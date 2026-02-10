2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Mogyoród, 2025. augusztus 2.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 2-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Autóbalesetet szenvedett a Mercedes pilótája: közleményt adott ki a Forma–1-es csapat

Pénzcentrum
2026. február 10. 19:15

A Kimi Antonelli autóbalesetet szenvedett a hétvégén San Marino közelében, de sértetlenül megúszta az esetet a csapata, a Mercedes hivatalos közleménye szerint.

A baleset szombat este történt az otthonához közeli útszakaszon, amikor Antonelli autója egy szalagkorlátnak ütközött. A rendőrséget ő maga értesítette, a helyszínre kiérkező járőrök megállapították, hogy semmilyen más jármű nem vett részt az ütközésben. Bár a jármű megrongálódott, a pilóta teljesen sértetlen maradt.

A Mercedes közleményében hangsúlyozta, hogy az incidens nem befolyásolja Antonelli terveit a közelgő Forma-1-es előidénybeli tesztre. A fiatal versenyző a héten, a bahreini előidény-teszten is részt vesz, ahol a csapat flottájának tagjaként szerepel majd.

A baleset során Antonelli egy Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” típusú gépjárművet vezetett, amelyből világszerte mindössze néhány száz példány készült. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, beleértve a pontos baleseti mechanizmust is.

A fiatal olasz pilóta így folytathatja felkészülését a 2026-os idényre, amely március elején, az Ausztrál Nagydíjjal rajtol.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
