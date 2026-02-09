A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
Piros betűs ünnep a tőzsdén: történelmi csúcsot ért el a Richter
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 176,21 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 129 854,13 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a BUX a nemzetközi piacokkal ellentétesen mozgott hétfőn magas forgalom mellett.
A Richter folytatta múlt hét végi emelkedését és nap folyamán új történelmi csúcsot ért el 11 820 forinton, a befektetői érdeklődés a társaság amerikai stratégiai partnerének (AbbVie) múlt héten közzétett kedvező pénzügyi jelentése után nőtt meg a gyógyszerrészvény iránt.
A Mol papírjai profitrealizáció után csökkentek, és az OTP részvényeinél is kisebb korrekció volt megfigyelhető - fogalmazott az elemző. A Mol árfolyama 66 forinttal, 1,67 százalékkal 3876 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,22 százalékkal 40 410 forintra esett, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,2 százalékkal 1986 forintra erősödött, forgalma 987,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,66 százalékkal 11 670 forintra nőtt, a részvények forgalma 5,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 10 234,85 ponton zárt hétfőn, ez 62,57 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az Európai Bizottság frissen közzétett Megfizethető Energia Cselekvési Terve az energiaárak mérséklését tűzi ki célul,
A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdaság gyenge teljesítményét elsősorban külső tényezőkkel, mindenekelőtt a német gazdaság problémáival magyarázza.
Rekordmagasságba, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka január végére a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Mol jelentős előrehaladást ért el a százhalombattai Dunai Finomító tűzkárt szenvedett AV3 üzemének helyreállításában.
Tizenöt hónapos mélypontra, 66 000 dollárra esett a Bitcoin árfolyama, noha Donald Trump amerikai elnök korábban látványosan a kriptovaluták mellé állt.
Az Amazon 200 milliárd dollárt tervez mesterséges intelligenciára és kapcsolódó infrastruktúrára költeni, jóval túlszárnyalva a tavalyi 125 milliárdos MI-kiadását.
A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.
Az előző év azonos időszakához mérten 1,8, az előző hónaphoz képest 0,9%-kal bővült az ipari termelés
Pénteken érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-ei országgyűlési választásról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 3492,59 pontos, 2,62 százalékos csökkenéssel 129 819,11 ponton zárt csütörtökön.
A forint és a cseh korona is erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben, ami egyes vállalatoknál költségcsökkenést, másoknál jövedelmezőségi nyomást okozott.
Fontos dátum a mai a 2026-os országgyűlési választás szempontjából: ezeknek a választóknak április 2-ig dönteniük kell, különben nem szavazhatnak
Február 5-e kulcsdátum a 2026-os országgyűlési választás előtt: ettől a naptól lehet kérni az átjelentkezést, a mozgóurnát vagy a külképviseleti szavazást.
Az FBI segítségével buktak le a magyar csalók: irdatlan mennyiségű hamis arannyal bizniszeltek + Videó
Miközben a magyar nyomozók a hazai szálakat derítették fel, az FBI New Jersey állambeli, newarki kirendeltsége a sértettek azonosítását végezte.
