Nagyon rég nem volt ilyen erős a forint: döbbenet, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz

A forint két éves csúcsra erősödött, miközben az államháztartás januárban többlettel zárt. Az árfolyamok alakulása bővebben a Pénzcentrum árfolyam oldalán nyomon követhető.

A forint hétfőn 26 havi csúcsra erősödött, a kora reggeli kereskedésben elérve a 377 forintos szintet az euróval szemben, ami 2023 novembere óta a legerősebb árfolyam. A magyar fizetőeszköz 0,2 százalékkal erősödött, miközben a régió más devizái is jól teljesítettek.

A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, még a várható kamatcsökkentések ellenére is. A dollár árfolyama 317,7 körül alakul, ami szintén jelentős forint-erősödést jelent.

A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. Az adó- és járulékbevételek meggyőző mértékben bővültek, miközben tovább nőtt a családi adókedvezmény mértéke, és januártól a kétgyermekes anyák szja-mentességet kaptak.

Az év első hónapjában a kiadási oldalt terhelte a fegyverpénz kifizetése is. Az ING elemzői szerint a piac figyelemmel kíséri majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, mivel olyan bejelentések hangozhatnak el, amelyek hatással lehetnek a magyar fiskális politikára.

A szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével. Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186 körül alakul, miközben az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben.