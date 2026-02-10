2026. február 10. kedd Elvira
Toronto, Kanada - 2023. szeptember 24: ChatGPT, Bing és Google alkalmazások egy Apple iPhone-on.
Kvíz

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

Pénzcentrum
2026. február 10. 17:57

Ma, ha nem ismerünk egy szót, már nem kell felcsapnunk az Idegen szavak szótárát: elég ha beírjuk a keresőbe a számunkra ismeretlen kifejezést. Minden hónapban sokan keresnek rá bizonyos kifejezésekre, a Google keresési adataiból pedig az is kiderül, mire keresnek a legtöbben. A mai kvíz során azokat a kifejezéseket válogattuk össze, amire a legtöbben kerestek rá a múlt évben. Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!

Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a magyar szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!

1/10 kérdés
Mi a kajüt szó jelentése?
egy kis méretű, keskeny hajótesttel rendelkező, emberi erővel hajtott hajó
rozoga, sebtében összetákolt, egyszerű, fából készült kunyhó, viskó, menedékhely
hajón az utasok elszállásolására való helyiségek, fülkék egyike
tűzifa tárolására használt ketrecszerű keret
2/10 kérdés
Mit jelent a szubrett?
szobalány vagy komorna női karakterszerep az operában és az operettben
hosszú, a frakkhoz hasonló, kétoldalt lekerekített elejű, rendszerint fekete színű férfikabát
nők politikai egyenjogúságáért, különösen a választójogért küzdő radikális eszközökkel küzdő nő elnevezése, nőjogi mozgalom tagja
a második legmagasabb értékű lapkombináció a bridzsben
3/10 kérdés
Mi a szuszék szó jelentése?
deszkából ácsolt, fedeles liszt- vagy gabonatároló láda
a lábbelik készítésével és javításával foglalkozó szakember
egy kelet-szláv népcsoport, amely főleg a Kárpátok észak-keleti részén él
régies, népies szó betegségre, bajra, nyomorúságra, vagy működési zavarra
4/10 kérdés
Mi az a PCOS?
egymást folyamatosan támogató csoportok ("power circle") összefoglaló neve
policisztás ovárium szindróma, egy női endokrin, vagyis hormonrendszert érintő betegség
a selyemút kereskedelmi útvonal mentén lévő legfontosabb városok, csomópontok kezdőbetűiből alkotott betűszó
egy nyílt forráskódú, ingyenes operációs rendszer család, kifejezetten asztali számítógépekhez
5/10 kérdés
Mit jelent a preferencia szó?
a szentmise kánonját bevezető, kötött formájú hálaadó imádság
ajánlás, felvilágosítás, értesítés; korábbi munkákból hozott bemutatópéldány, minta
lehetőségek közötti képzeletbeli vagy tényleges választás
Japán elsődleges törvénykezési és adminisztratív felosztásának egysége, tartomány elnevezése
6/10 kérdés
Minek a tudománya az ornitológia?
tudományos eljárás, amely típusok alkotásával, meghatározásával, leírásával foglalkozik
népek, kultúrák, társadalmak összehasonlító, elméleti és rendszerező tudománya
föld- és kőzettudomány
madártan
7/10 kérdés
Mi a FOMO jelentése?
Flow of Mass Opinion: a tömegvélemény áramlása
Framework of Modern Organization: a modern szervezetek keretrendszere
Fear of Missing Out: félelem, hogy kimaradunk valamiből
Focus on Meaningful Outcomes: a jelentéssel bíró eredményekre való fókuszálás
8/10 kérdés
Mi a propaganda?
(politikai) eszméknek, nézeteknek a céltudatos, tervszerű hirdetése, megismertetése és terjesztése, népszerűsítése
képes reklámfüzet, cégek vagy intézmények üzleti tájékoztatója, reklámszerű ismertető kiadvány
teljesítő képesség, amekkora hatást létrehozni vagy okozni képes egy személy vagy csoport
a valóságos ellentétek elhomályosítása céljából szervezett fosztogatás, garázdálkodás, mészárlás, amelynek áldozata egy elnyomott nemzetiség, csoport
9/10 kérdés
Mi az a ChatGPT?
az első decentralizált digitális valuta, amely elektronikus készpénzként működik
egy hatalmas amerikai techcég, amely leginkább a domináns keresőmotorjáról híres, amely online információkat talál
egy nagy teljesítményű mesterséges intelligencia alapú chatbot, amely nagyméretű nyelvi modelleket használ
népszerű grafikus operációs rendszer, amely a számítógép fő vezérlőszoftvereként szolgál
10/10 kérdés
Mit jelent a vitriolos szó?
üveges falú (általában szekrény, bútor)
erős, átható, mindent betöltő, gyakran orrfacsaró szagú
életrevaló, eleven, életerős személyiség
maróan gúnyos (pl. kritika)

 

Címlapkép: Getty Images
#internet #google #nyelv #tudás #kvíz #nyelvi kvíz

