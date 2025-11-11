2025. november 11. kedd Márton
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nézet üres folyosó a börtönben - stock fotó
HRCENTRUM

Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket

Pénzcentrum
2025. november 11. 13:02

A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen nőttek, átlagosan bruttó 628860 és 725311 forint között keresnek havonta, ám ezért a fizetésért előbb több alkalmassági teszten (például pszichológiai vizsgálaton) kell átesniük, teljesíteniük kell a 6-10 hónapos kiképzést, valamint egy pszichésen megterhelő munkakörben kell helytállniuk gyakran 12 órás műszakokban.

A börtönőri munka nem könnyű feladat: gyakran 12 órás váltásban őrzik a büntetés-végrehajtás intézmények rendjét, ráadásul pszichésen megterhelő munkakört teljesítenek. Szintén kulcsfontosságú szerepük van a reintegrációs programokban, azaz segítik a fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba. A kihívásokat rejtő munka azonban mostanra jobb fizetést és a szolgálati idő után akár korai nyugdíjat is kínál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mennyit keres egy börtönőr?

Jónéhány évvel ezelőtt még a Pénzcentrum is cikkezett róla, hogy a börtönőrök kimondottan alacsony fizetésekért robotolnak Magyarországon. A nagy arányú fluktuáció és munkaerőhiány azonban sürgető beavatkozást igényelt, így az elmúlt években jelentős fizetésemelések történtek a büntetés-végrehajtás területén.

A KSH 2024-es adatai alapján a börtönőrök fizetésében viszonylag nagy a szórás, a legkevesebbet a 30 év alattiak keresnek bruttó 628860 forinttal, míg a legnagyobb átlagkeresete az 50 év felettieknek van, ők bruttó 725311 forint körüli összeget visznek haza havonta. A börtönőrök nagyrésze tehát

havi bruttó 628860 és 725311 forint között keres.

A fizetést befolyásolja a régió, a szolgálati idő, az intézménytípus és a pótlékok (éjszakai, veszélyességi) is, így eltérő fizetésekkel számolhatnak a jelentkezők.

Korábban például az Állampusztai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézmény 453600 forint induló fizetést ígért hirdetéseiben, ami idővel akár 509800 forintra emelkedhetett. Az intézmény azóta is folyamatosan keresi új munkatársait a közösségi média felületén, pszichológust, szakápolót és felügyelőket toboroznak. Ezekben az új hirdetésekben ugyan már nem szerepelnek a bérezések, a felügyelői állások esetében azért kiderül, hogy a biztonsági felügyelő pozícióhoz szakmunkás végzettség, míg a körletfelügyelői munkához érettségi szükséges.

Erre lesz szükséged a jelentkezéshez

A képzésre és az állásajánlatokra csakis 18 éven felüliek jelentkezhetnek, illetve pozíciótól függően szakmunkás végzettség, érettségi vagy tisztek esetében akár felsőfokú iskolai végzettség is az elvárások között van.

Ezen kívül még teljesíteni kell a fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgát, alapos egészségügyi kivizsgáláson szükséges részt venni (például tüdőszűrés, EKG, szemészet, fül-orr-gégészet, nőgyógyászati/urológiai kivizsgálás, teljes körű labor vizsgálat), valamint a kifogástalan életvitelt is igazolni szükséges az állományba vétel előtt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a hazai büntetés-végrehajtás kizárólag állandó belföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat alkalmaz.

Kapcsolódó cikkeink:

Ilyen képzést kapnak a börtönőrök

A büntetés-végrehajtás minden jelentkezőnek oktatást biztosít. Erre hivatalosan a magyar büntetés-végrehajtás oldalán keresztül lehet jelentkezni, és a szerződéses képzés alatt már fizetést is kapnak a börtönőr-jelöltek.

A képzésben résztvevők 6-10 hónap alatt sajátíthatják el a szükséges jogi alapismereteket, a kényszerítő eszközök (például a bilincs és gumibot) jogszerű használatát, megtanulnak pszichológiai, így kommunikációs és konfliktuskezelési technikákat, valamint egyéb biztonsági, intézményi szabályzatokat. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen nemcsak speciális készségek elsajátítására és tapasztalatszerzésre van szükség a munkába álláshoz, hanem ahhoz is, hogy az új kollégák ismerjék az adott intézet házi-és napirendjét.

Hol dolgozhatok, ha ezt mind elvégzem?

A börtönőrök főként fegyházakban, börtönökben, fogházakban teljesítenek szolgálatot, melyekből az egész ország területén több is található, ugyanakkor szállítóegységek, bírósági kísérőszolgálatok mellett is dolgozhatnak. Szintén van lehetőség akár speciális egységekben, például pszichiátriai részlegeken, fiatalkorúak intézetében dolgozni, ami változatos, ugyanakkor pszichésen megterhelő feladatokat jelenthet.

A börtönőri munka olyanok számára jó karrierlehetőség, akik jól bírják a stresszt, pszichológiailag stabilak, valamint fizikailag is megfelelő állóképességgel rendelkeznek. 
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #bér #munkahely #munka #börtön #bérek #képzés #alkalmazott

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:44
12:30
12:04
11:48
HR BLOGGER
kovacstunde  |  2025.11.08 08:08
Halál felé vezető úton 4. rész - A szálak elvarrása
Gyerekként nagynénémtől hallottam a falujukban megesett kissé morbid, mókás történetet. Gábrisbácsi...
legacykft  |  2025.11.07 14:22
6+1 tévhit a csoportos coachingról
"Csoportos coaching...” (Csend) „Az micsoda? Jaaah, tudom, amikor csapatban coacholunk!” „Igen is...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
hrdoktor  |  2025.11.05 13:03
10+1 érdekesség a prosztatarákról
Havonta hány ejakuláció csökkenti a prosztatarák kockázatát? Növeli-e a rizikót, ha édesanyánknak va...
coachco  |  2025.10.18 21:00
Hol vannak még istenek? Önreflexiós könyvajánló lengyelekkel
Péntek Orsolya új könyvének címe: Itt is istenek vannak Csavargókönyv [...] Bővebben!
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 11.
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 11. kedd
Márton
46. hét
November 11.
Az I. Világháború végének emléknapja
November 11.
Szinglik napja (anti-Valentin-nap)
November 11.
A katonai felderítők napja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
1 hónapja
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
4
1 hete
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
5
2 hónapja
A svájci meló árnyoldalairól vallott a magyar szobalány: milliós a fizu, de ezt jobb észben tartani
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 12:30
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
Pénzcentrum  |  2025. november 11. 10:01
Hőség, aszály, vízhiány: brutális időjárásra készülhetünk a következő években
Agrárszektor  |  2025. november 11. 12:34
Közeleg a határidő: ezt sok magyar gazdának el kell intéznie január 31-ig