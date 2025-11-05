Ilyen akciókkal várja az osztrák bevásárlófalu, Parndorf 2025-ben is a magyar vásárlókat: rengetegen járnak át, ezért éri meg

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen kelnek útra, hogy beszerezzék a karácsonyi ajándékokat. A magyarok körében minden évben népszerű vásárlóhelyek az adventi időszakban a különböző designer outletek, ahol márkás ruhákat és más termékeket lehet nagy kedvezménnyel beszerezni. Parndorf outlete az egyik legismertebb ilyen helyszín, éppen ezért annak jártunk most utána, mi mindent érdemes tudnunk Parndorf nyitvatartása, a híres bevásárlófalu üzletei, illetve Pandorf Black Friday Napjai kacsán.

Az osztrák-magyar határ túloldalán található Parndorf, amit az utazók leginkább az autópálya lehajtó közvetlen közelében található bevásárlókomplexumról ismernek. Mutatjuk, hogy néz ki Pandorf térképe és mely híres márkanevek szerepelnek a Parndorf üzletek listáján, hogyan tudunk ide a lehető legegyszerűbben eljutni és mikor lesz a Pandorf Black Friday Napok 2025 novemberében!

Amit Parndorfról tudni érdemes

Parndorf (magyarul Pándorfalu) egy falu az osztrák-magyar határ túloldalán, az országhatár közvetlen közelében, az autópálya mellett. A település az itt 1998-ban megnyitott Designer Outletről híresült el, amely 2005-ben és 2014-ben is nagy fejlesztéseken esett át, így az évek során a térség egyik legnagyobb munkáltatójává, egyben híres turistalátványossággá nőtte ki magát.

Természetesen nem csak az outlet miatt érdemes ide ellátogatni: ha már erre járunk, tegyünk egy sétát a rendezett településen is és nézzük meg a falu híres, 18. századi szélmalmát. Bár Parndorf nem közvetlenül vízparti település, ne felejtsük el, hogy a Fertő-tó osztrák oldalán járunk: a falutól mindössze 15 percre található Podersdorf am See vízpartja, ahol egy különleges, piros-fehér világítótornyot is találunk.

Pandorf vagy Parndorf? Nem mindegy! Aki korábban még nem járt Parndorfban vagy nem találkozott a település nevével írásban, azt hiheti, hogy a település nevét „Pandorfnak” ejtik. Ez a kifejezés hibásan terjedt el a köztudatban: valójában „r”-rel, azaz „Parndorfnak” írjuk és ejtjük helyesen.

Parndorf Designer Outlet: több mint 160 márkabolt egy helyen

A Designer Outlet Parndorfban évek óta töretlen népszerűségnek örvend a magyarok körében: 2024 szeptemberétől már közvetlen buszjáratokat is indítanak ide, kifejezetten azok számára, akik itt akarnak vásárolni. Pandorf térképén láthatjuk, hogyan helyezkednek el a bevásárlófalu üzletei és az azokat körülvevő parkolóhelyek, melyeknek használata egész nap ingyenes az outlet látogatói számára (a parkolóban elektromos autók töltésére is van lehetőség). A gigantikus bevásárlókomplexumban több mint 160 üzletet találunk: Pandorf UGG, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Vans és Michael Kors üzletei mellett olyan világmárkák is képviseltetik itt magukat, mint például a Gucci, a Versace vagy a Prada.

Parndorf térképe

Parndorf nyitvatartás: mettől meddig tartanak nyitva a boltok?

Parndorf outlet nyitvatartása kapcsán érdemes tudnunk, hogy az üzletek hétfőtől szombatig tartanak nyitva, vasárnap és az osztrák munkaszüneti napokon viszont zárva vannak. Az üzletek nyitvatartási idejét befolyásolhatják a szezonális ajánlatok és akciók: 2025. november 5. és november 8. között a Late Night Shopping Napok miatt az üzletek hétfőtől péntekig 09:00-tól 21:00-ig, szombaton pedig 09:00-tól 18:00-ig várják a látogatókat. A rendezvény keretein túl az outlet 20:00-ig tart nyitva (az aktuális nyitvatartási információkról mindig tájékozódjunk a bevásárlókomplexum hivatalos oldalán).

EZ IS ÉRDEKELHET Bécs karácsonyi vásár 2025: itt a bécsi adventi vásár helyszíne, nyitvatartása Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.

Parndorf Black Friday Napok 2025

Mind a bevásárlóközpontok, mind az online áruházak munkaévében kiemelt időszaknak számít az adventi ajándékvásárlás ideje, ezen belül is a különböző Black Friday rendezvények vonzzák a legtöbb vásárlót. Az eseményből természetesen Parndorf Outlet sem maradhat ki:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

a Black Friday Napok Parndorfban 2025. november 22-től december 2-ig tartanak – ebben az időszakban extra kedvezményeket biztosítanak a vásárlóknak.

Hogyan juthatunk el Parndorfba?

Parndorfba többféle módon, autóval és tömegközlekedéssel is eljuthatunk. Amennyiben autóval közelítjük meg (Parndorf Designer Outlet címe: 7111, Parndorf, Designer Outlet Straße 1.), Budapest és Győr irányából az M1-es autópályán (az osztrák oldalon A4-es autópálya) tudunk ide eljutni. Az aktuális forgalmi viszonyoktól függően Budapestről kb. 120 perc, Győrből kb. 50 perc az út Parndorfba.

Parndorfba közvetlen shuttlebusz járat is indul Budapestről: a járat 8:45-kor indul a belvárosból (1054 Budapest Báthory u 19.), 11:00-re érkezik meg Parndorfba, majd 16:30-kor indul vissza Budapestre. 10 fő fölötti csoportok számára különjárat is foglalható. Flixbus hétfőtől szombatig Budapestről (indulás 07:15-kor és 12:15-kor a Népligettől) és Győrből (indulás 09:00-kor és 13:50-kor Győr Autóbusz állomásról) is jár Parndorfba, visszafelé Győr, majd Budapest megállókkal 9:00-kor és 13:00-kor indul a járat.

Amennyiben valaki nem Flixbusszal és nem a parndorfi shuttlebusszal, hanem sima tömegközlekedéssel akar ide eljutni, vonattal tudja megközelíteni a települést. Budapestről Győri átszállással tudunk eljutni Parndorf Ort vasútállomásra, ahonnan a Designer Outlet közvetlen járatai szállítják el az utasokat az üzletekhez. Győrből óránként egy átszállás nélküli vonatjárat indul Parndorfba.