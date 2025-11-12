Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent
2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni. Egy év alatt a legnagyobb drágulás a dohánytermékek, a marhahús és a friss élelmiszerek körében történt, miközben egyetlen hónap leforgása alatt a legnagyobb árugrást az őszi szezontermékek mutatták. Legyen szó ruházati termékekről vagy élelmiszerekről.
A legfrissebb adatok szerint 2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Miközben havi alapon, azaz 2025 szeptember és október között, a statisztikák szerint "nem változtak az árak".
Nézzünk azonban kicsit a számok mögé: ha megvizsgáljuk az egyes termékek szintjére lebontva a változásokat, akkor bizony nagyon kellemetlen meglepetésekben lehet részünk. Olyan drágulásokat találhatunk ugyanis, amik éves, de akár havi alapon is igencsak megterhelik az egyszerű vásárló pénztárcáját.
Ezektől az áraktól azért be lehet ájulni
Az októberről októberre mért árösszevetés alapján ez a top10 legjobban dráguló „mini-kosarunk” brutálisan drágult 2024-2025 október között: a tételek egyenlő súlyozású átlagos árnövekedése mintegy 23,4%.
Ez messze meghaladja (több mint ötszöröse) az országos átlagos inflációt, ami jól mutatja, hogy a mindennapokban érzett drágulás erősen függ attól, mit veszünk.
A legnagyobbat a dohány és a marhahús ugrott: a Pall Mall dohány +37,4% (adóemelések, jövedéki terhelés), a rostélyos +35,6%. Kiemelkedő még az alma és a vezetékes gáz +25–25%-os drágulása; előbbi mögött egyértelműen a gyengébb termésa ludas.
De amint látjuk, élelmiszerfronton széles körű az emelkedés:
- csokoládé +20,6% (rekordmagas kakaóárak),
- tojás +20,3%,
- őrölt kávé +19,3% (világpiaci kávédrágulás),
- csirkemell +17,9%,
- fehér bor +15,6%.
Egy hónap sem telt azért drágulás nélkül
Bár az összesített adatok alapján egyetlen hónap alatt gyakorlatilag nem változtak az árak Magyarországon, azért termékszinten jócskán történtek áremelkedések. A legnagyobb drágulás ezúttal nem az élelmiszereknél, hanem a ruházati és háztartási cikkeknél történt. A női szandál ára például 13 070 forintról 14 360 forintra emelkedett, ami 9,9%-os havi növekedés.
Szintén nagyot ment a villamos olajradiátor, hiszen a hidegebb hónapok közeledtével a 2000–2600 wattos modellek ára 27 180-ról 28 880 forintra nőtt, azaz 6,3%-kal többe kerültek, mint szeptemberben.
Az élelmiszerek esetében a drágulás kiegyensúlyozottabb képet mutatott. A paradicsom ára 851-ről 900 forintra nőtt (+5,8%), míg az uborka és a zöldpaprika 4% körüli áremelkedést mutatott - utóbbiaknál a szezonzárás és a csökkenő kínálat okozza a drágulást. A tojás emellett 3,4%-kal drágult (861 → 890 forint/10 db).
A pékáruknál a kakaós csiga ismét drágult, 255 forintról 265-re (+3,9%), ami az energiaárak és az alapanyagköltségek lassú, de tartós hatását tükrözi. Ugyanilyen mértékben emelkedett a női akrilpulóver ára (8360 → 8690 Ft), míg a férfi átmeneti kabátok 4,1%-kal kerültek többe. A háztartási cikkeknél szintén érzékelhető az őszi-telelési szezon hatása: a szintetikus takaró 9020 forintról 9350-re drágult (+3,7%).
A havi drágulást illetően azt mondhatjuk, hogy a top10 átlagos drágulása 3-6 százalék között alakult, és nagyon is láthatjuk, hogy a legnagyobb áremelkedések jól tükrözik a szezonalitás hatását. A fűtéshez, öltözködéshez és háztartási komforthoz kapcsolódó termékek ára emelkedik most a leggyorsabban.
Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor.
Meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat a Spar üzletei a karácsony előtti napokban, december 24-én pedig délig lesznek nyitva.
2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.
A Szamos és a Sulyán szaloncukrok ízei továbbra is a prémium kategóriát képviselik – csak éppen soha nem voltak még ilyen drágák.
Helyreigazító közlemény a Pénzcentrum 2025. november 4-i cikke kapcsán.
A márka több mint három évtized után búcsúzik a fizikai kiskereskedelemtől, de online tovább működik.
Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban – így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!
Az ALDI üzletei a vásárlói igényekhez és munkatársai érdekeihez egyaránt igazodva idén is nyitva lesznek december 24-én délig.
Meglepően korán indította be a karácsonyi szezont az Aldi: a diszkontlánc már november elején piacra dobta a frissen sütött bejgliket.
Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Naponta már 10–11 millió palackot, üveget és dobozt váltanak vissza a magyarok a MOHU REpont rendszerében.
Nem jönnek vissza az aranyidők, a magyar libahús, libamáj már nem lesz soha abban a helyzetben, mint húsz-harminc évvel ezelőtt.
A Tesco üzletei a szokásos, rövidített nyitvatartással üzemelnek december 24-én, délig várják a vásárlókat - közölte a boltlánc.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a forgalom volumene a nyers adat alapján 3,4, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát.
Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.