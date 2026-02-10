Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma, ha nem ismerünk egy szót, már nem kell felcsapnunk az Idegen szavak szótárát: elég ha beírjuk a keresőbe a számunkra ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre, a Google keresési adataiból pedig az is kiderül, mire keresnek a legtöbben. A mai kvíz során azokat a kifejezéseket válogattuk össze, amire a legtöbben kerestek rá a múlt évben. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből! 1/10 kérdés Mi a kajüt szó jelentése? egy kis méretű, keskeny hajótesttel rendelkező, emberi erővel hajtott hajó rozoga, sebtében összetákolt, egyszerű, fából készült kunyhó, viskó, menedékhely hajón az utasok elszállásolására való helyiségek, fülkék egyike tűzifa tárolására használt ketrecszerű keret Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent a szubrett? szobalány vagy komorna női karakterszerep az operában és az operettben hosszú, a frakkhoz hasonló, kétoldalt lekerekített elejű, rendszerint fekete színű férfikabát nők politikai egyenjogúságáért, különösen a választójogért küzdő radikális eszközökkel küzdő nő elnevezése, nőjogi mozgalom tagja a második legmagasabb értékű lapkombináció a bridzsben Következő kérdés 3/10 kérdés Mi a szuszék szó jelentése? deszkából ácsolt, fedeles liszt- vagy gabonatároló láda a lábbelik készítésével és javításával foglalkozó szakember egy kelet-szláv népcsoport, amely főleg a Kárpátok észak-keleti részén él régies, népies szó betegségre, bajra, nyomorúságra, vagy működési zavarra Következő kérdés 4/10 kérdés Mi az a PCOS? egymást folyamatosan támogató csoportok ("power circle") összefoglaló neve policisztás ovárium szindróma, egy női endokrin, vagyis hormonrendszert érintő betegség a selyemút kereskedelmi útvonal mentén lévő legfontosabb városok, csomópontok kezdőbetűiből alkotott betűszó egy nyílt forráskódú, ingyenes operációs rendszer család, kifejezetten asztali számítógépekhez Következő kérdés 5/10 kérdés Mit jelent a preferencia szó? a szentmise kánonját bevezető, kötött formájú hálaadó imádság ajánlás, felvilágosítás, értesítés; korábbi munkákból hozott bemutatópéldány, minta lehetőségek közötti képzeletbeli vagy tényleges választás Japán elsődleges törvénykezési és adminisztratív felosztásának egysége, tartomány elnevezése Következő kérdés 6/10 kérdés Minek a tudománya az ornitológia? tudományos eljárás, amely típusok alkotásával, meghatározásával, leírásával foglalkozik népek, kultúrák, társadalmak összehasonlító, elméleti és rendszerező tudománya föld- és kőzettudomány madártan Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a FOMO jelentése? Flow of Mass Opinion: a tömegvélemény áramlása Framework of Modern Organization: a modern szervezetek keretrendszere Fear of Missing Out: félelem, hogy kimaradunk valamiből Focus on Meaningful Outcomes: a jelentéssel bíró eredményekre való fókuszálás Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a propaganda? (politikai) eszméknek, nézeteknek a céltudatos, tervszerű hirdetése, megismertetése és terjesztése, népszerűsítése képes reklámfüzet, cégek vagy intézmények üzleti tájékoztatója, reklámszerű ismertető kiadvány teljesítő képesség, amekkora hatást létrehozni vagy okozni képes egy személy vagy csoport a valóságos ellentétek elhomályosítása céljából szervezett fosztogatás, garázdálkodás, mészárlás, amelynek áldozata egy elnyomott nemzetiség, csoport Következő kérdés 9/10 kérdés Mi az a ChatGPT? az első decentralizált digitális valuta, amely elektronikus készpénzként működik egy hatalmas amerikai techcég, amely leginkább a domináns keresőmotorjáról híres, amely online információkat talál egy nagy teljesítményű mesterséges intelligencia alapú chatbot, amely nagyméretű nyelvi modelleket használ népszerű grafikus operációs rendszer, amely a számítógép fő vezérlőszoftvereként szolgál Következő kérdés 10/10 kérdés Mit jelent a vitriolos szó? üveges falú (általában szekrény, bútor) erős, átható, mindent betöltő, gyakran orrfacsaró szagú életrevaló, eleven, életerős személyiség maróan gúnyos (pl. kritika) Eredmények A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

