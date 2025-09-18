Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba. Az időhiány, a sűrű munkarend és a családi teendők mellett az emberek mindinkább úgy gondolják, hogy a szabadidejük értékesebb, mint a takarításra fordított órák. Egy friss felmérés szerint a fővárosiak közel fele évente legalább egyszer igénybe vesz professzionális segítséget, a rendszeres takarítást kérők aránya pedig folyamatosan növekszik.
A felgyorsult életmód és a nyugati trendek begyűrűzése is formálja a háztartási munkához való viszonyunkat. Míg Nyugat-Európában évtizedek óta bevett szokás takarítót fogadni, Magyarországon, különösen a nagyvárosokban, csak az elmúlt években indult be igazán ez a tendencia.
A HW Solutions kutatása megállapította, hogy a budapestiek mintegy 15%-a már rendszeresen, azaz havonta vagy kéthetente hív szakembert otthona rendben tartásához. Az alkalmi, nagytakarítás jellegű megbízások aránya pedig ennél is magasabb: a fővárosiak 45-50%-a vesz igénybe évente legalább egyszer ilyen szolgáltatást, jellemzően a tavaszi nagytakarítások idején.
A piac bővülése a szolgáltatói oldalon is látványos, kutatásunk szerint idén májusban Magyarországon összesen 570 regisztrált takarítási szolgáltatás működött, ebből Budapesten 268. Ez a szám 4,76%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, vagyis a szolgáltatók száma folyamatosan bővül
– emelte ki a felmérés megállapításai közül Medveczky Tamás, a cég ágazatigazgatója.
Mit kapunk a pénzünkért?
Sokan egyértelműen a költségek és a takarítás időtartama alapján döntenek, amikor profi takarítót választanak. A díjszabás változatos, de általánosságban elmondható, hogy az óradíjak 4 000–6 000 Ft, a négyzetméter alapú árak pedig 300–600 Ft között mozognak.
Így egy 60–80 m²-es lakás heti rendszerességű takarítása havonta 45 000–60 000 Ft közötti kiadást jelent.
Egy normál takarítás jellemzően 2–4 órát vesz igénybe. Egy 50-60 m²-es lakás alapos kitakarítása nagyjából 2-2,5 óra, míg egy 100 m² feletti otthonnál ez 4 óra fölé is nyúlhat.
Az alap takarítási csomag jellemzően a porszívózást, felmosást, portörlést, a fürdőszoba és a WC teljes körű tisztítását, valamint a konyhai munkapultok és külső felületek letörlését foglalja magában. A szekrények belsejének kipakolása, az ablaktisztítás vagy az alaposabb vízkőoldás már általában nem része az alapszolgáltatásnak
– magyarázta Medveczky Tamás. A szakértő hangsúlyozza, hogy a takarítási időt nagyban befolyásolja az ingatlan állapota és az esetlegesen igényelt olyan extra szolgáltatások, mint például ablaktisztítás vagy a sütő belső takarítása.
Mindenkinek megéri, aki értékeli a szabadidejét
A cég kutatása felmérte azt is, hogy kiknek érdemes leginkább a takarító szolgáltatást igénybe venni.
A szolgáltatás legfőbb előnye az időmegtakarítás, ami szinte minden élethelyzetben vonzó lehet
– fogalmazott a szakértő. „Hasznos lehet az elfoglalt, sokat dolgozó embereknek, hiszen így számukra a hétvége pihenéssel tölthető, nem a porszívózással. A kisgyermekes családoknál a rend és a higiénia fenntartása állandó kihívás, a takarító pedig extra terhet vehet le a szülők válláról. Az idősek vagy mozgásukban korlátozottak esetében pedig már nem is kényelmi szolgáltatásról beszélünk, hanem az alapvető igények teljesítéséről a mindennapokban.
A szakértő hozzátette, hogy a takarítási szolgáltatás az ingatlan-bérbeadók számára is elengedhetetlen a gyors és professzionális tisztaság érdekében.
A takarító igénybevétele ma már nem úri kiváltság, hanem egy praktikus döntés az idővel való gazdálkodás érdekében. Az emberek egyre nagyobb mértékben felismerik, hogy a stresszmentes, tiszta otthon és a felszabaduló órák megérik a befektetést. A megbízhatóság kulcskérdés, ezért mindig érdemes leinformálható, szerződéssel és biztosítással rendelkező szolgáltatót választani a magánúton talált, ismeretlen szakemberek helyett
– tette hozzá. „Bár az esetek túlnyomó többségében nem történik semmilyen visszaélés, érdemes tudatosan kiválasztani a takarítót, és biztonsági lépéseket tenni, különösen az első alkalmaknál!”
Medveczky Tamás kiemelte azt is, hogy bár a felmérés az aktuális lakossági helyzetképet kívánta bemutatni, a vállalat kizárólag ipari és vállalkozásoknak szóló takarítási és tisztítási szolgáltatásokat nyújt.
