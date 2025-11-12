Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik

2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni. Egy év alatt a legnagyobb drágulás a dohánytermékek, a marhahús és a friss élelmiszerek körében történt, miközben egyetlen hónap leforgása alatt a legnagyobb árugrást az őszi szezontermékek mutatták. Legyen szó ruházati termékekről vagy élelmiszerekről.

A legfrissebb adatok szerint 2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Miközben havi alapon, azaz 2025 szeptember és október között, a statisztikák szerint "nem változtak az árak".

Nézzünk azonban kicsit a számok mögé: ha megvizsgáljuk az egyes termékek szintjére lebontva a változásokat, akkor bizony nagyon kellemetlen meglepetésekben lehet részünk. Olyan drágulásokat találhatunk ugyanis, amik éves, de akár havi alapon is igencsak megterhelik az egyszerű vásárló pénztárcáját.

Ezektől az áraktól azért be lehet ájulni

Az októberről októberre mért árösszevetés alapján ez a top10 legjobban dráguló „mini-kosarunk” brutálisan drágult 2024-2025 október között: a tételek egyenlő súlyozású átlagos árnövekedése mintegy 23,4%.

Ez messze meghaladja (több mint ötszöröse) az országos átlagos inflációt, ami jól mutatja, hogy a mindennapokban érzett drágulás erősen függ attól, mit veszünk.

A legnagyobbat a dohány és a marhahús ugrott: a Pall Mall dohány +37,4% (adóemelések, jövedéki terhelés), a rostélyos +35,6%. Kiemelkedő még az alma és a vezetékes gáz +25–25%-os drágulása; előbbi mögött egyértelműen a gyengébb termésa ludas.

De amint látjuk, élelmiszerfronton széles körű az emelkedés:

csokoládé +20,6% ( rekordmagas kakaóárak ),

), tojás +20,3%,

őrölt kávé +19,3% ( világpiaci kávédrágulás ),

), csirkemell +17,9%,

fehér bor +15,6%.

Egy hónap sem telt azért drágulás nélkül

Bár az összesített adatok alapján egyetlen hónap alatt gyakorlatilag nem változtak az árak Magyarországon, azért termékszinten jócskán történtek áremelkedések. A legnagyobb drágulás ezúttal nem az élelmiszereknél, hanem a ruházati és háztartási cikkeknél történt. A női szandál ára például 13 070 forintról 14 360 forintra emelkedett, ami 9,9%-os havi növekedés.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szintén nagyot ment a villamos olajradiátor, hiszen a hidegebb hónapok közeledtével a 2000–2600 wattos modellek ára 27 180-ról 28 880 forintra nőtt, azaz 6,3%-kal többe kerültek, mint szeptemberben.

Az élelmiszerek esetében a drágulás kiegyensúlyozottabb képet mutatott. A paradicsom ára 851-ről 900 forintra nőtt (+5,8%), míg az uborka és a zöldpaprika 4% körüli áremelkedést mutatott - utóbbiaknál a szezonzárás és a csökkenő kínálat okozza a drágulást. A tojás emellett 3,4%-kal drágult (861 → 890 forint/10 db).

A pékáruknál a kakaós csiga ismét drágult, 255 forintról 265-re (+3,9%), ami az energiaárak és az alapanyagköltségek lassú, de tartós hatását tükrözi. Ugyanilyen mértékben emelkedett a női akrilpulóver ára (8360 → 8690 Ft), míg a férfi átmeneti kabátok 4,1%-kal kerültek többe. A háztartási cikkeknél szintén érzékelhető az őszi-telelési szezon hatása: a szintetikus takaró 9020 forintról 9350-re drágult (+3,7%).

A havi drágulást illetően azt mondhatjuk, hogy a top10 átlagos drágulása 3-6 százalék között alakult, és nagyon is láthatjuk, hogy a legnagyobb áremelkedések jól tükrözik a szezonalitás hatását. A fűtéshez, öltözködéshez és háztartási komforthoz kapcsolódó termékek ára emelkedik most a leggyorsabban.