A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Nagyon rég nem volt ilyen erős a forint: döbbenet, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz
A forint két éves csúcsra erősödött, miközben az államháztartás januárban többlettel zárt. Az árfolyamok alakulása bővebben a Pénzcentrum árfolyam oldalán nyomon követhető.
A forint hétfőn 26 havi csúcsra erősödött, a kora reggeli kereskedésben elérve a 377 forintos szintet az euróval szemben, ami 2023 novembere óta a legerősebb árfolyam. A magyar fizetőeszköz 0,2 százalékkal erősödött, miközben a régió más devizái is jól teljesítettek.
A dollár gyengülése és a magas hazai kamatszint továbbra is vonzóvá teszi a forintot a befektetők számára, még a várható kamatcsökkentések ellenére is. A dollár árfolyama 317,7 körül alakul, ami szintén jelentős forint-erősödést jelent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint januárban 32,3 milliárd forintos többletet ért el az államháztartás központi alrendszere. Az adó- és járulékbevételek meggyőző mértékben bővültek, miközben tovább nőtt a családi adókedvezmény mértéke, és januártól a kétgyermekes anyák szja-mentességet kaptak.
Az év első hónapjában a kiadási oldalt terhelte a fegyverpénz kifizetése is. Az ING elemzői szerint a piac figyelemmel kíséri majd Orbán Viktor hétvégi évértékelőjét, mivel olyan bejelentések hangozhatnak el, amelyek hatással lehetnek a magyar fiskális politikára.
A szakértők felhívják a figyelmet a forint fokozatos erősödésére a választások közeledtével. Az euró-dollár keresztárfolyam 1,186 körül alakul, miközben az euró délelőtt kis mértékben gyengülni kezdett a forinttal szemben.
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órakor kezdte el a sajtótájékoztatót tart a Karmelita Kolostor Színháztermében.
