MTI/Oláh Tamás
Gazdaság

Piros betűs ünnep a tőzsdén: történelmi csúcsot ért el a Richter

MTI
2026. február 9. 18:12

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a BUX a nemzetközi piacokkal ellentétesen mozgott hétfőn magas forgalom mellett.

A Richter folytatta múlt hét végi emelkedését és nap folyamán új történelmi csúcsot ért el 11 820 forinton, a befektetői érdeklődés a társaság amerikai stratégiai partnerének (AbbVie) múlt héten közzétett kedvező pénzügyi jelentése után nőtt meg a gyógyszerrészvény iránt.

A Mol papírjai profitrealizáció után csökkentek, és az OTP részvényeinél is kisebb korrekció volt megfigyelhető - fogalmazott az elemző. A Mol árfolyama 66 forinttal, 1,67 százalékkal 3876 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,22 százalékkal 40 410 forintra esett, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1986 forintra erősödött, forgalma 987,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,66 százalékkal 11 670 forintra nőtt, a részvények forgalma 5,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 10 234,85 ponton zárt hétfőn, ez 62,57 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Címlapkép: MTI/Oláh Tamás
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

