljesíteniük kell a 6-10 hónapos kiképzést, valamint egy pszichésen megterhelő munkakörben kell helytállniuk gyakran 12 órás műszakokban.

A börtönőri munka nem könnyű feladat: gyakran 12 órás váltásban őrzik a büntetés-végrehajtás intézmények rendjét, ráadásul pszichésen megterhelő munkakört teljesítenek. Szintén kulcsfontosságú szerepük van a reintegrációs programokban, azaz segítik a fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba. A kihívásokat rejtő munka azonban mostanra jobb fizetést és a szolgálati idő után akár korai nyugdíjat is kínál.

Mennyit keres egy börtönőr?

Jónéhány évvel ezelőtt még a Pénzcentrum is cikkezett róla, hogy a börtönőrök kimondottan alacsony fizetésekért robotolnak Magyarországon. A nagy arányú fluktuáció és munkaerőhiány azonban sürgető beavatkozást igényelt, így az elmúlt években jelentős fizetésemelések történtek a büntetés-végrehajtás területén.

A KSH 2024-es adatai alapján a börtönőrök fizetésében viszonylag nagy a szórás, a legkevesebbet a 30 év alattiak keresnek bruttó 628860 forinttal, míg a legnagyobb átlagkeresete az 50 év felettieknek van, ők bruttó 725311 forint körüli összeget visznek haza havonta. A börtönőrök nagyrésze tehát

havi bruttó 628860 és 725311 forint között keres.

A fizetést befolyásolja a régió, a szolgálati idő, az intézménytípus és a pótlékok (éjszakai, veszélyességi) is, így eltérő fizetésekkel számolhatnak a jelentkezők.

Korábban például az Állampusztai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézmény 453600 forint induló fizetést ígért hirdetéseiben, ami idővel akár 509800 forintra emelkedhetett. Az intézmény azóta is folyamatosan keresi új munkatársait a közösségi média felületén, pszichológust, szakápolót és felügyelőket toboroznak. Ezekben az új hirdetésekben ugyan már nem szerepelnek a bérezések, a felügyelői állások esetében azért kiderül, hogy a biztonsági felügyelő pozícióhoz szakmunkás végzettség, míg a körletfelügyelői munkához érettségi szükséges.

Erre lesz szükséged a jelentkezéshez

A képzésre és az állásajánlatokra csakis 18 éven felüliek jelentkezhetnek, illetve pozíciótól függően szakmunkás végzettség, érettségi vagy tisztek esetében akár felsőfokú iskolai végzettség is az elvárások között van.

Ezen kívül még teljesíteni kell a fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgát, alapos egészségügyi kivizsgáláson szükséges részt venni (például tüdőszűrés, EKG, szemészet, fül-orr-gégészet, nőgyógyászati/urológiai kivizsgálás, teljes körű labor vizsgálat), valamint a kifogástalan életvitelt is igazolni szükséges az állományba vétel előtt.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a hazai büntetés-végrehajtás kizárólag állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat alkalmaz.

Ilyen képzést kapnak a börtönőrök

A büntetés-végrehajtás minden jelentkezőnek oktatást biztosít. Erre hivatalosan a magyar büntetés-végrehajtás oldalán keresztül lehet jelentkezni, és a szerződéses képzés alatt már fizetést is kapnak a börtönőr-jelöltek.

A képzésben résztvevők 6-10 hónap alatt sajátíthatják el a szükséges jogi alapismereteket, a kényszerítő eszközök (például a bilincs és gumibot) jogszerű használatát, megtanulnak pszichológiai, így kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat, valamint egyéb biztonsági, intézményi szabályzatokat. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen nemcsak speciális készségek elsajátítására és tapasztalatszerzésre van szükség a munkába álláshoz, hanem ahhoz is, hogy az új kollégák ismerjék az adott intézet házi-és napirendjét.

Hol dolgozhatok, ha ezt mind elvégzem?

A börtönőrök főként fegyházakban, börtönökben, fogházakban teljesítenek szolgálatot, melyekből az egész ország területén több is található, ugyanakkor szállítóegységek, bírósági kísérőszolgálatok mellett is dolgozhatnak. Szintén van lehetőség akár speciális egységekben, például pszichiátriai részlegeken, fiatalkorúak intézetében dolgozni, ami változatos, ugyanakkor pszichésen megterhelő feladatokat jelenthet.

A börtönőri munka olyanok számára jó karrierlehetőség, akik jól bírják a stresszt, pszichológiailag stabilak, valamint fizikailag is megfelelő állóképességgel rendelkeznek.