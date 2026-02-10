Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája

Emmanuel Macron francia elnök szerint Európa súlyos politikai és gazdasági válsággal néz szembe, és az EU-nak sürgősen lépnie kell, hogy ne sodorják el a kínai és amerikai versenytársak - írja az Economist.

Macron több újságnak adott nyilatkozatában – a csütörtöki EU-csúcstalálkozó előtt – kijelentette, hogy az Európai Unió könnyen "elsöprődhet" az Egyesült Államok és Kína jelentette verseny következtében.

"Kereskedelmi szempontból kínai cunamival, míg az amerikai oldalról percről percre változó instabilitással nézünk szembe. Ez a két válság mély sokkot, törést jelent az európaiak számára" – fogalmazott a francia elnök.

Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést a külső fenyegetésekkel kapcsolatban, és hajtsák végre a gazdasági reformokat, valamint csökkentsék az USA-tól és Kínától való függőséget.

A francia elnök figyelmeztetett, hogy az EU-nak nem szabad hamis biztonságérzetbe ringatnia magát az Egyesült Államokkal való feszültségek átmeneti enyhülése miatt.

Egyre nőnek a fenyegetések és a megfélemlítés, aztán Washington hirtelen visszakozik, és azt hisszük, vége. De egy percig se higgyük ezt. Minden nap új fenyegetések érkeznek a gyógyszeripar és a digitális technológia területén.

– mondta.

Külön figyelmeztetett Donald Trump esetleges importvámjaira, amelyeket akkor vezethet be, ha az EU a Digitális Szolgáltatási Törvényt a technológiai cégek ellenőrzésére használja.

Amikor nyilvánvaló agresszió történik, nem szabad meghajolnunk vagy egyezségre törekednünk

– jelentette ki, hozzátéve:

"Hónapokig próbálkoztunk ezzel a stratégiával, és nem működik. De mindenekelőtt, stratégiailag Európa függőségének növekedéséhez vezet." A csütörtöki csúcstalálkozón megvitatják Franciaország "Made in Europe" stratégiáját, amely minimális európai gyártású tartalmat írna elő a helyben előállított termékekben.

A terv megosztotta az EU-országokat és aggasztja az autógyártókat. Németország, Olaszország és az északi országok szerint a szigorú, kizárólag európai szabályok elriaszthatják a befektetőket.

"Számomra a gazdasági stratégia, amely Európánkat hatalommá teszi, abban rejlik, amit én védelemnek nevezek, ami nem protekcionizmus, hanem inkább európai preferencia" – fogalmazott Macron.

