2025. szeptember 18. csütörtök Diána
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cleaning with yellow sponge
Otthon

Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 17:03

Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba. Az időhiány, a sűrű munkarend és a családi teendők mellett az emberek mindinkább úgy gondolják, hogy a szabadidejük értékesebb, mint a takarításra fordított órák. Egy friss felmérés szerint a fővárosiak közel fele évente legalább egyszer igénybe vesz professzionális segítséget, a rendszeres takarítást kérők aránya pedig folyamatosan növekszik.

A felgyorsult életmód és a nyugati trendek begyűrűzése is formálja a háztartási munkához való viszonyunkat. Míg Nyugat-Európában évtizedek óta bevett szokás takarítót fogadni, Magyarországon, különösen a nagyvárosokban, csak az elmúlt években indult be igazán ez a tendencia.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A HW Solutions kutatása megállapította, hogy a budapestiek mintegy 15%-a már rendszeresen, azaz havonta vagy kéthetente hív szakembert otthona rendben tartásához. Az alkalmi, nagytakarítás jellegű megbízások aránya pedig ennél is magasabb: a fővárosiak 45-50%-a vesz igénybe évente legalább egyszer ilyen szolgáltatást, jellemzően a tavaszi nagytakarítások idején.

A piac bővülése a szolgáltatói oldalon is látványos, kutatásunk szerint idén májusban Magyarországon összesen 570 regisztrált takarítási szolgáltatás működött, ebből Budapesten 268. Ez a szám 4,76%-os növekedést jelent 2023-hoz képest, vagyis a szolgáltatók száma folyamatosan bővül

– emelte ki a felmérés megállapításai közül Medveczky Tamás, a cég ágazatigazgatója.

Kapcsolódó cikkeink:

Mit kapunk a pénzünkért?

Sokan egyértelműen a költségek és a takarítás időtartama alapján döntenek, amikor profi takarítót választanak. A díjszabás változatos, de általánosságban elmondható, hogy az óradíjak 4 000–6 000 Ft, a négyzetméter alapú árak pedig 300–600 Ft között mozognak.

Így egy 60–80 m²-es lakás heti rendszerességű takarítása havonta 45 000–60 000 Ft közötti kiadást jelent.

Egy normál takarítás jellemzően 2–4 órát vesz igénybe. Egy 50-60 m²-es lakás alapos kitakarítása nagyjából 2-2,5 óra, míg egy 100 m² feletti otthonnál ez 4 óra fölé is nyúlhat.

Az alap takarítási csomag jellemzően a porszívózást, felmosást, portörlést, a fürdőszoba és a WC teljes körű tisztítását, valamint a konyhai munkapultok és külső felületek letörlését foglalja magában. A szekrények belsejének kipakolása, az ablaktisztítás vagy az alaposabb vízkőoldás már általában nem része az alapszolgáltatásnak

– magyarázta Medveczky Tamás. A szakértő hangsúlyozza, hogy a takarítási időt nagyban befolyásolja az ingatlan állapota és az esetlegesen igényelt olyan extra szolgáltatások, mint például ablaktisztítás vagy a sütő belső takarítása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mindenkinek megéri, aki értékeli a szabadidejét

A cég kutatása felmérte azt is, hogy kiknek érdemes leginkább a takarító szolgáltatást igénybe venni.

A szolgáltatás legfőbb előnye az időmegtakarítás, ami szinte minden élethelyzetben vonzó lehet

– fogalmazott a szakértő. „Hasznos lehet az elfoglalt, sokat dolgozó embereknek, hiszen így számukra a hétvége pihenéssel tölthető, nem a porszívózással. A kisgyermekes családoknál a rend és a higiénia fenntartása állandó kihívás, a takarító pedig extra terhet vehet le a szülők válláról. Az idősek vagy mozgásukban korlátozottak esetében pedig már nem is kényelmi szolgáltatásról beszélünk, hanem az alapvető igények teljesítéséről a mindennapokban.

A szakértő hozzátette, hogy a takarítási szolgáltatás az ingatlan-bérbeadók számára is elengedhetetlen a gyors és professzionális tisztaság érdekében.

A takarító igénybevétele ma már nem úri kiváltság, hanem egy praktikus döntés az idővel való gazdálkodás érdekében. Az emberek egyre nagyobb mértékben felismerik, hogy a stresszmentes, tiszta otthon és a felszabaduló órák megérik a befektetést. A megbízhatóság kulcskérdés, ezért mindig érdemes leinformálható, szerződéssel és biztosítással rendelkező szolgáltatót választani a magánúton talált, ismeretlen szakemberek helyett

– tette hozzá. „Bár az esetek túlnyomó többségében nem történik semmilyen visszaélés, érdemes tudatosan kiválasztani a takarítót, és biztonsági lépéseket tenni, különösen az első alkalmaknál!”

Medveczky Tamás kiemelte azt is, hogy bár a felmérés az aktuális lakossági helyzetképet kívánta bemutatni, a vállalat kizárólag ipari és vállalkozásoknak szóló takarítási és tisztítási szolgáltatásokat nyújt.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #Budapest #felmérés #kutatás #háztartás #takarítás #szolgáltatás #tisztítószer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:34
17:13
17:03
16:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
2025. szeptember 18.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
3 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
5
2 hete
Itt a nagy lakástrükk: felejtsd el az Otthon Startot, a csillagokig mehet az ingatlanod értéke, ha inkább így vásárolsz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 16:36
Elkészült Izrael új csodafegyvere: ez lehet a fordulat a közel-keleti konfliktusban?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 16:12
Egyre messzebb a béke lehetősége? Megszólalt a Kreml a feltételekről, nem lesz egyszerű ezt lezárni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 16:32
Ingyen kapja mindenki ezt a szolgáltatást: vigyázz, bármikor elfogyhat