A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Emmanuel Macron francia elnök szerint Európa súlyos politikai és gazdasági válsággal néz szembe, és az EU-nak sürgősen lépnie kell, hogy ne sodorják el a kínai és amerikai versenytársak - írja az Economist.
Macron több újságnak adott nyilatkozatában – a csütörtöki EU-csúcstalálkozó előtt – kijelentette, hogy az Európai Unió könnyen "elsöprődhet" az Egyesült Államok és Kína jelentette verseny következtében.
"Kereskedelmi szempontból kínai cunamival, míg az amerikai oldalról percről percre változó instabilitással nézünk szembe. Ez a két válság mély sokkot, törést jelent az európaiak számára" – fogalmazott a francia elnök.
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést a külső fenyegetésekkel kapcsolatban, és hajtsák végre a gazdasági reformokat, valamint csökkentsék az USA-tól és Kínától való függőséget.
A francia elnök figyelmeztetett, hogy az EU-nak nem szabad hamis biztonságérzetbe ringatnia magát az Egyesült Államokkal való feszültségek átmeneti enyhülése miatt.
Egyre nőnek a fenyegetések és a megfélemlítés, aztán Washington hirtelen visszakozik, és azt hisszük, vége. De egy percig se higgyük ezt. Minden nap új fenyegetések érkeznek a gyógyszeripar és a digitális technológia területén.
– mondta.
Külön figyelmeztetett Donald Trump esetleges importvámjaira, amelyeket akkor vezethet be, ha az EU a Digitális Szolgáltatási Törvényt a technológiai cégek ellenőrzésére használja.
Amikor nyilvánvaló agresszió történik, nem szabad meghajolnunk vagy egyezségre törekednünk
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
– jelentette ki, hozzátéve:
"Hónapokig próbálkoztunk ezzel a stratégiával, és nem működik. De mindenekelőtt, stratégiailag Európa függőségének növekedéséhez vezet." A csütörtöki csúcstalálkozón megvitatják Franciaország "Made in Europe" stratégiáját, amely minimális európai gyártású tartalmat írna elő a helyben előállított termékekben.
A terv megosztotta az EU-országokat és aggasztja az autógyártókat. Németország, Olaszország és az északi országok szerint a szigorú, kizárólag európai szabályok elriaszthatják a befektetőket.
"Számomra a gazdasági stratégia, amely Európánkat hatalommá teszi, abban rejlik, amit én védelemnek nevezek, ami nem protekcionizmus, hanem inkább európai preferencia" – fogalmazott Macron.
Címlapfotó: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
Új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás