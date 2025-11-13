A Palantir Technologies második alkalommal indítja el a középiskolát végzett fiataloknak szóló Meritocracy Fellowship programját.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
A legrosszabbul kereső fizikai munkások továbbra is az ország keleti megyéiben élnek: Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplénben a közigazgatásban dolgozók mindössze 180 ezer forint körüli nettót visznek haza havonta. Nógrádban és Baranyában sem sokkal jobb a helyzet, ahol a fizetések alig haladják meg a 200–220 ezer forintot. Ezek a bérek jóval elmaradnak az országos, 476 ezres átlagtól, így a keleti régiók dolgozói továbbra is a legnagyobb vesztesei a bérkülönbségeknek.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint jelentős különbségek mutatkoznak a fizikai munkát végzők nettó átlagkeresetében az egyes nemzetgazdasági ágak és vármegyék között.
A legalacsonyabb keresetek Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jellemzők, ahol a közigazgatásban dolgozó fizikai munkavállalók havi nettó 179–181 ezer forint körül keresnek. Ezek az értékek a legrosszabbul fizetett munkakörök közé tartoznak országos szinten.
A lista alján több, jellemzően kelet-magyarországi térség is szerepel, ami jól mutatja a régiós bérkülönbségek tartósságát. Nógrád vármegyében például az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységekben dolgozók átlagosan 198 ezer forintot visznek haza, ami szintén a legalacsonyabb kereseti kategóriába tartozik. Baranyában, Hajdú-Biharban és Békésben a közigazgatásban dolgozók fizetése 220–230 ezer forint körül mozog, ami továbbra is jóval elmarad az országos fizikai átlagtól.
A legjobban fizető alacsony keresetű ágazatok közé a nyugati és középső vármegyék tartoznak. Vasban például a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén dolgozók nettó 273 889 forintot keresnek, míg Budapesten – érdekes módon – a mezőgazdasági fizikai munkások átlagfizetése a legmagasabb a listán: 289 166 forint. Ez közel 110 ezer forintos különbséget jelent a főváros és a legszegényebb észak-keleti megyék között.
A középmezőnyben több oktatási és pénzügyi ágazat is megjelenik, különösen a dunántúli megyékben. Fejér, Tolna, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyékben a fizikai munkát végzők keresete az oktatásban 250–267 ezer forint között alakul, ami ugyan nem kiugróan magas, de már közelebb áll az országos mediánhoz. A vendéglátás szektorban Pest, Komárom-Esztergom és Csongrád-Csanád vármegyék mutatnak hasonló, 250–265 ezer forintos szintet.
A területi bérkülönbségek mögött több tényező is meghúzódik. Egyrészt a gazdasági fejlettség és a beruházások koncentrációja, másrészt az adott ágazat regionális jelentősége és a munkaerőhiány mértéke is befolyásolja a kereseteket. A nyugat-magyarországi vármegyékben - különösen a határ mentén - a magasabb bérek részben az osztrák munkaerőpiac közelségének köszönhetők, míg a keleti térségekben a gyengébb gazdasági teljesítmény és a korlátozott munkaerőpiaci lehetőségek tartják alacsonyan a fizetéseket. Emellett az ágazati bérpolitika, az önkormányzati finanszírozás szintje és a szezonális munkaerőigények is jelentősen alakítják a regionális jövedelmi viszonyokat.
Ez a top10 legrosszabbul fizető ágazat
A korábban bemutatott vármegyei bontás jól rávilágított arra, hogy a legalacsonyabb nettó fizetések jellemzően az ország keleti és délkeleti térségeiben fordulnak elő, különösen a közigazgatásban és a szolgáltatási szektorokban. A KSH 2025 első negyedéves adatai alapján készült összesítés ezt országos szinten is megerősíti: a tíz legrosszabbul fizető nemzetgazdasági ág szinte kizárólag kelet-magyarországi megyékhez és jellemzően alacsony bérszínvonalú ágazatokhoz köthető.
A legkevesebbet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fizetik, ahol a közigazgatásban, védelemben és társadalombiztosításban dolgozó fizikai munkások mindössze 179 477 forintos nettó átlagkeresetet kapnak. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén hasonló ágazata 180 920 forinttal. Ezek az összegek alig haladják meg a 2025 eleji garantált bérminimum szintjét, és jól mutatják, milyen nehéz helyzetben vannak a közszférában dolgozó fizikai munkavállalók a keleti régiókban.
A harmadik és negyedik helyen Nógrád vármegye két szektora, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (198 472 forint), valamint az egyéb szolgáltatások (206 057 forint) szerepelnek. Nógrád ezzel háromszor is megjelenik a negatív rangsorban, ami különösen jól érzékelteti a térség alacsony bérszintjét és korlátozott gazdasági lehetőségeit.
Tolna vármegye bányászata sem kínál vonzó kereseti lehetőséget: az itt dolgozó fizikai munkások átlagosan 209 139 forintot keresnek havonta. A közigazgatási dolgozók Nógrádban valamivel jobban járnak, de az ő 219 819 forintos átlaguk még mindig messze elmarad a nyugati megyék hasonló ágazatainak béreitől.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A lista további részében a pénzügyi és biztosítási tevékenység is feltűnik, ami önmagában szokatlan, hiszen ez az ágazat jellemzően a magasabb keresetűek közé tartozik. Borsod-Abaúj-Zemplénben 222 260, Hevesben 224 534 forintot kapnak a fizikai munkát végzők, ami jól mutatja a régiós különbségek erejét. Baranya és Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási dolgozói hasonlóan alacsony, 222–224 ezer forintos fizetésekkel zárják a rangsort.
Az országos átlag már mesés fizetés lenne
A legrosszabbul fizetett ágazatokban dolgozók keresetei drámai kontrasztban állnak az országos átlagbérekkel. Míg a KSH szerint 2025 első negyedévében a nettó átlagkereset országosan 476 146 forint volt, addig a legkevesebbet kereső szabolcsi közigazgatási dolgozók mindössze 179 477 forintot vihettek haza. Ez azt jelenti, hogy az országos átlag több mint 2,5-szerese annak, amit az ország legszegényebb térségében a legalacsonyabb bérű fizikai munkakörökben keresnek.
Budapesten, ahol a nettó átlagbér 575 558 forint, a különbség még szembetűnőbb: egy fővárosi átlagkereset több mint háromszorosa a legrosszabbul fizetett szabolcsi állások fizetésének. Másképp fogalmazva: egy budapesti dolgozó kevesebb mint két hét alatt megkeresi azt az összeget, amiért Szabolcs-Szatmár-Beregben egy fizikai munkásnak egy teljes hónapot kell dolgoznia. Ez a jövedelmi szakadék jól érzékelteti, mennyire eltérő életszínvonalat biztosítanak a különböző térségekben elérhető állások.
Érdekes ugyanakkor, hogy még a legrosszabbul kereső budapesti dolgozók is megközelítik a szabolcsi átlagbért: a fővárosi mezőgazdaságban dolgozó fizikai munkások átlagosan 289 ezer forintot keresnek, ami mindössze 66 ezer forinttal kevesebb, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye összes ágazatának átlagos nettó bére (355 610 forint).
A különbségek nemcsak a régiók között, hanem ágazati szinten is rendkívül nagyok. Míg Budapesten egy átlagos munkavállaló 575 ezer forintot keres, addig a nógrádi, borsodi vagy szabolcsi fizikai dolgozók jövedelme 180-220 ezer forint körül mozog. Ez a különbség azt jelenti, hogy a legrosszabbul fizetett munkák bére a fővárosi átlag 30-40 százalékát sem éri el.
Ők a legjobban kereső fizikai dolgozók
Ugyanezen adatsorból előző cikkünkben megnéztük, kik is a legjobban kereső fizikai munkások Magyarországon. Mint kiderült, a legmagasabb nettó átlagkeresetet - 967 880 forintot - Tolna vármegyében mérték, a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás ágazatban dolgozók körében. Ez az összeg nemcsak a megyei, hanem az országos szinten is kiugró érték, és jól tükrözi, hogy az energiaiparban dolgozó fizikai szakemberek - például karbantartók, gépkezelők, műszerészek - szaktudása és felelőssége milyen magas bérszintet indokol.
A második helyen Csongrád-Csanád vármegye áll 629 ezer forintos átlaggal, ahol a bányászat és kőfejtés területén dolgozók keresnek kiemelkedően. Hasonlóan magas, 550-560 ezer forintos fizetéseket mértek Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Zala megyében is, elsősorban a bányászatban vagy az energiaiparban foglalkoztatottak körében. Ezek az ágazatok jellemzően speciális technikai tudást, nehéz fizikai munkát és gyakran veszélyes körülményeket jelentenek, ami komoly bérprémiumot eredményez a dolgozók számára.
A vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók 55 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez az arány 6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábban mért szintnél.
A börtönőrök bére az utóbbi években jelentősen emelkedtek, ám ezért alkalmassági teszteken, valamint egy több hónapos kiképzésen kell részt venniük a jelentkezőknek.
A LIGA Szakszervezetek üdvözli az Európai Unió Bírósága azon mai döntését, amely megerősítette a megfelelő minimálbérről szóló EU irányelv érvényességét.
Újabb dolgozók elégelték meg a siralmas fizetéseket: asztalra csap a szakszervezet, tüntetést szerveznek
A tiltakozás időpontja szimbolikus: 150 évvel ezelőtt ezen a napon született Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
Szektorok szerinti bontásban jelentős különbségek figyelhetőek meg az álláspiacon.
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, többnyire rugalmasan.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
Jön az utolsó szombati munkanap 2025-ben: így alakul december 24 ledolgozása, ez a nap lesz ledolgozós szombat
2025-ben December 24 munkaszüneti nap, ünnepnap vagy talán munkanap? Egyik sem: áthelyezett pihenőnap, amit december 13-án kell ledolgozni. Mutatjuk, ez hogy érinti a mindennapokat.
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a Z generáció esetében már nem akkora a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációknál.
Temérdek magyar dolgozót rúghatnak ki egyik napról a másikra: kész, vége, erre a munkára többé nem kell ember?
Az AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, de kérdéses, hogy teljesen kiválthatják-e az emberi munkaerőt.
A Wall Streeten ismét nőhetnek a bónuszok, miután az ügyletek száma és a piaci volatilitás új lendületet adott a kereskedőknek és befektetési bankároknak.
Egymilliót is simán lehet keresni ezzel a melóval: bárki megtanulhatja, nagyon keresik ide az embereket
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres: jövőre ráadásul további, 5-7%-os béremelés várható.
Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Bőven 1 millió forint felett keresnek ezek a magyarok: rengetegen szakembert keresnek, ők az új IT-sok?
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres.
2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.